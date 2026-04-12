The Ether Machine และ Dynamix Corporation ยกเลิกข้อตกลงควบรวมกิจการ มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ฯ

The Ether Machine และ Dynamix Corporation ยกเลิกข้อตกลงควบรวมกิจการ มูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ฯ
The Ether MachineDynamix Corporationควบรวมกิจการ
📆4/12/2026 4:12 PM
The Ether Machine และ Dynamix Corporation ตัดสินใจยกเลิกข้อตกลงควบรวมกิจการมูลค่า 1.5 พันล้านดอลลาร์ฯ เนื่องจากสภาพตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย และความล่าช้าในการอนุมัติจาก ก.ล.ต. สหรัฐฯ ส่งผลให้แผนการจดทะเบียนใน NASDAQ และการจัดตั้งกองทุน Ethereum ต้องล้มเลิก

The Ether Machine และ Dynamix Corporation ประกาศยกเลิกข้อตกลง ควบรวมกิจการ อย่างเป็นทางการ ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2569 การตัดสินใจครั้งนี้ส่งผลให้แผนการจดทะเบียนในตลาด NASDAQ ภายใต้สัญลักษณ์ ETHM และการเปิดตัวกองทุน Ethereum มูลค่ากว่า 1.

5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ต้องถูกยกเลิกทั้งหมด โดยทั้งสองบริษัทอ้างถึง “สภาพตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย” เป็นเหตุผลหลักในการยกเลิกข้อตกลง แม้ว่าก่อนหน้านี้ The Ether Machine จะได้รับแรงสนับสนุนจากนักลงทุนรายใหญ่มากมายและมีแผนการที่แข็งแกร่งในการเป็นกองทุน Ethereum สาธารณะที่ใหญ่ที่สุดในโลก การล้มเลิกข้อตกลงครั้งนี้ถือเป็นการพลิกผันครั้งสำคัญในแวดวงคริปโตเคอร์เรนซีและสะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่บริษัทคริปโตต้องเผชิญในสภาวะตลาดที่ไม่แน่นอน\การยกเลิกข้อตกลงดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากที่ The Ether Machine และ Dynamix Corporation ได้ประกาศแผนการควบรวมกิจการเมื่อเดือนกรกฎาคม 2568 โดย Dynamix Corporation เป็นบริษัทเปล่า (SPAC) ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ซึ่งมีเป้าหมายในการนำ The Ether Machine เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ NASDAQ ดีลนี้ถูกประเมินมูลค่าไว้ที่ประมาณ 1.6 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และได้รับการสนับสนุนทางการเงินจากนักลงทุนสถาบันและเชิงกลยุทธ์รวมกว่า 1.5 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ และเงินสดในทรัสต์ของ Dynamix อีก 170 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แผนการดังกล่าวดูเหมือนจะมีความเป็นไปได้สูงในช่วงแรก โดย The Ether Machine ได้รับคำมั่นสัญญาในการถือครอง ETH รวม 495,362 เหรียญ และยังมีผู้สนับสนุนรายใหญ่อื่นๆ เช่น Pantera Capital, Kraken และ Electric Capital อย่างไรก็ตาม สถานการณ์ในตลาดได้เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว โดยเฉพาะอย่างยิ่งราคา ETH ที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2568 นอกจากนี้ ความล่าช้าในการตรวจสอบเอกสารจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกา (ก.ล.ต.) ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลกระทบต่อความสำเร็จของดีลนี้ ในท้ายที่สุด ทั้งสองบริษัทจึงตัดสินใจที่จะยุติข้อตกลง โดย Dynamix Corporation จะได้รับค่าชดเชย 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จาก The Ether Machine ภายในวันที่ 23 เมษายน 2569 และมีเวลาจนถึงเดือนพฤศจิกายน 2569 ในการหาเป้าหมายควบรวมรายใหม่ มิฉะนั้นจะต้องยุบกิจการและคืนเงินให้แก่ผู้ถือหุ้น\ณ วันที่ยกเลิกข้อตกลง The Ether Machine ยังคงถือครอง ETH จำนวน 496,712 เหรียญ คิดเป็นมูลค่ากว่า 1.1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ แม้ว่าแผนการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์จะล้มเหลว แต่ The Ether Machine ยังคงมีสินทรัพย์ ETH จำนวนมากอยู่ในมือ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อตลาดในอนาคตได้หากมีการตัดสินใจขาย ETH จำนวนดังกล่าวออกมา นอกจากนี้ การล้มเลิกดีลครั้งนี้ยังสะท้อนให้เห็นถึงความลังเลของนักลงทุนสถาบันในการลงทุนใน Ethereum โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสภาวะตลาดที่ไม่แน่นอน ปัจจัยหลายประการ ทั้งราคา ETH ที่ผันผวนและความล่าช้าในการอนุมัติต่างๆ ได้ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน แม้ว่าจะมีโครงการต่างๆ ที่พยายามสร้างโครงสร้างเพื่อให้ Ethereum เข้าถึงได้ในตลาดหลักทรัพย์ก็ตาม อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของราคา ETH ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่จะช่วยให้โครงการเหล่านี้สามารถดำเนินต่อไปได้ในอนาค

The Ether Machine Dynamix Corporation ควบรวมกิจการ Ethereum ETH NASDAQ SPAC ก.ล.ต. ตลาดคริปโต การลงทุน

 

