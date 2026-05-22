Tech Trends: AI-Powered Robots Replacing Humans In 4 Industries

Tech Trends: AI-Powered Robots Replacing Humans In 4 Industries
5/22/2026 10:41 AM
thestandardth
The integration of advanced AI technologies into industrial robots is revolutionizing the way humans interact with machines. As AI-powered robots with complex capabilities take over the tasks performed by humans, these advancements are changing the course of several industries. In light of these developments, here are four key industries undergoing a transformation due to AI-robotic collaboration.

หรือ Gemini Robot เข้าไปเป็นสมองหลัก ทำให้หุ่นยนต์เข้าใจภาพและภาษาจนเกิด World Model ที่เข้าใจกฎฟิสิกส์และแรงโน้มถ่วงได้เองโดยเฉพาะเซ็นเซอร์ 6 มิติซึ่งคิดเป็น 40% ของต้นทุนหุ่นยนต์ฮิวแมนนอยด์ มีแนวโน้มราคาลดลงถึง 70-80% ในอีก 3-5 ปีข้างหน้าค่ายสตาร์ตอัพหันมาจำลองกฎฟิสิกส์ในโลกเสมือน ให้หุ่นยนต์ลองผิดลองถูกนับล้านครั้งในไม่กี่ชั่วโมงแล้วค่อยโหลดความจำลงหุ่นยนต์จริง เช่น บริษัท Sereact ที่ใช้กับหุ่นยนต์คลังสินค้า หรือ Linkerbot ที่ผลิตมือหุ่นยนต์ความแม่นยำสูงระดับ Sub-millimeter สำหรับงานประกอบชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์หรือช่วยผ่าตัดเทคโนโลยีนี้กำลังเปลี่ยนผ่านจากระบบอัตโนมัติแบบเดิมไปสู่ระบบปฏิบัติการอิสระที่หุ่นยนต์สามารถคิด วิเคราะห์ และตัดสินใจหน้างานได้เองร้อยเปอร์เซ็นต์ วงจรของมันขยับไปสู่การรับรู้ มีเหตุผล และลงมือทำเองได้สมบูรณ์แบบเหมือนพฤติกรรมมนุษย์ โดยมี 4 อุตสาหกรรมเป้าหมายหลักที่จะเปลี่ยนไปตลอดกาล▪️ โลจิสติกส์มุ่งสู่ยุค Dark Warehouse หรือโกดังที่ไม่ต้องเปิดไฟเพราะไม่มีมนุษย์ทำงานอยู่ข้างใน โดยมี Amazon เป็นผู้นำในการใช้ AI เป็นสมองส่วนกลางเคลื่อนย้ายและแพ็กสินค้า▪️การผลิตในโรงงานยุคใหม่เน้นความยืดหยุ่นสูง มีการนำ Cobot AI มาทำงานร่วมกับคน ตรวจจับชิ้นส่วนเสียได้แบบเรียลไทม์ ควบคู่กับการทำ Digital Twin จำลองการทำงานของโรงงาน▪️ Healthcare แก้ Pain Point สังคมสูงวัย ตั้งแต่ชุดโครงกระดูกภายนอก Exoskeleton ของบริษัท Wondercraft ที่ช่วยให้ผู้ป่วยอัมพาตรสามารถรวมถึงผู้มีปัญหาการเคลื่อนไหวลุกเดินได้ ไปจนถึงหุ่นยนต์เอไอสำหรับผู้สูงวัยอย่าง Lovot ของญี่ปุ่น และหุ่นยนต์ผู้ช่วยผ่าตัดทางไกลจาก Waseda University▪️การขนส่งเปลี่ยนผ่านสู่ระบบอัจฉริยะเต็มรูปแบบ ทั้งโรโบแท็กซี่ของ Waymo ในสหรัฐฯ หรือระบบขับเคลื่อนอัตโนมัติในรถ Tesla ที่สามารถขับบนไฮเวย์ได้ความเร็วสูงถึง 70 ไมล์ต่อชั่วโมงได้อย่างนุ่มนวลและปลอดภัยยาวนานถึง 8 ชั่วโมงเต็.

