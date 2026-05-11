The Changing Dynamics of Phuket Island: A New Dimension of Geopolitical Tensions

The influx of Israeli tourists has led to more than just a transformation in Phuket's tourism industry. The government is now grappling with the challenges of dealing with the influx of foreign investments, the impact on local businesses and the potential for increased geopolitical tensions in the region. With the escalating war in the Middle East, the once idyllic island has transformed into a 'safe haven' for refugees fleeing conflict.
ท่ามกลางเสียงคลื่นและบรรยากาศอันเงียบสงบของเกาะพะงัน ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกำลังส่งสัญญาณที่'ไม่ปกติ' จนสังคมไทยไม่อาจมองข้าม เมื่อการหลั่งไหลเข้ามาของชาวอิสราเอลในปัจจุบันก้าวข้ามเส้นเรื่องของการท่องเที่ยวไปไกลสู่ประเด็น'อธิปไตยทางเศรษฐกิจ' และ'ความมั่นคงระดับชาติ' ที่รัฐบาลต้องเผชิญหน้ากับความจริงอันเปราะบางอย่างเลี่ยงไม่ได้ทว่าในช่วงปี 2023-2024 เมื่อไฟสงครามในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้น พะงันจึงเปลี่ยนสภาพจาก'จุดหมายปลายทางเพื่อการพักผ่อน' กลายเป็น'แหล่งพำนักระยะยาว' ของกลุ่มคนรุ่นใหม่และครอบครัวที่ต้องการหลบเร้าจากสภาวะสงครามในบ้านเกิด เปลี่ยนสถานะจากนักท่องเที่ยวชั่วคราวสู่ผู้ตั้งรกรากที่เข้ามาพร้อมทุนและเครือข่ายเครือข่ายธุรกิจอำพราง การใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายผ่านตัวแทนอำพราง (Nominee) เพื่อถือครองอสังหาริมทรัพย์และประกอบอาชีพสงวน ทำให้เม็ดเงินมหาศาลหมุนเวียนอยู่ในเครือคมเฉพาะกลุ่ม ขณะที่ผู้ประกอบการท้องถิ่นถูกบีบให้กลายเป็นเพียง'แรงงาน' ในบ้านเกิดตัวเอง ภาวะการเบียดขับ (Gentrifcation): เมื่อกำลังซื้อจากต่างชาติพุ่งสูงลิ่ว ราคาที่ดินและค่าครองชีพจึงขยับตัวตามอย่างก้าวกระโดด ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนไทยดั้งเดิมที่ถูกบีบให้ออกจากพื้นที่โดยปริยาย เพราะไม่สามารถแบกรับต้นทุนชีวิตในสวรรค์ที่ราคาถูกกำหนดโดยดีมานด์ต่างชาติได้อีกต่อไป โจทย์ที่ยากที่สุดสำหรับรัฐบาลคือ'ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์' การปล่อยให้พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมีการรวมตัวของกลุ่มคนซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งระดับโลกในสัดส่วนที่สูงเกินไป อาจทำให้พะงันกลายเป็น'เป้าหมายอ่อนไหว' (Soft Target) ต่อการสร้างสถานการณ์รุนแรงข้ามพรมแดน หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเพียงครั้งเดียว ผลกระทบจะไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่พะงัน แต่จะสะเทือนถึงความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและความมั่นคงของประเทศไทยในระดับโครงสร้าง คำกล่าวที่ว่า'รับมือไม่ดีสะเทือนทั้งประเทศ' ไม่ใช่การประโคมข่าวให้ตื่นตระหนก แต่คือการตั้งคำถามถึงความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายไทย ว่ารัฐบาลจะเลือกยึดถือ'หลักนิติธรรม' หรือจะยอมสยบต่อ'ผลประโยชน์เฉพาะหน้า' การทลายโครงสร้างผลประโยชน์ทับซ้อนและการบังคับใช้กฎหมายกับคนต่างด้าวอย่างเคร่งครัด เท่าเทียม และโปร่งใส คือทางออกเดียวที่จะรักษาอธิปไตยเหนือดินแดนและคืนความเป็นธรรมให้กับคนท้องถิ่น ก่อนที่'สวรรค์แห่งการท่องเที่ยว' จะกลายเป็น'พื้นที่ปัญหา' ที่ยากเกินกว่าจะควบคุมได้ในอนาค.
