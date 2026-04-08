Saylor: ความเสี่ยงจากคอมพิวเตอร์ควอนตัมต่อ Bitcoin ถูกมองข้ามและตลาดขาขึ้นจะขับเคลื่อนด้วยสินเชื่อ

Saylor: ความเสี่ยงจากคอมพิวเตอร์ควอนตัมต่อ Bitcoin ถูกมองข้ามและตลาดขาขึ้นจะขับเคลื่อนด้วยสินเชื่อ
Michael SaylorBitcoinคอมพิวเตอร์ควอนตัม
📆4/8/2026 7:10 PM
📰siamblockchain
Michael Saylor ประธานบริหารของ MicroStrategy มองว่าความเสี่ยงจากคอมพิวเตอร์ควอนตัมต่อ Bitcoin ถูกพูดถึงเกินจริง และตลาดขาขึ้นรอบต่อไปจะได้รับแรงหนุนจากการผสมผสานสินเชื่อแบบดั้งเดิมและดิจิทัล

Michael Saylor ประธานบริหารของ MicroStrategy (MSTR) ได้แสดงความคิดเห็นเชิงบวกอีกครั้งเกี่ยวกับ Bitcoin ในระหว่างการสัมมนาของ Mizuho เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2569 ตามรายงาน Saylor กล่าวว่า Bitcoin น่าจะผ่านจุดต่ำสุดไปแล้ว และเขายังยืนยันว่าความเสี่ยงจาก คอมพิวเตอร์ควอนตัม ที่หลายฝ่ายพูดถึงนั้นถูกขยายความเกินจริงและไม่ใช่สิ่งที่ต้องกังวลในตอนนี้ คำกล่าวของ Saylor ช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับตลาดและนักลงทุนได้เสมอมา อย่างไรก็ตาม ผลกระทบต่อราคา Bitcoin ในครั้งนี้มีจำกัด

เนื่องจากเป็นการแสดงความคิดเห็นในงานสัมมนาเท่านั้น ไม่ได้มีการประกาศซื้อ BTC เพิ่มเติมแต่อย่างใด Bitcoin ยังคงมีการซื้อขายที่ $71,315 เพิ่มขึ้น 4.14% ในรอบ 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา\Saylor ได้เน้นย้ำถึงมุมมองในเชิงบวกเกี่ยวกับ Bitcoin ซึ่งเป็นสิ่งที่นักลงทุนจำนวนมากให้ความสนใจอยู่เสมอ การที่ Saylor ออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงบวกเช่นนี้ มักจะช่วยกระตุ้นความสนใจและความเชื่อมั่นของนักลงทุนในตลาดได้ อย่างไรก็ตาม การที่ไม่มีการประกาศซื้อ Bitcoin เพิ่มเติมในครั้งนี้ อาจส่งผลให้ผลกระทบต่อราคา Bitcoin มีจำกัดเมื่อเทียบกับการประกาศซื้อ Bitcoin ในปริมาณมากก่อนหน้านี้ ประเด็นสำคัญอีกประการหนึ่งที่ Saylor กล่าวถึงคือ ตัวเร่งสำคัญสำหรับตลาดขาขึ้นรอบต่อไปคือ การที่สินเชื่อธนาคารแบบดั้งเดิมจับคู่กับสินเชื่อดิจิทัล ซึ่งจะเป็นตัวขับเคลื่อนครั้งใหม่ให้กับตลาดคริปโตเคอร์เรนซี การผสานรวมกันของสินเชื่อแบบดั้งเดิมและสินเชื่อดิจิทัลนี้ อาจนำไปสู่การเพิ่มขึ้นของสภาพคล่องและโอกาสในการลงทุนในตลาดคริปโตเคอร์เรนซีในอนาคต\ประเด็นความเสี่ยงของคอมพิวเตอร์ควอนตัมต่อระบบเข้ารหัสของ Bitcoin ยังคงเป็นประเด็นที่ถูกถกเถียงกันอย่างต่อเนื่อง ฝ่ายที่กังวลมองว่าในอนาคตคอมพิวเตอร์ควอนตัมอาจมีพลังในการถอดรหัสและเข้าถึงกระเป๋าเงิน Bitcoin ของผู้ใช้ได้ อย่างไรก็ตาม Saylor ยืนยันว่าความกังวลนี้ถูกพูดถึงเกินจริงและ Bitcoin ยังมีเวลาเพียงพอในการปรับตัวรับมือกับเทคโนโลยีดังกล่าว ซึ่งหมายความว่า Bitcoin จะต้องมีการพัฒนาและปรับปรุงระบบรักษาความปลอดภัยอย่างต่อเนื่องเพื่อรับมือกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีควอนตัมในอนาคต ข้อความของ Saylor สะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในระยะยาวของเขาต่อ Bitcoin และความสามารถในการปรับตัวของเทคโนโลยีดังกล่าวต่อภัยคุกคามใหม่ๆ การที่ Saylor ยังคงมองในแง่บวกต่อ Bitcoin ทำให้เกิดความเชื่อมั่นในตลาดและอาจเป็นแรงกระตุ้นให้นักลงทุนกลับเข้ามาลงทุนใน Bitcoin อีกครั้

