Thailand's Dinosaur Discoveries: 25 Species Found, Including New Species

The country has been continuously discovering dinosaur fossils, with the first discovery in 2019 at the Khao Phansa National Park in Kanchanaburi. The latest discovery includes 25 species, including 14 new species, highlighting Thailand's significance as a significant research center for dinosaur fossils in the ASEAN region, particularly the dinosaur species that once inhabited Thailand around 200-100 million years ago.
นายยงยุทธ นาควิโรจน์ อธิบดีกรมทรัพยากรธรณี เปิดเผยว่า ประเทศไทยมีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์ไดโนเสาร์อย่างต่อเนื่อง นับตั้งแต่การค้นพบกระดูกไดโนเสาร์ชิ้นแรกเมื่อปี พ.
ศ. 2519 ที่อุทยานแห่งชาติภูเวียง จังหวัดขอนแก่น ปัจจุบันมีการค้นพบไดโนเสาร์แล้วอย่างน้อย 25 ชนิด และเป็นชนิดใหม่ของโลกถึง 14 ชนิด สะท้อนถึงศักยภาพของประเทศไทยในฐานะแหล่งศึกษาวิจัยซากดึกดำบรรพ์ที่สำคัญของภูมิภาคอาเซียน โดยเฉพาะไดโนเสาร์กินพืชกลุ่มซอโรพอดที่เคยอาศัยอยู่ในประเทศไทยเมื่อราว 200–100 ล้านปีก่อนการค้นพบครั้งนี้มีจุดเริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.
ศ. 2559 จากการสังเกตของนายถนอม หลวงนันท์ ชาวบ้านพนังเสื่อ ก่อนแจ้งข้อมูลมายังกรมทรัพยากรธรณีเพื่อเข้าตรวจสอบตามพระราชบัญญัติคุ้มครองซากดึกดำบรรพ์ พ.
ศ. 2551 และนำไปสู่การสำรวจศึกษาวิจัยอย่างต่อเนื่อง นำทีมโดยนางสาวศศอร ขันสุภา นักธรณีวิทยาชำนาญการ (ในขณะนั้น) และนางสาวเฉิดฉัน โพธิไชยา นักธรณีวิทยาชำนาญการ (ในขณะนั้น) กรมทรัพยากรธรณี ทำให้ค้นพบชิ้นส่วนซากดึกดำบรรพ์มากกว่า 10 ชิ้น อาทิ กระดูกสันหลัง กระดูกใต้กระเบนเหน็บ กลุ่มกระดูกเชิงกราน กระดูกขาหลัง รวมถึงกระดูกซี่โครงที่ยาวกว่า 2 เมตร และกระดูกต้นแขนขวาที่มีสภาพสมบูรณ์ยาวถึง 178 เซนติเมตร ซึ่งนับเป็นกระดูกต้นแขนไดโนเสาร์ที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยพบในประเทศไทย ตามที่นักวิจัยประเมินว่าไดโนเสาร์ชนิดนี้น่าจะมีความยาวประมาณ 27–30 เมตร และมีน้ำหนักมากกว่า 27 ตันด้าน นายอนันต์ นาคนิยม ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ เปิดเผยว่า การค้นพบ นาคาไททัน ชัยภูมิเอนซิส นับความภาคภูมิใจของชาวชัยภูมิ และเป็นโอกาสสำคัญในการสร้างการรับรู้ถึงความโดดเด่นด้านทรัพยากรธรรมชาติของจังหวัดชัยภูมิ เนื่องจาก ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิมีการค้นพบซากดึกดำบรรพ์สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกโบราณ สัตว์เลื้อยคลายคล้ายจระเข้ รอยตีนไดโนเสาร์ ไดโนเสาร์ปากนกแก้ว “ชิตตะโกซอรัส สัตยารักษ์กิ” ไดโนเสาร์คอยาว “อิสานโนซอรัส อรรถวิภัชน์ชิ” ซากดึกดำบรรพ์แพนด้ายักษ์ ลิงอุรังอุตัง ไฮยีน่า สัตว์จำพวกแรดขณะที่ ดร.
ศิตะ มานิตกุล นักวิจัยจากศูนย์วิจัยและการศึกษาบรรพชีวินวิทยา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม กล่าวว่า ในปี พ.
ศ. 2567 ได้รับทุนสนับสนุนจากสมาคมเนชันแนล จีโอกราฟิก ผ่านโครงการ “Exploring the Titans : Investigating Thailand’s Largest Dinosaur and Engaging Local Communities in Chaiyaphum Geopark (Project Thaitan)” ทำการศึกษาวิจัย อนุรักษ์ ตัวอย่างร่วมกับกรมทรัพยากรธรณี รวมถึงการพัฒนาแหล่งเรียนรู้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึงชุมชน และอุทยานธรณีชัยภูมิ รวมทั้งการศึกษาสกุลและสายพันธุ์อย่างละเอียดของ นาคาไททัน ชัยภูมิเอนซิ