ท่ามกลางเสียงคลื่นและบรรยากาศอันเงียบสงบของเกาะพะงัน ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วกำลังส่งสัญญาณที่'ไม่ปกติ' จนสังคมไทยไม่อาจมองข้าม เมื่อการหลั่งไหลเข้ามาของชาวอิสราเอลในปัจจุบันก้าวข้ามเส้นเรื่องของการท่องเที่ยวไปไกลสู่ประเด็น'อธิปไตยทางเศรษฐกิจ' และ'ความมั่นคงระดับชาติ' ที่รัฐบาลต้องเผชิญหน้ากับความจริงอันเปราะบางอย่างเลี่ยงไม่ได้ทว่าในช่วงปี 2023-2024 เมื่อไฟสงครามในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงขึ้น พะงันจึงเปลี่ยนสภาพจาก'จุดหมายปลายทางเพื่อการพักผ่อน' กลายเป็น'แหล่งพำนักระยะยาว' ของกลุ่มคนรุ่นใหม่และครอบครัวที่ต้องการหลบเร้าจากสภาวะสงครามในบ้านเกิด เปลี่ยนสถานะจากนักท่องเที่ยวชั่วคราวสู่ผู้ตั้งรกรากที่เข้ามาพร้อมทุนและเครือข่ายเครือข่ายธุรกิจอำพราง การใช้ช่องโหว่ทางกฎหมายผ่านตัวแทนอำพราง (Nominee) เพื่อถือครองอสังหาริมทรัพย์และประกอบอาชีพสงวน ทำให้เม็ดเงินมหาศาลหมุนเวียนอยู่ในเครือคมเฉพาะกลุ่ม ขณะที่ผู้ประกอบการท้องถิ่นถูกบีบให้กลายเป็นเพียง'แรงงาน' ในบ้านเกิดตัวเอง ภาวะการเบียดขับ (Gentrifcation): เมื่อกำลังซื้อจากต่างชาติพุ่งสูงลิ่ว ราคาที่ดินและค่าครองชีพจึงขยับตัวตามอย่างก้าวกระโดด ส่งผลกระทบโดยตรงต่อคนไทยดั้งเดิมที่ถูกบีบให้ออกจากพื้นที่โดยปริยาย เพราะไม่สามารถแบกรับต้นทุนชีวิตในสวรรค์ที่ราคาถูกกำหนดโดยดีมานด์ต่างชาติได้อีกต่อไป โจทย์ที่ยากที่สุดสำหรับรัฐบาลคือ'ความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์' การปล่อยให้พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งมีการรวมตัวของกลุ่มคนซึ่งเป็นคู่ขัดแย้งระดับโลกในสัดส่วนที่สูงเกินไป อาจทำให้พะงันกลายเป็น'เป้าหมายอ่อนไหว' (Soft Target) ต่อการสร้างสถานการณ์รุนแรงข้ามพรมแดน หากเกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเพียงครั้งเดียว ผลกระทบจะไม่ได้หยุดอยู่แค่ที่พะงัน แต่จะสะเทือนถึงความเชื่อมั่นด้านการท่องเที่ยวและความมั่นคงของประเทศไทยในระดับโครงสร้าง คำกล่าวที่ว่า'รับมือไม่ดีสะเทือนทั้งประเทศ' ไม่ใช่การประโคมข่าวให้ตื่นตระหนก แต่คือการตั้งคำถามถึงความศักดิ์สิทธิ์ของกฎหมายไทย ว่ารัฐบาลจะเลือกยึดถือ'หลักนิติธรรม' หรือจะยอมสยบต่อ'ผลประโยชน์เฉพาะหน้า' การทลายโครงสร้างผลประโยชน์ทับซ้อนและการบังคับใช้กฎหมายกับคนต่างด้าวอย่างเคร่งครัด เท่าเทียม และโปร่งใส คือทางออกเดียวที่จะรักษาอธิปไตยเหนือดินแดนและคืนความเป็นธรรมให้กับคนท้องถิ่น ก่อนที่'สวรรค์แห่งการท่องเที่ยว' จะกลายเป็น'พื้นที่ปัญหา' ที่ยากเกินกว่าจะควบคุมได้ในอนาค
Phuket Island Israeli Tourists Geopolitical Tensions Tourism Industry Local Businesses Economy
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
From Export Products to New Niche Economy: Stula Residents Turn Pompano Mackerel to a New Economic ProsperityThailand's Pompano Mackerel is rapidly transforming from a commodity to a new economic driver in the Stula peninsula. Formerly, locals used Pompano Mackerel primarily for canning as exports to other countries. However, local entrepreneurs recognized a sustainable and lucrative opportunity in the Pompano Mackerel by turning them into recipes.
Read more »
Torres: Real Madrid Sold For The Wrong Reasons, Star Struggles To Readapt To New StadiumTorres, the former Liverpool and Chelsea striker, looks back on his sale to the Londoners in January 2011, which many saw as a slight on the Reds. He discusses the reasons behind his departure, the difficulties in adjusting to a new stadium and the challenges in finding scoring form. The effects of his departure are shown through his statistical decline compared to the rest of his career. Komodo, Torres\' opponent in that 2012 UCL goal, discusses how Torres was targeted by Liverpool for his next move. Finally, Torres reflects on the joys and challenges of returning to Anfield in the past and how he has adapted to the City of London.
Read more »
หัวเว่ย คอนซูมเมอร์ บิสสิเนส กรุ๊๊ป ส่งต่อแรงบันดาลใจสู่ผู้บริโภคชาวไทยผ่าน exhibition of new productsHeadway Consortium Business Group (Thailand) extends its inspiration to Thai consumers through a well-organized exhibition of new products, including Huawei Watch Fit 5 Series, Huawei Watch Ultimate Spring Edition, Huawei Nova 15 Max, and HUAWEI MatePad Pro Max.
Read more »
US Offers New Ceasefire Proposal in Afghanistan, but Tensions MountThe United States has presented a new ceasefire proposal to Afghanistan through Pakistan, aiming to establish a Memorandum of Understanding (MoU) to end the conflict and restore cross-border trade in the narrow Hirmush corridor. However, tensions remain high, with Iran considering the proposal and the Israeli military intensifying attacks in Lebanon.
Read more »
Thai Government Tackles Rock-Climbing, Nomini Biz Issues in PhuketThe Thai government is addressing significant issues affecting the tourism sector in Phuket. This includes eliminating unauthorized build-ups on beachfronts and forest conservation areas. According to data from April 2019 to April 2020, there have been more than 3,200 cases related to illegal immigration and multiple violations of traffic laws. These are crucial issues that need attention and enforcement.
Read more »
Hyperliquid Whale Faces $20.3M Wipeout as Bitcoin Nears $82,236 Liquidation PriceBitcoin price nears $82,236 Liquidation price on Hyperliquid, and concerns arise about the potential Short Squeeze from a large Short position on Bitcoin. This news highlights the complexity of the market dynamics and the potential risks for both Long and Short positions.
Read more »