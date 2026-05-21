Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2027: Konkanaghat to Host the Largest Tourism Trade Fair in Thailand

The Tourism Authority of Thailand (TAT) has officially announced that Konkanaghat has been selected as the host for the Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2027, the most significant international tourism promotion fair in Thailand. The event is expected to generate over 4,000 billion baht in economic value and hundreds of millions of baht in revenue for the province.
ขอนแก่นพร้อมเป็นเจ้าภาพ Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2027 อย่างเป็นทางการ คาดสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจกว่า 4,000 ล้านบาท และเงินสะพัดในจังหวัดหลายร้อยล้านบาทน.
ส. ณัฏฐิญา ตันทสุข นายกสมาคมท่องเที่ยวและไมซ์จังหวัดขอนแก่น (KKTMA) เปิดเผยว่าภายหลังการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.
) มีหนังสือแจ้งผลอย่างเป็นทางการให้ขอนแก่นได้รับคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดงาน Thailand Travel Mart Plus (TTM+) 2027 ซึ่งถือเป็นงานส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวระดับนานาชาติที่สำคัญที่สุดงานหนึ่งของประเทศ และเป็นก้าวสำคัญของจังหวัดที่แสดงถึงความสำเร็จที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนเพราะไม่ใช่แค่การที่ขอนแก่นได้สิทธิ์จัดงาน แต่คือการที่ขอนแก่นได้รับความเชื่อมั่นจากประเทศ ว่าเรามีความพร้อมในทุกมิติ ทั้งสถานที่ ระบบโลจิสติกส์ การเดินทาง และความร่วมมือของทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันเป็นเจ้าภาพงานระดับนานาชาติ "การได้รับเลือกเป็นเจ้าภาพ TTM+ 2027 ไม่ได้เป็นเพียงความสำเร็จเชิงภาพลักษณ์ แต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างผลกระทบทางเศรษฐกิจให้กับจังหวัดขอนแก่นและภูมิภาคอีสานอย่างมีนัยสำคัญ ซึ่งจากสถิติของ ททท.
พบว่างาน TTM+ 2024 ที่ จ. พังงา สร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจ 4,428.98 ล้านบาท ขณะที่ TTM+ 2025 ที่ จ. เชียงใหม่ มีการประเมินเม็ดเงินหมุนเวียนกว่า 4,296 ล้านบาท ดังนั้น TTM+ 2027 ที่ขอนแก่น จึงเป็นงานที่คาดว่าจะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจในระดับกว่า 4,000 ล้านบาทให้กับระบบท่องเที่ยวไทย" น. ส.
ณัฏฐิญา กล่าวต่ออีกว่าประโยชน์ที่ขอนแก่นจะได้รับโดยตรง ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงรายได้จากช่วงจัดงาน 3-4 วัน แต่รวมถึงผลกระทบทางเศรษฐกิจในห่วงโซ่ทั้งหมดโดยเฉพาะเม็ดเงินที่จะเข้าสู่จังหวัดโดยตรงจะเกิดจากการเข้าพักโรงแรม ร้านอาหาร การเดินทางภายในพื้นที่ การใช้บริการโลจิสติกส์ การจ้างงาน การจัดกิจกรรม pre-tour และ post-tour รวมถึงการจับจ่ายของผู้เข้าร่วมงานจากต่างประเทศ ซึ่งประเมินได้ว่า ขอนแก่นจะมีเงินสะพัดในจังหวัดระดับหลายร้อยล้านบาท และที่สำคัญกว่านั้นคือผลประโยชน์ทางธุรกิจที่จะต่อยอดในระยะยาว "ททท.
ระบุว่า TTM+ 2024 สามารถสร้าง ยอดเจรจาธุรกิจกว่า 14,792 นัดหมาย และแปลงเป็นโอกาสทางการขาย จนเกิดการเดินทางเข้าประเทศของนักท่องเที่ยวกว่า 92,472 คน ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่างานนี้ทั่วโลกได้เห็นขอนแก่น ได้รู้จักอีสาน และเกิดการขายจริงในอนาคต เพราะฉะนั้นมูลค่าที่แท้จริงของงานนี้ ไม่ใช่แค่เงินสะพัดในช่วงจัดงาน แต่คือรายได้ที่จะตามมาอีกหลายปีเพราะการประชุมTTM+ 2027 จะไม่ใช่แค่การนำคนมาที่ขอนแก่น แต่จะนำโอกาส นำรายได้ และนำสายตาจากทั่วโลกมาสู่ขอนแก่นด้วย นี่คือโอกาสครั้งใหญ่ที่เมืองจะได้แสดงศักยภาพบนเวทีโลกอย่างแท้จริง
