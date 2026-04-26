Scallop ถูกโจมตี! สูญเสีย SUI มูลค่าสูง แต่ยืนยันชดเชย 100%

โปรโตคอล DeFi Scallop บนบล็อกเชน SUI ถูกโจมตีจากช่องโหว่ใน side contract ทำให้สูญเสียโทเคน SUI ไปประมาณ 150,000 SUI ทีมงานยืนยันว่าสัญญาหลักปลอดภัยและจะชดเชยผู้ใช้งาน 100%
เหตุการณ์โจมตีโปรโตคอล DeFi ชื่อดังบนบล็อกเชน SUI อย่าง Scallop ได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับนักลงทุนและผู้ใช้งานในระบบนิเวศ SUI โดยรวม การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นจากช่องโหว่ใน side contract ที่เชื่อมต่อกับ s SUI spool rewards pool ส่งผลให้เกิดการสูญเสียโทเคน SUI ไปประมาณ 150,000 SUI ซึ่งเป็นมูลค่าที่ค่อนข้างสูงและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะสั้น แม้ว่าทีมงาน Scallop จะดำเนินการอย่างรวดเร็วในการแช่แข็งสัญญาที่ได้รับผลกระทบและยืนยันว่าสัญญาหลักของแพลตฟอร์มยังคงปลอดภัย รวมถึงพูลอื่นๆ นอกเหนือจาก s SUI rewards pool ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ แต่ข่าวการถูกโจมตีก็ยังคงสร้างแรงกดดันต่อราคาโทเคน SUI และโทเคนอื่นๆ ในระบบนิเวศ SUI อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การที่ Scallop ประกาศว่าจะชดเชยความเสียหายให้กับผู้ใช้งานที่ได้รับผลกระทบ 100% เป็นสัญญาณที่ดีและแสดงถึงความรับผิดชอบของทีมงาน อย่างไรก็ตาม การชดเชยความเสียหายไม่ได้หมายความว่าจะสามารถลบล้างผลกระทบด้านจิตใจและความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นกับนักลงทุนได้ทันที นักลงทุนอาจยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของโปรโตคอล DeFi บน SUI และอาจระมัดระวังในการลงทุนในโปรโตคอลอื่นๆ ที่อยู่ในระบบนิเวศเดียวกัน เหตุการณ์นี้จึงเป็นบทเรียนสำคัญที่เน้นย้ำถึงความสำคัญของการตรวจสอบความปลอดภัยของ smart contract อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะนำไปใช้งานจริง รวมถึงการมีระบบการตรวจสอบและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ การกระจายความเสี่ยงในการลงทุนก็เป็นสิ่งสำคัญที่นักลงทุนควรพิจารณาเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเช่นนี้ ผลกระทบต่อราคา SUI ในระยะสั้นคาดว่าจะยังคงเป็นไปในทิศทางลบ เนื่องจากความกังวลของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม หากทีมงาน Scallop สามารถดำเนินการชดเชยความเสียหายได้อย่างรวดเร็วและโปร่งใส รวมถึงมีการปรับปรุงระบบความปลอดภัยของแพลตฟอร์มอย่างจริงจัง ก็อาจช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะยาวได้ นอกจากนี้ การที่ SUI เป็นบล็อกเชนที่กำลังเติบโตและมีศักยภาพในการพัฒนาโปรโตคอล DeFi ที่หลากหลาย ก็อาจเป็นปัจจัยที่ช่วยดึงดูดนักลงทุนรายใหม่ๆ เข้ามาในระบบนิเวศ SUI ในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของราคา SUI และความเชื่อมั่นของนักลงทุนจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงความสามารถของทีมงาน SUI และ Scallop ในการแก้ไขปัญหาและสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน รวมถึงสภาวะตลาดโดยรวมและความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีโดยรวม การติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนใน SUI และโปรโตคอล DeFi บน SU.
เหตุการณ์โจมตีโปรโตคอล DeFi ชื่อดังบนบล็อกเชน SUI อย่าง Scallop ได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับนักลงทุนและผู้ใช้งานในระบบนิเวศ SUI โดยรวม การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นจากช่องโหว่ใน side contract ที่เชื่อมต่อกับ sSUI spool rewards pool ส่งผลให้เกิดการสูญเสียโทเคน SUI ไปประมาณ 150,000 SUI ซึ่งเป็นมูลค่าที่ค่อนข้างสูงและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะสั้น แม้ว่าทีมงาน Scallop จะดำเนินการอย่างรวดเร็วในการแช่แข็งสัญญาที่ได้รับผลกระทบและยืนยันว่าสัญญาหลักของแพลตฟอร์มยังคงปลอดภัย รวมถึงพูลอื่นๆ นอกเหนือจาก sSUI rewards pool ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ แต่ข่าวการถูกโจมตีก็ยังคงสร้างแรงกดดันต่อราคาโทเคน SUI และโทเคนอื่นๆ ในระบบนิเวศ SUI อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การที่ Scallop ประกาศว่าจะชดเชยความเสียหายให้กับผู้ใช้งานที่ได้รับผลกระทบ 100% เป็นสัญญาณที่ดีและแสดงถึงความรับผิดชอบของทีมงาน อย่างไรก็ตาม การชดเชยความเสียหายไม่ได้หมายความว่าจะสามารถลบล้างผลกระทบด้านจิตใจและความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นกับนักลงทุนได้ทันที นักลงทุนอาจยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของโปรโตคอล DeFi บน SUI และอาจระมัดระวังในการลงทุนในโปรโตคอลอื่นๆ ที่อยู่ในระบบนิเวศเดียวกัน เหตุการณ์นี้จึงเป็นบทเรียนสำคัญที่เน้นย้ำถึงความสำคัญของการตรวจสอบความปลอดภัยของ smart contract อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะนำไปใช้งานจริง รวมถึงการมีระบบการตรวจสอบและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ การกระจายความเสี่ยงในการลงทุนก็เป็นสิ่งสำคัญที่นักลงทุนควรพิจารณาเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเช่นนี้ ผลกระทบต่อราคา SUI ในระยะสั้นคาดว่าจะยังคงเป็นไปในทิศทางลบ เนื่องจากความกังวลของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม หากทีมงาน Scallop สามารถดำเนินการชดเชยความเสียหายได้อย่างรวดเร็วและโปร่งใส รวมถึงมีการปรับปรุงระบบความปลอดภัยของแพลตฟอร์มอย่างจริงจัง ก็อาจช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะยาวได้ นอกจากนี้ การที่ SUI เป็นบล็อกเชนที่กำลังเติบโตและมีศักยภาพในการพัฒนาโปรโตคอล DeFi ที่หลากหลาย ก็อาจเป็นปัจจัยที่ช่วยดึงดูดนักลงทุนรายใหม่ๆ เข้ามาในระบบนิเวศ SUI ในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของราคา SUI และความเชื่อมั่นของนักลงทุนจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงความสามารถของทีมงาน SUI และ Scallop ในการแก้ไขปัญหาและสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน รวมถึงสภาวะตลาดโดยรวมและความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีโดยรวม การติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนใน SUI และโปรโตคอล DeFi บน SU
SUI Scallop Defi Security Breach Hacking Compensation Blockchain Cryptocurrency
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
