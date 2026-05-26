Tether ร่วมมือกับรัฐบาลจอร์เจียเปิด Stablecoin ประจำชาติ GEL₮

Tether ประกาศร่วมมือกับรัฐบาลและธนาคารกลางของจอร์เจียเพื่อเปิดตัว Stablecoin ใหม่ชื่อ GEL₮ ผูกกับสกุลเงินลารี มีเป้าหมายสร้างระบบการเงินดิจิทัลที่ปลอดภัยและเป็นมาตรฐานสากล
Tether ยักษ์ใหญ่ผู้เป็นผู้สนับสนุนหลักของเหรียญ USDT ประกาศความร่วมมือในระดับประวัติศาสตร์กับรัฐบาลและธนาคารกลางของประเทศ จอร์เจีย เพื่อเปิดตัวเหรียญ Stablecoin อย่างเป็นทางการของชาติ تحتชื่อ GEL₮ ซึ่งผูกมูลค่ากับสกุลเงินลารีของประเทศ การตัดสินใจนี้เป็นการยืนยันแนวโน้มที่ภาครัฐเริ่มหันมาจับมือกับบริษัทเอกชนที่มีความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยี การเงินดิจิทัล แทนการพัฒนาสกุลเงินดิจิทัลของธนาคารกลาง (CBDC) ด้วยตนเอง โดย Tether จะให้บริการโครงสร้างพื้นฐานและระบบสำรองเงินสำรองเพื่อรับประกันความเสถียรของค่าเงินดิจิทัลใหม่นี้ ในการแถลงข่าวเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Tether ได้ระบุว่าโครงการ GEL₮ จะเริ่มดำเนินการภายใต้การสนับสนุนโดยตรงของรัฐบาล จอร์เจีย ซึ่งสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของประเทศในการเป็นศูนย์กลาง การเงินดิจิทัล ในภูมิภาค ประธานาธิบดีแห่ง จอร์เจีย Irakli Kobakhidze กล่าวถึงแผนการวางรากฐานเพื่อสร้างระบบการเงินที่โปร่งใส เชื่อมโยงกันอย่างต่อเนื่อง และขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี blockchain โดยอ้างอิงถึงความสำเร็จของสหรัฐอเมริกาที่ได้ผลักดันกฎหมาย GENIUS Act และ CLARITY Act เพื่อส่งเสริมนวัตกรรมคริปโตเคอร์เรนซี ประธานธนาคารกลางแห่ง จอร์เจีย Natia Turnava ย้ำว่า ธนาคารกลางพร้อมทำงานร่วมกับบริษัทระดับโลกอย่าง Tether เพื่อเสริมพลังโครงสร้างพื้นฐาน การเงินดิจิทัล ให้มีความปลอดภัย ทันสมัย และสอดคล้องกับมาตรฐานสากล การร่วมมือครั้งนี้ถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้ จอร์เจีย กลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่มี Stablecoin ได้รับการรับรองจากรัฐโดยตรง แม้ว่าก่อนหน้านี้ Tether จะเคยออก Stablecoin หลายสกุลเช่น ยูโร ปอนด์ เม็กซิกันเปโซ และทองคำ แต่ไม่มีกรณีใดที่ได้รับการสนับสนุนจากรัฐบาลระดับชาติเท่ากับโครงการ GEL₮ นี้ การเปิดตัวคาดว่าจะเริ่มในไตรมาสถัดไป พร้อมกับการทดสอบระบบการชำระเงินดิจิทัลให้กับประชาชนประมาณ 3.
9 ล้านคนในประเทศ จึงคาดว่าการใช้ GEL₮ จะขยายไปสู่การทำธุรกรรมด้านการค้าและการโอนเงินระหว่างประเทศอย่างรวดเร็วในอนาค
Tether Stablecoin จอร์เจีย GEL₮ การเงินดิจิทัล
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Tether เตรียมออก USDT บนเครือข่ายใหม่อย่าง Kava Blockchain เพื่อเพิ่มสภาพคล่องที่กำลังร่วงลงTether กำลังมองหาที่จะปรับปรุงสภาพคล่องของ Stablecoin ในหลายบล็อกเชน โดยล่าสุดได้ออก Stablecoin (USDT) บนบล็อกเชน Layer-1 ในเครือข่าย Kava
Read more »
บริษัท Tether หยุดสร้างเหรียญ USDT บนบล็อกเชน 3 เจ้า Omni Layer, Kusama และ Bitcoin Cashเมื่อวันที่ 17 สิงหาคม บริษัท Tether ผู้ออกเหรียญ Stablecoin ชั้นนำได้ประกาศการตัดสินใจยุติการสร้างเหรียญ Stablecoin USDT บนบล็อกเชน 3 เจ้าได้แก่ Omni
Read more »
Tether เปิดตัว “Alloy”เหรียญ Stablecoin ตัวแรกที่หนุนด้วยทองคำTether บริษัทแม่ผู้ออกเหรียญ USDT หนึ่งใน stablecoin ยอดนิยมได้ทำการเปิดตัวเหรียญ stablecoin ตัวใหม่ที่ใช้ชื่อว่า “Alloy”
Read more »
กฎหมายสหรัฐฯ กำกับ Stablecoin Tetherสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาสหรัฐฯ เสนอญฎหมายกำกับ Stablecoin STABLE Act และ GENIUS Act เพื่อกำหนดมาตรฐานการบริหารความเสี่ยงและกำหนดให้ Stablecoin ต้องมีสินทรัพย์สำรองแบบ 1:1 JPMorgan รายงานว่า Tether อาจต้องปรับโครงสร้างสินทรัพย์สำรอง หันไปถือพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ และสินทรัพย์สภาพคล่องสูงอื่น ๆ เนื่องจากกฎหมายกำกับ Stablecoin ในสหรัฐฯ อาจส่งผลกระทบต่อสถานะผู้นำตลาดของ Tether
Read more »
บริษัทบัญชียืนยันเหรียญ Stablecoin ทองคำของ Tether (XAUT) มีทองคำหนุนหลังจริงกว่า 7.7 ตันล่าสุดเหรียญ Stablecoin ทองคำของ Tether ได้รับการยืนยันจากบริษัทบัญชี BDO Italia แล้วว่า Tether Gold (XAUT) มีทองคำจริงหนุนหลัง โดย 1 โทเค็น XAUT
Read more »
ECB Rejects Stablecoin Euro Proposal, Citing Risks to Financial StabilityThe European Central Bank (ECB) has rejected a proposal for a stablecoin euro, citing concerns about the potential risks to financial stability and the impact on the bank's ability to control monetary policy. The proposal aimed to reduce reserve requirements for stablecoin issuers in the euro zone and allow them to access ECB funding, which is currently reserved for licensed banks.
Read more »