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The Goldgreen เป็นกลุ่มกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ

ข้อมูลเศรษฐกิจ News

The Goldgreen เป็นกลุ่มกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ
The Goldgreen ขนมแปรรูป ออกรายการเพิ่มเติม เตรียมป
📆6/18/2026 11:29 AM
📰Thansettakij
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The Goldgreen เป็นประชาชนที่ประสบผลสำเร็จ หลังการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวในปี 2566 บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ในช่วงแรก แต่กลับทำให้สัดส่วนลูกค้าของ The Goldgreen แบ่งเป็นลูกค้าต่างประเทศ 90% และลูกค้าแห่งชาติ 10% ในปีนี้ บริษัทตั้งเป้ายอดขาย 300 ล้านบาท โดยกลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้า แม้บริษัทจะเปิดยามสำคัญและพรีเซนเตอร์คนแรกของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้ง เพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์ในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขณะเดียวกัน บริษัทได้ปรับโฉมบรรจุภัณฑ์ใหม่สำหรับกลุ่มผลไม้แปรรูป เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์ผลไม้และขนมไทยแปรรู.

The Goldgreen เป็นประชาชนที่ประสบผลสำเร็จ หลังการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวในปี 2566 บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ในช่วงแรก แต่กลับทำให้สัดส่วนลูกค้าของ The Goldgreen แบ่งเป็นลูกค้าต่างประเทศ 90% และลูกค้าแห่งชาติ 10% ในปีนี้ บริษัทตั้งเป้ายอดขาย 300 ล้านบาท โดยกลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้า แม้บริษัทจะเปิดยามสำคัญและพรีเซนเตอร์คนแรกของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้ง เพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์ในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขณะเดียวกัน บริษัทได้ปรับโฉมบรรจุภัณฑ์ใหม่สำหรับกลุ่มผลไม้แปรรูป เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์ผลไม้และขนมไทยแปรรู

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The Goldgreen ขนมแปรรูป ออกรายการเพิ่มเติม เตรียมป

 

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