The Voice Thailand ชี้ชัดขออนุญาตใช้เพลง 'เกินห้ามใจ' ผ่าน TCC เรียบร้อย
The Voice Thailand ออกแถลงการณ์ยืนยันขออนุญาตใช้เพลง 'เกินห้ามใจ' อย่างถูกต้องผ่าน TCC ตั้งแต่ก่อนถ่ายทำ ยันเคารพสิทธิเจ้าของผลงาน หลังเวสป้าทวงสิทธิ์
กรณีความขัดแย้งเรื่องลิขสิทธิ์เพลงดังในรายการ The Voice Thailand มีพัฒนาการใหม่หลังจาก เวสป้า อิทธิพล เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยา และ วีระ เดชไกรวัลย์ ผู้แต่งเพลง ออกมาเรียกร้องสิทธิ์บนโซเชียลมีเดีย โดยระบุว่ารายการนำไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาตและละเลยการจ่ายค่าลิขสิทธิ์ ทั้งที่เคยมีคำพิพากษาชนะคดีในประเด็นนี้กับค่ายเดิมมาก่อน
The Voice Thailand ตอบข้อครหาใช้ลิขสิทธิ์ถูกต้อง
The Voice Thailand ได้ประกาศแถลงการณ์อย่างเป็นทางการเพื่อชี้แจงประเด็นข้อสงสัยและข้อกล่าวหาเรื่องการใช้บทเพลง โดยรายการยืนยันอย่างชัดเจนว่าได้ดำเนินการขออนุญาตและจัดการเรื่องลิขสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมายก่อนเริ่มกระบวนการถ่ายทำเสมอมา เพื่อแสดงความโปร่งใสรายการจึงเปิดเผยเอกสารสำคัญที่เป็นหลักฐานยืนยันการได้รับอนุญาตใช้สิทธิ์จากหน่วยงานกลางด้านลิขสิทธิ์Also readเจ้าฟ้าสิริวัณณวรีฯ ทรงเปิด Princess's Cup Thailand 2026 ครั้งที่ 12 ที่สนามเป้า
เอกสารยืนยันได้รับอนุญาตใช้เพลงก่อนถ่ายทำ
ทางรายการ The Voice Thailand ระบุชัดเจนว่าบทเพลง 'เกินห้ามใจ' ได้รับอนุญาตให้ใช้ตั้งแต่ก่อนเริ่มการถ่ายทำรายการในเดือนกรกฎาคม 2569 โดยผ่านช่องทางของบริษัท จัดเก็บลิขสิทธิ์ไทย จำกัด หรือ TCC ซึ่งเป็นตัวแทนที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นทางการจากบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) ให้เป็นผู้ดูแลสิทธิในบทเพลงดังกล่าวอย่างครบถ้วนตามกฎหมาย
เพื่อคลี่คลายความเข้าใจผิดที่แพร่หลายบนสื่อสังคมออนไลน์ ทาง TCC และบริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน) จึงได้ร่วมออกหนังสือยืนยันอย่างเป็นทางการ โดยลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 เพื่อรับรองว่ารายการ The Voice Thailand ได้รับอนุญาตให้ใช้บทเพลงตามเงื่อนไขและรายละเอียดที่ตกลงกันไว้กับ TCC อย่างถูกต้องและชอบธรรม
การยึดมั่นมาตรฐานลิขสิทธิ์งานดนตรี
The Voice Thailand ย้ำจุดยืนว่าดนตรีเป็นหัวใจสำคัญของรายการ การเคารพลิขสิทธิ์เพลงทั้งในและต่างประเทศ ตลอดจนสิทธิของศิลปิน นักแต่งเพลง และผู้สร้างสรรค์ผลงาน ถือเป็นหลักการพื้นฐานที่รายการยึดถือและให้ความสำคัญสูงสุดในการผลิตรายการตลอดมา เพื่อเป็นการแสดงความรับผิดชอบรายการจึงพร้อมรับฟังข้อมูลและประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องโดยเคารพสิทธิของทุกฝ่าย
ทิศทางอนาคตเวทีดนตรีไทย
แม้จะเกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์แต่ The Voice Thailand ยืนยันความมุ่งมั่นในการรักษาเวทีแห่งโอกาสทางดนตรี ควบคู่ไปกับการเคารพคุณค่าของบทเพลงและสิทธิของผู้สร้างสรรค์ผลงานอย่างเคร่งครัด การดำเนินการตามขั้นตอนที่ถูกต้องผ่านหน่วยงานกลางเช่น TCC จะช่วยให้วงการเพลงไทยมีความชัดเจนและเป็นธรรมต่อเจ้าของผลงานทุกกลุ่ม
Get an alert when there is news on EntertainmentFollow Entertainment