Tether‑Fasset เปิดบัตร Visa แรกที่ใช้ทองคำดิจิทัล XAUT พร้อม Cashback 6% และฟีเจอร์ปัดเศษเงินทอนอัตโนมัติ

Tether ร่วมกับ Fasset เปิดบัตรเดบิต Visa ที่ทำให้โทเคนทองคำดิจิทัล XAUT สามารถใช้จ่ายได้ทั่วโลก มีระบบ Cashback สูงสุด 6% และฟีเจอร์ปัดเศษเงินทอนเพื่อซื้อทองคำเพิ่มอัตโนมัติ พร้อมรางวัล 1 ล้านดอลลาร์สำหรับผู้เปิดใช้งานใหม่
Tether ได้ประกาศร่วมมือกับ Fasset แพลตฟอร์มธนาคารดิจิทัลเพื่อเปิดตัวบัตรเดบิต Visa ที่เป็นบัตรแรกของโลกที่รองรับการใช้ทองคำดิจิทัลเป็นสกุลเงินกลางในการทำธุรกรรมประจำวัน บัตรใหม่นี้มาพร้อมกับระบบ Cashback ที่สูงสุดถึง 6 เปอร์เซ็นต์และฟีเจอร์พิเศษที่ทำให้เงินทอนจากการชำระเงินถูกปัดเศษและนำไปลงทุนซื้อโทเคน Tether Gold ( XAUT ) อัตโนมัติโดยไม่ต้องทำการสั่งซื้อแยกต่างหาก ทำให้ผู้ถือบัตรสามารถสะสมทองคำดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีความยุ่งยากใดๆ โทเคน Tether Gold ( XAUT ) ซึ่งเป็นโทเคนที่มีทองคำแท่งจริงค้ำประกันแบบ 1:1 จากห้องนิรภัยในสวิตเซอร์แลนด์ จะถูกเชื่อมต่อกับบัตร Visa นี้โดยตรง เมื่อผู้ใช้ทำการชำระเงิน บัตรจะทำการหักโทเคน XAUT จากกระเป๋าที่ผูกไว้โดยอัตโนมัติ จากนั้นจะแปลงเป็น USDT ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเงินเฟียตเพื่อการชำระเงินต่อไป กระบวนการทั้งหมดดำเนินการแบบเรียลไทม์และไม่มีค่าธรรมเนียมแฝง ทำให้การใช้ทองคำดิจิทัลในชีวิตประจำวันเป็นไปได้อย่างไร้รอยต่อและสะดวกสบายเทียบเท่าการใช้บัตรเครดิตทั่วไป เพื่อส่งเสริมการเปิดตัว บริษัท Tether ยังได้จัดสรรเงินอัดฉีดจำนวน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นรางวัลพิเศษสำหรับผู้ใช้บัตรใหม่ในช่วงแรกของการเปิดให้บริการ ซีอีโอของ Tether , Paolo Ardino, ย้ำว่าทองคำในอดีตมักถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์เพื่อเก็บค่า และไม่เคยถูกใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ อย่างไรก็ตาม การเปิดบัตร Visa ที่เชื่อมต่อกับ XAUT นี้เป็นการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเดิมอย่างสิ้นเชิง โดยทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะใช้ทองคำเป็นเครื่องมือในการจ่ายสินค้า, เก็บออมเพื่อเพิ่มมูลค่า, หรือทำการลงทุนต่อเนื่องตามเป้าหมายของตนเอง Tether เชื่อว่าการรวมเทคโนโลยีบล็อกเชนกับทองคำจะสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับระบบการเงินระดับโลกและเปิดโอกาสให้ผู้คนทั่วโลกเข้าถึงสินทรัพย์ที่ปลอดภัยและเป็นสากลได้ง่ายขึ้.
Tether ได้ประกาศร่วมมือกับ Fasset แพลตฟอร์มธนาคารดิจิทัลเพื่อเปิดตัวบัตรเดบิต Visa ที่เป็นบัตรแรกของโลกที่รองรับการใช้ทองคำดิจิทัลเป็นสกุลเงินกลางในการทำธุรกรรมประจำวัน บัตรใหม่นี้มาพร้อมกับระบบ Cashback ที่สูงสุดถึง 6 เปอร์เซ็นต์และฟีเจอร์พิเศษที่ทำให้เงินทอนจากการชำระเงินถูกปัดเศษและนำไปลงทุนซื้อโทเคน Tether Gold (XAUT) อัตโนมัติโดยไม่ต้องทำการสั่งซื้อแยกต่างหาก ทำให้ผู้ถือบัตรสามารถสะสมทองคำดิจิทัลเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยไม่มีความยุ่งยากใดๆ โทเคน Tether Gold (XAUT) ซึ่งเป็นโทเคนที่มีทองคำแท่งจริงค้ำประกันแบบ 1:1 จากห้องนิรภัยในสวิตเซอร์แลนด์ จะถูกเชื่อมต่อกับบัตร Visa นี้โดยตรง เมื่อผู้ใช้ทำการชำระเงิน บัตรจะทำการหักโทเคน XAUT จากกระเป๋าที่ผูกไว้โดยอัตโนมัติ จากนั้นจะแปลงเป็น USDT ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นเงินเฟียตเพื่อการชำระเงินต่อไป กระบวนการทั้งหมดดำเนินการแบบเรียลไทม์และไม่มีค่าธรรมเนียมแฝง ทำให้การใช้ทองคำดิจิทัลในชีวิตประจำวันเป็นไปได้อย่างไร้รอยต่อและสะดวกสบายเทียบเท่าการใช้บัตรเครดิตทั่วไป เพื่อส่งเสริมการเปิดตัว บริษัท Tether ยังได้จัดสรรเงินอัดฉีดจำนวน 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐเป็นรางวัลพิเศษสำหรับผู้ใช้บัตรใหม่ในช่วงแรกของการเปิดให้บริการ ซีอีโอของ Tether, Paolo Ardino, ย้ำว่าทองคำในอดีตมักถูกมองว่าเป็นสินทรัพย์เพื่อเก็บค่า และไม่เคยถูกใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการ อย่างไรก็ตาม การเปิดบัตร Visa ที่เชื่อมต่อกับ XAUT นี้เป็นการเปลี่ยนแปลงแนวคิดเดิมอย่างสิ้นเชิง โดยทำให้ผู้ใช้สามารถเลือกได้ว่าจะใช้ทองคำเป็นเครื่องมือในการจ่ายสินค้า, เก็บออมเพื่อเพิ่มมูลค่า, หรือทำการลงทุนต่อเนื่องตามเป้าหมายของตนเอง Tether เชื่อว่าการรวมเทคโนโลยีบล็อกเชนกับทองคำจะสร้างนวัตกรรมใหม่ให้กับระบบการเงินระดับโลกและเปิดโอกาสให้ผู้คนทั่วโลกเข้าถึงสินทรัพย์ที่ปลอดภัยและเป็นสากลได้ง่ายขึ้
Tether Fasset Visa XAUT Cashback
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