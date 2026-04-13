The Devil Wears Prada 2: เตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปชมภาคต่อที่ทุกคนรอคอย!

เผยข้อมูลน่ารู้ก่อนชม The Devil Wears Prada 2 ที่จะกลับมาสร้างความประทับใจในโรงภาพยนตร์ 30 เมษายนนี้ พร้อมการกลับมาของทีมนักแสดงชุดเดิม และเรื่องราวที่เข้มข้นในวงการแฟชั่นยุคใหม่
มีกำหนดเข้าฉายในโรง ภาพยนตร์ วันที่ 30 เมษายนที่จะถึงนี้ ซึ่งสร้างความตื่นเต้นให้กับแฟนๆ ทั่วโลกเป็นอย่างมาก เราจึงรวบรวมข้อมูลน่ารู้เกี่ยวกับหนังเรื่องนี้มาให้อ่านก่อนดูกัน เพื่อเตรียมตัวให้พร้อมก่อนไปชม ภาพยนตร์ สุดฮิตเรื่องนี้กัน
สิ่งที่น่าสนใจที่สุดของ The Devil Wears Prada 2 คือการกลับมาของทีมนักแสดงหลักชุดเดิมถึง 4 คน ได้แก่ แอน แฮททาเวย์ ในบท แอนดี้, เมอรีล สตรีพ ในบท มิแรนด้า, เอมิลี บลันท์ ในบท เอมิลี, และ สแตนลีย์ ทุชชี ในบท ไนเจล ซึ่งถือเป็นการรวมตัวครั้งสำคัญที่ทำให้แฟนๆ คาดหวังถึงความสนุกสนานและความประทับใจที่ไม่รู้ลืม นอกจากนี้ยังมีนักแสดงมากฝีมืออีกมากมายที่มาร่วมสร้างสีสันให้กับภาพยนตร์เรื่องนี้ ไม่ว่าจะเป็น เคนเนธ บรานาห์ ที่มารับบทสามีของมิแรนด้า, ลูซี่ หลิว, จัสติน เธอโรซ์, บี.เจ. โนวัก และ พอลลีน ชาลาเมต์ ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างนักแสดงรุ่นใหญ่และนักแสดงหน้าใหม่ที่น่าจับตามองอย่างยิ่ง ผู้กำกับยังคงเป็น เดวิด แฟรงเคล (David Frankel) คนเดิมที่เคยสร้างความประทับใจให้กับผู้ชมในภาคแรก รวมถึงนักเขียนบท Aline Brosh McKenna ที่จะมาร่วมถ่ายทอดเรื่องราวอันเข้มข้นและน่าติดตาม
เนื้อเรื่องของ The Devil Wears Prada 2 ยังคงเป็นปริศนาที่น่าติดตาม แต่จากรายงานของ Variety ได้มีการเปิดเผยว่าเนื้อหาจะมุ่งเน้นไปที่ยุคสมัยที่นิตยสารแบบเป็นรูปเล่มกำลังเผชิญกับช่วงตกต่ำอย่างหนัก ซึ่งทำให้ มิแรนด้า ผู้ซึ่งเคยยิ่งใหญ่และหยิ่งผยอง ต้องเผชิญหน้ากับ เอมิลี อดีตเลขาของเธอที่ปัจจุบันกลายเป็นผู้บริหารระดับสูงของแบรนด์แฟชั่นไฮเอนด์ (ลือกันว่าเป็น Christian Dior) ที่มีเม็ดเงินโฆษณาจำนวนมหาศาลที่มิแรนด้าต้องการอย่างยิ่ง นอกจากนี้จากตัวอย่างที่ปล่อยออกมา แอนดี้ แซกส์ ได้กลับไปทำงานที่นิตยสาร Runway อีกครั้งในฐานะบรรณาธิการบทความ แต่ มิแรนด้า กลับจำเธอไม่ได้ และถามไนเจลว่า “นี่ใคร” ซึ่งไนเจลตอบกลับไปว่า “ก็หนึ่งในเอมิลีของเธอไงล่ะ” ซึ่งเป็นฉากที่สะท้อนถึงบุคลิกของมิแรนด้าที่ไม่เคยจำชื่อผู้ช่วยของเธอได้เลย แม้จะผ่านไปนานแค่ไหนก็ตาม
