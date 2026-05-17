Teerapat Pruthong's Dual Assists Spark Hopes for Thai National Team

Hokkaido Consadole Sapporo's rising star Teerapat Pruthong, a 19-year-old winger, has been on a hot streak in the Japanese league, earning two assists in the team's latest game. The impressive performance has generated excitement among Thai national team coach Antony Hahn, with the young player being seen as a potential asset in the upcoming FIFA World Cup qualifiers.
เปิดเรดาร์ความโหด "เปา-ธีรภัทร" ตัวรุกวัย 19 ปี ผู้ขับเคลื่อนเกมรุกนกเค้าแมวแดนเหนือ ผงาดเบอร์หนึ่ง 2 สถิติของทีม หลังระเบิดฟอร์มทำ 2 แอสซิสต์ในเกมล่าสุด!!
ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องบนผืนแผ่นดินญี่ปุ่น สำหรับ"เจ้าเปา" ธีรภัทร ปรือทอง แนวรุกดาวรุ่งพุ่งแรงวัยเพียง 19 ปีของฮอกไกโด คอนซาโดเล่ ซัปโปโร ที่ล่าสุดเพิ่งร่ายมนตร์ลูกหนังทำคนเดียว 2 แอสซิสต์ ช่วยให้ต้นสังกัดบุกไปไล่ต้อน ฟุกุชิมะ ยูไนเต็ด เอฟซี ถึงถิ่น 3-0 ในศึกฟุตบอลเมจิ ยาสึดะ J2/J3 ฤดูกาลวิสัยทัศน์ลีก 100 ปี โซนตะวันออก B นัดที่ 17 ದಿನเสาร์ที่ 16 พฤษภาคมที่ผ่านมา - การสร้างสรรค์โอกาส: ทำไปถึง 5 ครั้ง ตลอดทั้งเกม ซึ่งถือเป็นตัวเลขระดับเพลย์เมกเกอร์ชั้นยอด ก่อนจะเปลี่ยนเป็น 2 แอสซิสต์สุดสวยในท้ายที่สุด ฟอร์มอันเอกอุในนัดนี้ไม่เพียงแต่จะช่วยให้ซัปโปโรเก็บ 3 แต้มสำคัญกลับบ้านได้อย่างสง่างาม แต่ยังเป็นการส่งสัญญาณเตือนอย่างทรงพลังไปยัง แอนโธนี่ ฮัดสัน กุนซือ تیمชาติไทยชุดใหญ่ ว่าเด็กหนุ่มวัย 19 ปี คนนี้พร้อมแล้ว ที่จะก้าวขึ้นมารับสัมปทานและยกระดับเกมรุกของทัพ"ช้างศึก" ในศึกอุ่นเครื่องฟีฟ่า เดย์ เดือนมิถุนายนนี้ สำหรับโปรแกรมต่อไปในศึกฟุตบอลเมจิ ยาสึดะ J2/J3 ฤดูกาลวิสัยทัศน์ลีก 100 ปี โซนตะวันออก B นัดที่ 18 ฮอกไกโด คอนซาโดเล่ ซัปโปโร เปิดบ้านพบ จูบิโล่ อิวาตะ วันเสาร์ที่ 23 พฤษภาคม 2569 เวลา 12.00 น. ถ่ายทอดสดทางยูทูบ ช่อง BG SPORT
