Threshold Network ประกาศเปิดให้บริการ tBTC อย่างเป็นทางการหลังปิดปรับปรุงความปลอดภัย
Threshold Network เปิดใช้งานสะพาน tBTC อีกครั้งในสัปดาห์นี้ หลังหยุดทำงานเพื่อแก้ไขช่องโหว่ Linux Kernel โดยยืนยันว่าเงินสำรอง Bitcoin ยังคงปลอดภัยและมีมากกว่าปริมาณ tBTC ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบอย่างชัดเจน
Threshold Network ประกาศว่าได้นำระบบกลับมาทำงานบนเครือข่ายอีกครั้งในช่วงวันที่ 8 ถึง 9 พฤศจิกายน 2568 หลังจากหยุดให้บริการชั่วคราวเพื่อจัดการกับช่องโหว่ด้านความปลอดภัยที่ร้ายแรงใน Linux Kernel ซึ่งอาจส่งผลให้ผู้โจมตีสามารถรันโค้ดบนเซิร์ฟเวอร์ที่ยังไม่ได้รับการอัปเดตโปรแกรมได้
การหยุดทำงานของสะพาน tBTC ครั้งนี้เกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม เพื่อให้ความปลอดภัยของผู้ใช้อุปรับเหรียญดิจิทัลและนักลงทุนในตลาดคริปโทเคอร์เรนซีเป็นไปอย่างสูงสุด โดยทีมพัฒนาต้องการให้ผู้ให้บริการโหนดอิสระทั่วทั้งเครือข่ายได้นำเวลาไปตรวจสอบและอัปเดตระบบปฏิบัติการของเซิร์ฟเวอร์ให้ทันสมัยและปลอดภัยจากภัยคุกคามทางไซเบอร์Also readสถานการณ์ชายแดนไทย-เมียนมา และ ไทย-กัมพูชา ยังคงเฝ้าระวัง
รายละเอียดการกลับเข้ามาของระบบและขั้นตอนการประมวลผล
ธุรกรรมและคำขอไถ่ถอนเงินที่ค้างอยู่ก่อนหน้าการหยุดงานเมื่อวันที่ 30 ตุลาคม จะถูกประมวลผลใหม่โดยลำดับความสำคัญทันทีที่ผู้ให้บริการโหนดเริ่มกลับเข้าสู่ระบบตามลำดับ ขั้นตอนนี้สำคัญอย่างยิ่งเพื่อให้ผู้ใช้ทราบสถานะของทรัพย์สินของตนเองอย่างชัดเจนและโปร่งใส
แม้ว่าผู้ให้บริการโหนดอิสระที่อัปเดตระบบเสร็จแล้วจะเริ่มทยอยกลับเข้าสู่เครือข่ายเพื่อฟื้นฟูความสมดุลของระบบแล้วก็ตาม แต่การกลับมาของบริการในขณะนี้ยังถือว่าไม่สมบูรณ์เต็มที่ เพราะหน้าเว็บแอปพลิเคชันสำหรับผู้ใช้ทั่วไปยังคงปิดให้บริการอยู่ ทำให้ระบบไม่สามารถรองรับธุรกรรมใหม่ได้
ระบบยังมิได้รับการเปิดให้ฝากเงิน การสร้าง tBTC ใหม่ หรือการรับคำขอไถ่ถอนเพิ่มเติม จนกว่าจะมีจำนวนโหนดที่ออนไลน์และผ่านการตรวจสอบแล้วกลับมาครบตามเกณฑ์มาตรฐานความปลอดภัยที่ Threshold Network กำหนดไว้ก่อนหน้านี้
ตำแหน่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและมุมมองด้านความปลอดภัย
Threshold Network ได้ระบุอย่างชัดเจนในประกาศล่าสุดว่า ธุรกรรมและคำขอไถ่ถอนเก่าที่ถูกพักไว้จะได้รับการดำเนินการทันทีเมื่อโหนดต่างๆ เริ่มกลับมาทำงานตามปกติ ซึ่งกระบวนการนี้ต้องการความแม่นยำสูงเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นจากการประสานงานที่ล่าช้า
สำหรับผู้ใช้ที่มีที่อยู่เดิมสำหรับการฝากเงินอยู่ในมือ Threshold Network แนะนำอย่างเคร่งครัดว่าไม่ควรนำที่อยู่นั้นกลับมาใช้ซ้ำในปัจจุบัน เนื่องจากอาจมีความเสี่ยงด้านความเข้ากันได้ของระบบในช่วงระหว่างการเปลี่ยนแปลงและอัปเดตโครงสร้างพื้นฐานเครือข่าย
ก่อนหน้านี้ทีมรักษาความปลอดภัยของ Threshold ได้รายงานความคืบหน้าอย่างละเอียดว่าผู้ให้บริการโหนดทุกนายต่างก็อัปเดตระบบเสร็จสิ้นแล้วหรือถอดโหนดออกจากเครือข่ายเพื่อตรวจสอบความปลอดภัย ซึ่งจากการตรวจสอบอย่างละเอียดไม่พบหลักฐานใดๆ ที่แสดงว่าช่องโหว่ CVE-2026-98432 ถูกนำมาใช้โจมตีโหนด tBTC
ผลกระทบในโลกจริงและการดำเนินงานในอนาคต
เงินสำรองของสะพาน tBTC ยังคงอยู่ในสถานะครบถ้วนสมบูรณ์ โดยกระเป๋าสกุลเงินดิจิทัลของสะพานถือครอง Bitcoin ไว้จำนวนประมาณ 4,320 BTC เมื่อเทียบกับปริมาณ tBTC ที่หมุนเวียนอยู่ในระบบซึ่งมีราว 4,185 tBTC
สภาวะเงินสำรองล้นนี้สะท้อนให้เห็นว่ามียอดเกินกว่าปริมาณที่หมุนเวียนอยู่ในตลาดถึงประมาณ 135 BTC ซึ่งเป็นสิ่งยืนยันได้ชัดเจนว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ใช่การถูกแฮกหรือสูญหายของทรัพย์สิน แต่เป็นมาตรการหยุดงานเชิงป้องกันเพื่อความปลอดภัยสูงสุดของระบบนิเวศ
สะพาน tBTC ใช้กลไกผู้ให้บริการโหนดอิสระจำนวนมากร่วมกันเซ็นธุรกรรม จึงไม่มีใครสามารถควบคุมกุญแจส่วนตัวเพียงคนเดียวได้ การที่ผู้โจมตีต้องยึดโหนดให้ได้เกินครึ่งหนึ่งจึงจะสามารถเข้าถึงเงินสำรองได้นี้เอง ที่เป็นเหตุผลสำคัญที่ทำให้การรอให้โหนดอัปเดตครบก่อนเปิดระบบใหม่ เป็นทางเลือกที่ปลอดภัยและน่าเชื่อถือที่สุดสำหรับนักลงทุนทุกคน
Get an alert when there is news on TechnologyFollow Technology