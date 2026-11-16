Tencent Penguin Island สร้างนิคมอัจฉริยะและชุมชนอยู่อาศัย
Tencent นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์ AI มาพัฒนา Penguin Island ในเซินเจิ้น ให้เป็นคอมมิวนิตี้อัจฉริยะครบวงจรพร้อมที่พัก โรงเรียน และระบบขนส่งอัตโนมัติเพื่อคุณภาพชีวิตพนักงาน
Tencent ได้ประกาศแผนพัฒนาพื้นที่ Penguin Island ในเมือง เซินเจิ้น ให้เป็นนิคมธุรกิจและชุมชนอยู่อาศัยอัจฉริยะที่ครบวงจร เพื่อสนับสนุนคุณภาพชีวิตของพนักงานอย่างยั่งยืน โครงการนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงพื้นที่ทำงาน แต่ยังให้ความสำคัญกับการสร้างระบบนิเวศที่เชื่อมโยงที่พักอาศัย โรงเรียน และสิ่งอำนวยความสะดวกเข้าด้วยกัน
ชุมชนที่พักอาศัยและสิ่งอำนวยความสะดวกครบวงจร
โครงการ Penguin Apartments ในบล็อก 05 ประกอบด้วยที่พักอาศัย 11 อาคาร โรงเรียน 2 แห่ง ศูนย์วัฒนธรรมและกีฬา ถนนการค้า และคลินิกสุขภาพ อาคารที่พักถูกออกแบบให้ลดหลั่นเป็นขั้นบันไดเพื่อให้พนักงานสามารถชมวิวทะเลได้จากหน้าต่างถึงร้อยละ 90 ของห้องทั้งหมด โดยห้องมาตรฐานมีพื้นที่ประมาณ 41 ตารางเมตร พร้อมเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์พื้นฐาน เช่น ตู้เย็น เครื่องซักผ้า เตียงนอน และโซฟา นอกจากนี้ยังแบ่งพื้นที่ส่วนกลางสำหรับห้องครัว ห้องออกกำลังกาย ลานกิจกรรม สนามกีฬา และสวนสาธารณะAlso readTencent Cloud จับมือ Bitkub นำคลาวด์และAI เสริมความปลอดภัยสินทรัพย์ดิจิทัล
ระบบขนส่งอัตโนมัติและหุ่นยนต์รักษาความปลอดภัย
Tencent นำเทคโนโลยีหุ่นยนต์มาบริหารพื้นที่จริงผ่านบริการรถมินิบัสไร้คนขับ 2 เส้นทาง ที่เชื่อมต่อกับสถานีรถไฟใต้ดิน Bao'an Center และพื้นที่จอดรถรอบข้าง พร้อมแผนขยายเส้นทางเชื่อมต่อกับอาคารต่างๆ ภายในโครงการในอนาคต ด้านความมั่นคง บริษัทใช้หุ่นยนต์ลาดตระเวนทำความสะอาดและหุ่นยนต์สี่ขาหรือหุ่นยนต์สุนัขที่ใช้อุปกรณ์ฮาร์ดแวร์จาก Unitree และโมเดล AI ชื่อ Tairos ของ Tencent เพื่อตรวจจับเหตุการณ์ต่างๆ เช่น ต้นไม้ล้ม ถังขยะล้น หรือผู้พลัดตก ซึ่งระบบจะแจ้งเตือนไปยังเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอัตโนมัติ
เป้าหมายการพัฒนาหุ่นยนต์และนวัตกรรมในอนาคต
หลงเยว่หยู ผู้จัดการผลิตภัณฑ์ของ Tencent Robotics X ระบุว่าหุ่นยนต์เหล่านี้สามารถปฏิบัติงานได้ตลอด 24 ชั่วโมงและเข้าถึงพื้นที่ที่เจ้าหน้าที่เข้าถึงได้ยาก โดยมีเป้าหมายในอนาคตเพื่อผสานหุ่นยนต์ 7 ประเภทเข้าด้วยกัน เพื่อทำงานด้านความปลอดภัย ขนส่งสินค้า บำรุงรักษา และการเดินทาง โดยหุ่นยนต์แต่ละประเภทจะประสานงานกันได้ เช่น เมื่อหุ่นยนต์สุนัขตรวจพบผู้พลัดตก หุ่นยนต์อีกประเภทจะนำชุดปฐมพยาบาลเข้าไปช่วยเหลือทันที
ความร่วมมือกับพันธมิตรและสภาพแวดล้อมการทดสอบจริง
Tencent ร่วมมือกับบริษัทด้านหุ่นยนต์ชั้นนำหลายแห่ง ได้แก่ Unitree, Zhongqing และ Leju โดยเปิดพื้นที่ภายในแคมปัสให้กลายเป็นสถานที่ทดลองใช้งานจริงเพื่อฝึกฝนและทดสอบประสิทธิภาพของหุ่นยนต์อย่างต่อเนื่อง ทำให้ Penguin Island เป็นศูนย์บ่มเพาะนวัตกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีขั้นสูงและเน้นการสร้างชุมชนที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีสำหรับพนักงานทุกคน
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