Michael Saylor Bitcoin คอมพิวเตอร์ควอนตัม สินเชื่อดิจิทัล ตลาดขาขึ้น

 

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

ควอนตัมคอมพิวเตอร์: ความเสี่ยงระยะยาวต่อ Bitcoin?ควอนตัมคอมพิวเตอร์: ความเสี่ยงระยะยาวต่อ Bitcoin?ประเด็นควอนตัมคอมพิวเตอร์เป็นความเสี่ยงเชิงโครงสร้างระยะยาวต่อ Bitcoin แม้ยังไม่ส่งผลกระทบต่อราคาในปัจจุบัน แต่เป็นการส่งสัญญาณให้นักลงทุนสถาบันและนักพัฒนาเร่งหาแนวทางป้องกัน
Read more »

3PFNdg ขาย Bitcoin มูลค่ากว่า 30 ล้านดอลลาร์ ท่ามกลางแรงกดดันอุตสาหกรรมขุด3PFNdg ขาย Bitcoin มูลค่ากว่า 30 ล้านดอลลาร์ ท่ามกลางแรงกดดันอุตสาหกรรมขุด3PFNdg ทำการขาย Bitcoin (BTC) ครั้งใหญ่ คิดเป็นมูลค่ากว่า 30 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เมื่อสองปีก่อน ท่ามกลางสภาวะอุตสาหกรรมการขุดที่เผชิญความท้าทาย ทั้งอัตราแฮชลดลง และราคา Bitcoin ที่ผันผวน
Read more »

Bitcoin ทะยานเหนือ $70,000: สัญญาณขาขึ้นที่แท้จริง หรือกับดักตลาดหมี?Bitcoin ทะยานเหนือ $70,000: สัญญาณขาขึ้นที่แท้จริง หรือกับดักตลาดหมี?ราคา Bitcoin พุ่งขึ้นอย่างแข็งแกร่งแตะ $70,738 นักวิเคราะห์แบ่งเป็นสองขั้ว มองบวกว่าเป็นการยืนยันขาขึ้น มองลบว่าเป็นเพียงการดีดตัวก่อนปรับฐาน
Read more »

Charles Schwab เผยถือคริปโต 1% กระทบความเสี่ยงพอร์ตมากกว่าที่คุณคิดCharles Schwab เผยถือคริปโต 1% กระทบความเสี่ยงพอร์ตมากกว่าที่คุณคิดสรุปข่าว การแบ่งเงินลงทุนในคริปโต เช่น Bitcoin หรือ Ethereum แม้เพียง 1-3% ก็เพียงพอที่จะเปลี่ยนระับความเสี่ยงของพอร์ตการลงทุนโดยรวมได้อย่างมีนัยสำคัญ
Read more »

รายงาน FT ระบุอิหร่านเตรียมเก็บค่าผ่านช่องแคบ Hormuz เป็น Bitcoinรายงาน FT ระบุอิหร่านเตรียมเก็บค่าผ่านช่องแคบ Hormuz เป็น Bitcoinรายงานอ้าง Financial Times ว่าอิหร่านเตรียมเรียกเก็บค่าผ่านทางช่องแคบ Hormuz จากเรือบรรทุกน้ำมันในรูป Bitcoin ซึ่งหากจริงจะเป็นการนำ Bitcoin ไปใช้ในโครงสร้างการค้าพลังงานโลกครั้งแรก
Read more »

XRP แซงหน้า Bitcoin และ Ethereum กวาดเม็ดเงินไหลเข้า ETF สูงสุดในรอบ 24 ชั่วโมงXRP แซงหน้า Bitcoin และ Ethereum กวาดเม็ดเงินไหลเข้า ETF สูงสุดในรอบ 24 ชั่วโมงสรุปข่าว ข้อมูลล่าสุดชี้ว่าผลิตภัณฑ์ ETF ของ XRP มีเม็ดเงินไหลเข้าสุทธิราว 3.3 ล้านดอลลาร์ในรอบ 24 ชั่วโมงซึ่งสวนทางกับ Bitcoin และ Ethereum
Read more »



