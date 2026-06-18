The Goldgreen เป็นกลุ่มกิจกรรมที่ประสบความสำเร็จ

The Goldgreen เป็นประชาชนที่ประสบผลสำเร็จ หลังการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวในปี 2566 บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ในช่วงแรก แต่กลับทำให้สัดส่วนลูกค้าของ The Goldgreen แบ่งเป็นลูกค้าต่างประเทศ 90% และลูกค้าแห่งชาติ 10% ในปีนี้ บริษัทตั้งเป้ายอดขาย 300 ล้านบาท โดยกลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้า แม้บริษัทจะเปิดยามสำคัญและพรีเซนเตอร์คนแรกของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้ง เพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์ในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขณะเดียวกัน บริษัทได้ปรับโฉมบรรจุภัณฑ์ใหม่สำหรับกลุ่มผลไม้แปรรูป เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์ผลไม้และขนมไทยแปรรู.
The Goldgreen เป็นประชาชนที่ประสบผลสำเร็จ หลังการฟื้นตัวของภาคการท่องเที่ยวในปี 2566 บริษัทได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ในช่วงแรก แต่กลับทำให้สัดส่วนลูกค้าของ The Goldgreen แบ่งเป็นลูกค้าต่างประเทศ 90% และลูกค้าแห่งชาติ 10% ในปีนี้ บริษัทตั้งเป้ายอดขาย 300 ล้านบาท โดยกลุ่มผู้บริโภคที่ให้ความสำคัญกับคุณภาพสินค้า แม้บริษัทจะเปิดยามสำคัญและพรีเซนเตอร์คนแรกของกลุ่มผลิตภัณฑ์ผลไม้อบแห้ง เพื่อเพิ่มการรับรู้แบรนด์ในกลุ่มนักท่องเที่ยวต่างชาติ ขณะเดียวกัน บริษัทได้ปรับโฉมบรรจุภัณฑ์ใหม่สำหรับกลุ่มผลไม้แปรรูป เพื่อเพิ่มโอกาสให้ผู้บริโภคเข้าถึงผลิตภัณฑ์ผลไม้และขนมไทยแปรรู
The Goldgreen ขนมแปรรูป ออกรายการเพิ่มเติม เตรียมป