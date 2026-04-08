Saylor: ความเสี่ยงจากคอมพิวเตอร์ควอนตัมต่อ Bitcoin ถูกมองข้ามและตลาดขาขึ้นจะขับเคลื่อนด้วยสินเชื่อ

Michael Saylor ประธานบริหารของ MicroStrategy มองว่าความเสี่ยงจากคอมพิวเตอร์ควอนตัมต่อ Bitcoin ถูกพูดถึงเกินจริง และตลาดขาขึ้นรอบต่อไปจะได้รับแรงหนุนจากการผสมผสานสินเชื่อแบบดั้งเดิมและดิจิทัล
Michael Saylor ประธานบริหารของ MicroStrategy (MSTR) ได้แสดงความคิดเห็นเชิงบวกอีกครั้งเกี่ยวกับ Bitcoin ในระหว่างการสัมมนาของ Mizuho เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 ตามรายงาน Saylor กล่าวว่า Bitcoin น่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว และเขายังยืนยันว่าความเสี่ยงจาก คอมพิวเตอร์ควอนตัม ที่หลายฝ่ายพูดถึงนั้นถูกขยายความเกินจริงและไม่ใช่สิ่งที่ต้องกังวลในตอนนี้ คำกล่าวของ Saylor ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดและนักลงทุนได้เสมอมา อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อราคา Bitcoin ในครั้งนี้มีจำกัด
เนื่องจากเป็นการแสดงความคิดเห็นในงานสัมมนาเท่านั้น ไม่ได้มีการประกาศซื้อ BTC เพิ่มเติมแต่อย่างใด Bitcoin ยังคงมีการซื้อขายที่ $71,315 เพิ่มขึ้น 4.14% ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา\Saylor ได้เน้นย้ำถึงมุมมองในเชิงบวกเกี่ยวกับ Bitcoin ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนจำนวนมากให้ความสนใจอยู่เสมอ การที่ Saylor ออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกเช่นนี้ มักจะช่วยกระตุ้นความสนใจและความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดได้ อย่างไรก็ตาม การที่ไม่มีการประกาศซื้อ Bitcoin เพิ่มเติมในครั้งนี้ อาจส่งผลให้ผลกระทบต่อราคา Bitcoin มีจำกัดเมื่อเทียบกับการประกาศซื้อ Bitcoin ในปริมาณมากก่อนหน้านี้ ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งที่ Saylor กล่าวถึงคือ ตัวเร่งสำคัญสำหรับตลาดขาขึ้นรอบต่อไปคือ การที่สินเชื่อธนาคารแบบดั้งเดิมจับคู่กับสินเชื่อดิจิทัล ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนครั้งใหม่ให้กับตลาดคริปโตเคอร์เรนซี การผสานรวมกันของสินเชื่อแบบดั้งเดิมและสินเชื่อดิจิทัลนี้ อาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของสภาพคล่องและโอกาสในการลงทุนในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีในอนาคต\ประเด็นความเสี่ยงของคอมพิวเตอร์ควอนตัมต่อระบบเข้ารหัสของ Bitcoin ยังคงเป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงกันอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายที่กังวลมองว่าในอนาคตคอมพิวเตอร์ควอนตัมอาจมีพลังในการถอดรหัสและเข้าถึงกระเป๋าเงิน Bitcoin ของผู้ใช้ได้ อย่างไรก็ตาม Saylor ยืนยันว่าความกังวลนี้ถูกพูดถึงเกินจริงและ Bitcoin ยังมีเวลาเพียงพอในการปรับตัวรับมือกับเทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งหมายความว่า Bitcoin จะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีควอนตัมในอนาคต ข้อความของ Saylor สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในระยะยาวของเขาต่อ Bitcoin และความสามารถในการปรับตัวของเทคโนโลยีดังกล่าวต่อภัยคุกคามใหม่ๆ การที่ Saylor ยังคงมองในแง่บวกต่อ Bitcoin ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตลาดและอาจเป็นแรงกระตุ้นให้นักลงทุนกลับเข้ามาลงทุนใน Bitcoin อีกครั้
Michael Saylor Bitcoin คอมพิวเตอร์ควอนตัม สินเชื่อดิจิทัล ตลาดขาขึ้น
