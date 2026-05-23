The Rise of Pokemon Trading Card Market

The Pokemon trading card market has experienced significant growth in recent years, driven by factors such as the increasing popularity of Pokemon games and collectibles, as well as the influx of new investors and speculators. The market has evolved from being primarily driven by collectors to also attracting investors, traders, and those looking to diversify their investment portfolios. The market has also seen the emergence of scalpers, who buy and sell cards for profit, contributing to the volatility and excitement of the market. Despite the presence of these new market participants, the core of the market remains driven by the passion and love for Pokemon among collectors and fans.
นักสะสมบางคนเล่าว่า พวกเขาต้องไปต่อแถวตั้งแต่เช้าร่วมกับคนอีกกว่าร้อยชีวิต เพื่อรอร้านเติมสต็อกสินค้า ขณะที่อีกมุมหนึ่งมีคนขับรถตระเวนซื้อการ์ดจากหลายร้านภายในวันเดียว เพื่อรวบของไปขายต่อ และ เมื่อร้านเปิดสินค้าใหม่หลายชุดถูกซื้อหมดภายในไม่กี่นาที และทำให้แพลตฟอร์ม X กลายเป็นศูนย์กลางแชร์ข้อมูลให้รู้ว่า ร้านไหนของเข้า และ ต้องไปต่อแถวที่ไหนทำให้โลกของโปเกมอนเริ่มไม่ต่างจากตลาดการเงิน และ มีข่าวลือว่า หลายคนเริ่มกลัวตกขบวน เพราะมีคนเข้ามาเพื่อหวังผลตอบแทน ทำให้การ์ดโปเกมอนโตแรงกว่าสินทรัพย์ดั้งเดิม สะท้อนข้อมูลจากบริษัท Collectors เจ้าของบริษัทจัดเกรดการ์ด PSA ชี้ว่า ราคาการ์ดโปเกมอนระหว่างปี 2004-2020 ปรับขึ้นราว 282% แต่หลังปี 2020 ตลาดกลับพีกขึ้นไปอีก โดยมีราคาพุ่งอีกกว่า 1,350%ตัวเลขนี้ทำให้การ์ดโปเกมอนหลุดจากสถานะ ‘ของเล่น’ และเริ่มถูกจัดวางในหมวดสินทรัพย์ทางเลือกไม่ต่างจากงานศิลปะ นาฬิกาหรู หรือของสะสมวินเทจ มีทั้งนักลงทุนความมั่งคั่งสูงเริ่มเข้ามา ตลอดจนนักเก็งกำไรระยะสั้น และคนที่มองหาที่พักเงินใหม่ก็เริ่มสนใจตลาดนี้มากขึ้น และอีกปรากฏการณ์ที่น่าสนใจคือ การเข้ามาของกลุ่มนักลงทุนคริปโตผู้เชี่ยวชาญในตลาดประมูล กล่าวว่า คนจำนวนไม่น้อยที่ทำกำไรจากคริปโต กำลังนำเงินเข้ามาซื้อการ์ดระดับไฮเอนด์ พวกเขาไม่ได้มองโปเกมอนในฐานะความทรงจำวัยเด็ก แต่มองเหมือนสินทรัพย์สะสมที่สามารถเก็บมูลค่าและเพิ่มราคาได้ยิ่งหากไล่ดูบทสนทนาบนโซเชียล จะพบว่าการ์ดโปเกมอนเริ่มถูกพูดถึงเหมือนหุ้น โดยคำที่เคยใช้ในตลาดทุน เช่น จังหวะเข้าซื้อ, การปรับฐานราคา, แนวรับแนวต้าน และรอบเก็งกำไร คำเหล่านี้ถูกหยิบมาใช้กับการ์ดสะสมมากขึ้นเรื่อยๆอีกหนึ่งในเหตุการณ์ที่ผลักกระแสให้แรงขึ้น คือการที่ Logan Paul ซื้อและขายการ์ดหายาก Pikachu Illustrator โดยการ์ดใบดังกล่าวถูกซื้อไว้ราว 5 ล้านดอลลาร์ (ราว 163 ล้านบาท) ในปี 2021 ก่อนถูกขายต่อในมูลค่ามากกว่า 16 ล้านดอลลาร์ (523 ล้านบาท) ดีลนี้ไม่ได้สะเทือนเฉพาะวงการนักสะสม แต่มันส่งสัญญาณไปยังตลาดว่าการ์ดโปเกมอนอาจสร้างผลตอบแทนระดับมหาศาลได้ผลลัพธ์คือ นักลงทุนหน้าใหม่หลั่งไหลเข้ามา บางคนไม่มีเงินซื้อการ์ดระดับหลายแสนดอลลาร์ จึงหันไปกักตุนกล่องการ์ดรุ่นใหม่แทน เปรียบเสมือนว่าซื้อวันนี้ หวังขายอีกไม่กี่เดือนในราคาสูงกว่าเดิมหลายคนบอกว่ากลุ่มคนเหล่านี้เป็นเหมือนตัวศัตรูใหม่ของแฟนโปเกมอน ที่ในโลกนักสะสม เรียกว่า ‘ Scalpers ’ หมายถึงคนที่ไม่ได้ซื้อเพราะชอบ แต่ซื้อเพื่อนำไปขายต่อ และคนกลุ่มนี้มักใช้บอตหรือระบบอัตโนมัติแย่งซื้อสินค้าออนไลน์ทันทีที่เปิดขาย ผลคือเกิดภาวะขาดแคลนแบบปลอมๆ เมื่อของหายากขึ้น ราคาตลาดรองก็พุ่งตามยิ่งเมื่อมีความรู้สึกกลัวที่จะตกขบวนเริ่มทำงาน ผู้ซื้อจำนวนมากตัดสินใจเร็วขึ้น เพราะกลัวว่าหากไม่ซื้อวันนี้ วันพรุ่งนี้อาจแพงกว่าเดิมหลายเท่า ปรากฏการณ์นี้ทำให้ตลาดโปเกมอนมีลักษณะคล้ายตลาดเก็งกำไรในสินทรัพย์อื่นๆ มากขึ้นทุกทีแต่ท้ายที่สุด ตลาดยังถูกขับเคลื่อนด้วย ‘นักสะสม’ แม้โลกโปเกมอนจะเต็มไปด้วยนักลงทุน พ่อค้ากว้านซื้อ และเงินคริปโต แต่แรงขับเคลื่อนสำคัญยังไม่หายไป นั่นคือคนที่สะสมเพราะรักจริง พวกเขายังคงตามหาการ์ดเพื่อปิดเซต ยังออกงานโชว์การ์ดตามท้องถิ่น และยังมองโปเกมอนเป็นความทรงจำมากกว่าสินทรัพย์ ซึ่งอาจเป็นกลุ่มคนเหล่านี้เอง ที่ทำให้ตลาดยังไม่หลุดจากรากเดิมทั้งหม.