การกลับมาของ The Devil Wears Prada 2 ในครั้งนี้ มาพร้อมกับประเด็นที่น่าสนใจมากมาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเปลี่ยนแปลงในวงการแฟชั่นตลอด 20 ปีที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นการถือกำเนิดของวัฒนธรรมอินฟลูเอนเซอร์, ผลกระทบจาก fast fashion ที่ส่งผลต่อวงการแฟชั่นอย่างรุนแรง รวมถึงการเข้ามาแทนที่ของ digital media ที่ส่งผลกระทบต่อ print media อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ภาพยนตร์เรื่องนี้จะพาผู้ชมไปสำรวจและเจาะลึกถึงการเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ พร้อมทั้งสะท้อนให้เห็นถึงมุมมองที่หลากหลายของวงการแฟชั่นในยุคปัจจุบัน
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Netflix เปิดตัวอนิเม Devil May Cry และ Tomb RaiderNetflix เปิดตัวอนิเมใหม่ที่ดัดแปลงจากเกมดัง ได้แก่ Devil May Cry และ Tomb Raider Devil May Cry ฉบับอนิเม (เคยมีข่าวลือมาตั้งแต่ปี 2018) เป็น
Read more »
Prada จะเป็นผู้ออกแบบชุดนักบินอวกาศให้กับนาซาPrada ประกาศเป็นผู้ออกแบบชุดนักบินอวกาศให้กับนาซาในโครงการอาร์ทิมิส ซึ่งอาจมีการหลอมรวมทั้งวิทยาศาสตร์และศิลปะเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่น่าสนใจต่อการสำรวจอวกาศ Prada แบรนด์แฟชั่นอิตาลีและบริษัทสตาร์ตอัปด้านอวกาศ Axiom Space จะร่วมมือกันออกแบบชุดนักบินอวกาศเพื่อการใช้งานบนดวงจันทร์ให้กับนาซาสำหรับภารกิจอาร์ทิมิส 3 ที่จะส่งนักบินอวกาศไปลงบนพื้นผิวดวงจันทร์ในปี 2025อนึ่ง Axiom Space นั้นเป็นผู้ถือสัญญาออกแบบชุดนักบินอวกาศให้กับนาซาในภารกิจอาร์ทิมิสและภารกิจอื่น ๆ ของนาซา ดังนั้นการเข้ามาของ Prada จึงอา
Read more »
The Devil Wears Prada กำลังจะมีภาคต่อ สานต่อความมาสเตอร์พีชแห่งปี 2006ข่าวที่น่าตื่นเต้นที่สุดในเช้าวันนี้ของหลายๆ คน เมื่อล่าสุดทางสื่อ Variety ได้ออกมารายงานว่า ตอนนี้ทางค่าย Disney กำลังพัฒนาภาคต่อของภาพยนตร์ขึ้นหิ้งของคนแฟชั่นทั่วโลกเรื่อง The Devil Wears Prada
Read more »
Emily Blunt เริ่มถ่ายทำ The Devil Wears Prada 2 ในชุดจาก Dior และ Jean Paul Gaultierมีภาพออกมาให้เราเรื่อยๆ สำหรับภาพยนตร์ The Devil Wears Prada เมื่อในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมาทางทีมงานได้เริ่มเปิดกล้องถ่ายทำหนัง...
Read more »
วิน เมธวิน: หล่อทะลุปรอท! สวม Prada โชว์ลุคสุดปังในงาน Fall Winter 2026 Menswearวิน เมธวิน นักแสดงหนุ่มสุดฮอต ปรากฏตัวในงาน Prada Fall Winter 2026 Menswear ณ มิลาน ประเทศอิตาลี ในลุคสุดปังที่สะท้อนความเป็น Prada ได้อย่างลงตัว โค้ทแดงสด เสื้อฟ้าอ่อน และกางเกงเหลืองอ่อน ผสมผสานความเรียบง่ายและความทันสมัยได้อย่างลงตัว สร้างความฮือฮาให้กับวงการแฟชั่น
Read more »
เปิดตัว The Face Men Thailand Season 4: แพนเค้ก, อนันดา, ออฟ, มาย พร้อมมาสเตอร์เมนเทอร์ คุณชายอดัมเต้ ปิยะรัฐ กัลย์จาฤก รองประธานกรรมการบริหาร กันตนา กรุ๊ป เปิดตัวรายการ The Face Men Thailand Season 4 พร้อมเมนเทอร์สุดฮอต แพนเค้ก, อนันดา, ออฟ, มาย และมาสเตอร์เมนเทอร์ คุณชายอดัม เตรียมพบกับความเข้มข้นของการแข่งขัน พร้อมแคมเปญสุดพิเศษที่ได้แรงบันดาลใจจาก The Devil Wears Prada 2
Read more »