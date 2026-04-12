The Ether Machine และ Dynamix Corporation ยกเลิกข้อตกลงควบรวมกิจการ มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ฯ

The Ether Machine และ Dynamix Corporation ตัดสินใจยกเลิกข้อตกลงควบรวมกิจการมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ฯ เนื่องจากสภาพตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย และความล่าช้าในการอนุมัติจาก ก.ล.ต. สหรัฐฯ ส่งผลให้แผนการจดทะเบียนใน NASDAQ และการจัดตั้งกองทุน Ethereum ต้องล้มเลิก
The Ether Machine และ Dynamix Corporation ประกาศยกเลิกข้อตกลง ควบรวมกิจการ อย่างเป็นทางการ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2569 การตัดสินใจครั้งนี้ส่งผลให้แผนการจดทะเบียนในตลาด NASDAQ ภายใต้สัญลักษณ์ ETHM และการเปิดตัวกองทุน Ethereum มูลค่ากว่า 1.
5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต้องถูกยกเลิกทั้งหมด โดยทั้งสองบริษัทอ้างถึง “สภาพตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย” เป็นเหตุผลหลักในการยกเลิกข้อตกลง แม้ว่าก่อนหน้านี้ The Ether Machine จะได้รับแรงสนับสนุนจากนักลงทุนรายใหญ่มากมายและมีแผนการที่แข็งแกร่งในการเป็นกองทุน Ethereum สาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในโลก การล้มเลิกข้อตกลงครั้งนี้ถือเป็นการพลิกผันครั้งสำคัญในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซีและสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่บริษัทคริปโตต้องเผชิญในสภาวะตลาดที่ไม่แน่นอน\การยกเลิกข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ The Ether Machine และ Dynamix Corporation ได้ประกาศแผนการควบรวมกิจการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2568 โดย Dynamix Corporation เป็นบริษัทเปล่า (SPAC) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีเป้าหมายในการนำ The Ether Machine เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ดีลนี้ถูกประเมินมูลค่าไว้ที่ประมาณ 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากนักลงทุนสถาบันและเชิงกลยุทธ์รวมกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินสดในทรัสต์ของ Dynamix อีก 170 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แผนการดังกล่าวดูเหมือนจะมีความเป็นไปได้สูงในช่วงแรก โดย The Ether Machine ได้รับคำมั่นสัญญาในการถือครอง ETH รวม 495,362 เหรียญ และยังมีผู้สนับสนุนรายใหญ่อื่นๆ เช่น Pantera Capital, Kraken และ Electric Capital อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในตลาดได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคา ETH ที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2568 นอกจากนี้ ความล่าช้าในการตรวจสอบเอกสารจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (ก.ล.ต.) ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของดีลนี้ ในท้ายที่สุด ทั้งสองบริษัทจึงตัดสินใจที่จะยุติข้อตกลง โดย Dynamix Corporation จะได้รับค่าชดเชย 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จาก The Ether Machine ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569 และมีเวลาจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2569 ในการหาเป้าหมายควบรวมรายใหม่ มิฉะนั้นจะต้องยุบกิจการและคืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น\ณ วันที่ยกเลิกข้อตกลง The Ether Machine ยังคงถือครอง ETH จำนวน 496,712 เหรียญ คิดเป็นมูลค่ากว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แม้ว่าแผนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะล้มเหลว แต่ The Ether Machine ยังคงมีสินทรัพย์ ETH จำนวนมากอยู่ในมือ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดในอนาคตได้หากมีการตัดสินใจขาย ETH จำนวนดังกล่าวออกมา นอกจากนี้ การล้มเลิกดีลครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความลังเลของนักลงทุนสถาบันในการลงทุนใน Ethereum โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะตลาดที่ไม่แน่นอน ปัจจัยหลายประการ ทั้งราคา ETH ที่ผันผวนและความล่าช้าในการอนุมัติต่างๆ ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน แม้ว่าจะมีโครงการต่างๆ ที่พยายามสร้างโครงสร้างเพื่อให้ Ethereum เข้าถึงได้ในตลาดหลักทรัพย์ก็ตาม อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของราคา ETH ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้โครงการเหล่านี้สามารถดำเนินต่อไปได้ในอนาค
Coinbase ก้าวขึ้นเป็นผู้คุมโหนด Ethereum รายใหญ่ที่สุด! ด้วยสัดส่วนกว่า 11% ของเครือข่ายCoinbase แพลตฟอร์มแลกเปลี่ยนคริปโตรายใหญ่ของสหรัฐฯ ได้กลายเป็นผู้ดำเนินการโหนดที่ใหญ่ที่สุดของเครือข่าย Ethereum โดยมีสัดส่วนการถือครอง staked Ether
Read more »
ขาใหญ่รวมพลังตั้งบริษัทใหม่ “Ether Machine” เล็งเก็บ 400,000 ETH ตั้งเป้าถือ Ethereum มากที่สุดในโลกรายงานล่าสุดจากต่างประเทศเผยว่า บริษัท Dynamix กำลังจะควบรวมกิจการเข้ากับบริษัทอื่น ๆ เพื่อก่อตั้งเป็นบริษัทใหม่ในชื่อ “Ether Machine”
Read more »
CEO Ether Machine จวก Bitcoin เหมือนโทรศัพท์บ้าน! ชู Ethereum คือ iPhone แห่งวงการคริปโตAndrew Keys ซีอีโอของ Ether Machine ประกาศจุดยืนไม่ถือครอง Bitcoin โดยให้เหตุผลว่า Ethereum มีศักยภาพเหนือกว่าทุกด้าน พร้อมเปรียบเทียบว่า “Ethereum คือ
Read more »
“Ether Machine” บริษัทใหม่ เข้าซื้อ Ethereum เพิ่มอีก $56.9 ล้าน ขึ้นแท่นผู้ถือ ETH รายใหญ่เป็นอันดับสามบริษัท Ether Machine ที่เพิ่งตั้งใหม่ ได้กลายมาเป็นจุดสนใจในวงการคริปโต หลังเข้าซื้อ Ethereum (ETH) เพิ่มอีกเกือบ 15,000 ETH คิดเป็นมูลค่ากว่า 56.9
Read more »
Vitalik Buterin ออกโรงเตือน ! 2 ภัยคุกคามต่อ Ethereum หาก BlackRock เข้ามาถือครองมากขึ้นVitalik Buterin ผู้ก่อตั้ง Ethereum ได้ออกมาเตือนถึง “2 ภัยคุกคามใหญ่” ต่อการอยู่รอดของ Ethereum หาก BlackRock และสถาบันการเงินรายใหญ่ยังคงเร่งสะสม Ether
Read more »
บขส. เผยยอดเดินทางสงกรานต์ 69 พุ่ง 1.5 แสนคนเมื่อวานนี้บขส. รายงานยอดผู้โดยสารเดินทางกลับภูมิลำเนาช่วงสงกรานต์ 2569 เมื่อวานนี้ (11 เม.ย.) ทะลุ 1.5 แสนคน พร้อมบริหารจัดการรถโดยสารอย่างเพียงพอ ไม่มีผู้โดยสารตกค้าง เตรียมพร้อมอำนวยความสะดวกเที่ยวกลับ 16-19 เม.ย. คาดผู้โดยสารวันละ 1.2 แสนคน
Read more »