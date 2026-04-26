Head Topics

Cryptocurrency/Blockchain News

Scallop ถูกโจมตี! สูญเสีย SUI มูลค่าสูง แต่ยืนยันชดเชย 100%
📆4/26/2026 6:02 PM
📰siamblockchain
115 sec. here / 11 min. at publisher
📊News: 77% · Publisher: 53%

โปรโตคอล DeFi Scallop บนบล็อกเชน SUI ถูกโจมตีจากช่องโหว่ใน side contract ทำให้สูญเสียโทเคน SUI ไปประมาณ 150,000 SUI ทีมงานยืนยันว่าสัญญาหลักปลอดภัยและจะชดเชยผู้ใช้งาน 100%

เหตุการณ์โจมตีโปรโตคอล DeFi ชื่อดังบนบล็อกเชน SUI อย่าง Scallop ได้สร้างความตื่นตระหนกให้กับนักลงทุนและผู้ใช้งานในระบบนิเวศ SUI โดยรวม การโจมตีดังกล่าวเกิดขึ้นจากช่องโหว่ใน side contract ที่เชื่อมต่อกับ sSUI spool rewards pool ส่งผลให้เกิดการสูญเสียโทเคน SUI ไปประมาณ 150,000 SUI ซึ่งเป็นมูลค่าที่ค่อนข้างสูงและส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะสั้น แม้ว่าทีมงาน Scallop จะดำเนินการอย่างรวดเร็วในการแช่แข็งสัญญาที่ได้รับผลกระทบและยืนยันว่าสัญญาหลักของแพลตฟอร์มยังคงปลอดภัย รวมถึงพูลอื่นๆ นอกเหนือจาก sSUI rewards pool ไม่ได้รับผลกระทบใดๆ แต่ข่าวการถูกโจมตีก็ยังคงสร้างแรงกดดันต่อราคาโทเคน SUI และโทเคนอื่นๆ ในระบบนิเวศ SUI อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ การที่ Scallop ประกาศว่าจะชดเชยความเสียหายให้กับผู้ใช้งานที่ได้รับผลกระทบ 100% เป็นสัญญาณที่ดีและแสดงถึงความรับผิดชอบของทีมงาน อย่างไรก็ตาม การชดเชยความเสียหายไม่ได้หมายความว่าจะสามารถลบล้างผลกระทบด้านจิตใจและความเชื่อมั่นที่เกิดขึ้นกับนักลงทุนได้ทันที นักลงทุนอาจยังคงมีความกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของโปรโตคอล DeFi บน SUI และอาจระมัดระวังในการลงทุนในโปรโตคอลอื่นๆ ที่อยู่ในระบบนิเวศเดียวกัน เหตุการณ์นี้จึงเป็นบทเรียนสำคัญที่เน้นย้ำถึงความสำคัญของการตรวจสอบความปลอดภัยของ smart contract อย่างละเอียดถี่ถ้วนก่อนที่จะนำไปใช้งานจริง รวมถึงการมีระบบการตรวจสอบและเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพื่อป้องกันการโจมตีที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต นอกจากนี้ การกระจายความเสี่ยงในการลงทุนก็เป็นสิ่งสำคัญที่นักลงทุนควรพิจารณาเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเช่นนี้ ผลกระทบต่อราคา SUI ในระยะสั้นคาดว่าจะยังคงเป็นไปในทิศทางลบ เนื่องจากความกังวลของนักลงทุนที่เพิ่มขึ้น อย่างไรก็ตาม หากทีมงาน Scallop สามารถดำเนินการชดเชยความเสียหายได้อย่างรวดเร็วและโปร่งใส รวมถึงมีการปรับปรุงระบบความปลอดภัยของแพลตฟอร์มอย่างจริงจัง ก็อาจช่วยฟื้นฟูความเชื่อมั่นของนักลงทุนในระยะยาวได้ นอกจากนี้ การที่ SUI เป็นบล็อกเชนที่กำลังเติบโตและมีศักยภาพในการพัฒนาโปรโตคอล DeFi ที่หลากหลาย ก็อาจเป็นปัจจัยที่ช่วยดึงดูดนักลงทุนรายใหม่ๆ เข้ามาในระบบนิเวศ SUI ในอนาคตได้ อย่างไรก็ตาม การฟื้นตัวของราคา SUI และความเชื่อมั่นของนักลงทุนจะขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายประการ รวมถึงความสามารถของทีมงาน SUI และ Scallop ในการแก้ไขปัญหาและสร้างความมั่นใจให้กับนักลงทุน รวมถึงสภาวะตลาดโดยรวมและความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีโดยรวม การติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างรอบคอบจึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับนักลงทุนที่สนใจลงทุนใน SUI และโปรโตคอล DeFi บน SU

We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

siamblockchain /  🏆 37. in TH

SUI Scallop Defi Security Breach Hacking Compensation Blockchain Cryptocurrency

 

United States Latest News, United States Headlines

Render Time: 2026-04-26 21:02:48