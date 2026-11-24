SanDisk ประกาศเปิดตัวการ์ดความจุสูงสำหรับรถและกล้องวงจรปิด
SanDisk เปิดตัว Dash Cam Card และ Security Cam Card ความจุ 32GB ถึง 512GB ทนความร้อน บันทึกซ้ำได้ยาวนาน ราคาเริ่มต้น 850 บาท
SanDisk ประกาศเปิดตัวผลิตภัณฑ์ใหม่ล่าสุดสำหรับตลาดอุปกรณ์บันทึกภาพในประเทศไทย เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 ประกอบด้วยรุ่น Dash Cam Card สำหรับ กล้องติดรถยนต์ และ Security Cam Card สำหรับ กล้องวงจรปิด โดยทั้งสองรุ่นได้รับการออกแบบโครงสร้างเฉพาะทางเพื่อรองรับการ บันทึกวิดีโอ ต่อเนื่องเป็นเวลานาน และการเขียนทับข้อมูลเดิมแบบอัตโนมัติ ซึ่งถือเป็นฟีเจอร์สำคัญสำหรับผู้ใช้งานที่ต้องการความมั่นใจในการจัดเก็บข้อมูลภาพเคลื่อนไหวตลอดเวลา
ความทนทานต่อความร้อนและการเขียนทับข้อมูล
SanDisk ระบุผลการทดสอบภายในเกี่ยวกับความทนทานของการบันทึกวิดีโอความละเอียด Full HD ซ้ำ ๆ โดยระบุตัวเลขที่ชัดเจนตามขนาดความจุที่แตกต่างกันอย่างมีนัยสำคัญ สำหรับการ์ดความจุ 32GB รองรับการใช้งานสูงสุด 2,500 ชั่วโมง ส่วนรุ่น 64GB รองรับสูงสุด 5,000 ชั่วโมง และรุ่น 128GB รองรับสูงสุด 10,000 ชั่วโมง ในขณะเดียวกันรุ่นความจุสูงอย่าง 256GB สามารถใช้งานได้สูงสุด 20,000 ชั่วโมง และรุ่น 512GB รองรับสูงสุด 40,000 ชั่วโมงAlso readดัชนีดาวโจนส์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในวันศุกร์ หลังจาก Nvidia, Sandisk และหุ้นกลุ่ม AI ขยายตัวขึ้น
อย่างไรก็ตาม ระยะเวลาชั่วโมงดังกล่าวเป็นระยะเวลาบันทึกสะสมที่ใช้ประเมินความทนทานของตัวการ์ดเท่านั้น ไม่ใช่ความยาวของวิดีโอทั้งหมดที่เก็บบนการ์ดได้พร้อมกัน บริษัทระบุว่าชั่วโมงสะสมนี้จะลดลงอย่างมากเมื่อบันทึกวิดีโอด้วยความละเอียด 4K UHD และผลสรุปในทางปฏิบัติยังคงขึ้นอยู่กับประเภทของกล้อง การตั้งค่าของผู้ใช้ และสภาพแวดล้อมในการใช้งานจริงด้วย
มาตรฐานความทนทานสำหรับระบบรักษาความปลอดภัย
สำหรับรุ่น Security Cam Card SanDisk ได้เน้นการพัฒนาให้ตัวการ์ดทนต่ออุณหภูมิที่แปรปรวน น้ำ และฝุ่นละออง ตามข้อจำกัดมาตรฐานของผู้ผลิตอุปกรณ์กล้องวงจรปิด โดยสามารถใช้งานร่วมกับระบบกล้องวงจรปิดที่รองรับการบันทึกลงการ์ดโดยตรง ซึ่งช่วยให้ระบบทำงานควบคู่กับหรือแทนที่การเก็บบนคลาวด์ได้ตามความสามารถของตัวอุปกรณ์ในการนั้นการบันทึกในเครื่องไม่จำเป็นต้องส่งข้อมูลผ่านเครือข่าย Wi-Fi แต่ยังคงขึ้นอยู่กับแหล่งจ่ายไฟและการตั้งค่าของอุปกรณ์เป็นหลัก
คำแนะนำจากผู้ผลิตและข้อควรระวังด้านความเข้ากันได้
คุณซูซาน พาร์ รองประธานฝ่ายผลิตภัณฑ์สำหรับผู้บริโภคของ SanDisk ระบุว่าการ์ดในกลุ่มนี้ถูกออกแบบมาให้เหมาะสมกับกรณีที่จำเป็นต้องเขียนข้อมูลอย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน ซึ่งผู้ใช้งานควรตรวจสอบสภาพแวดล้อมและรองรับของกล้องควบคู่ไปกับความจุก่อนทำการตัดสินใจเลือกซื้อสินค้า นอกจากนี้ยังแนะนำให้ตรวจสอบอย่างละเอียดว่ากล้องวงจรปิดหรือกล้องติดรถยนต์ของท่านรองรับขนาดการ์ดความจุใด เนื่องจากการ์ดความจุสูงอย่าง 512GB อาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับกล้องวงจรปิดทุกรุ่นได้
ราคาแนะนำและช่องทางจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์
สำหรับราคาแนะนำทั้งสองกลุ่มผลิตภัณฑ์เริ่มต้นที่ 850 บาทสำหรับความจุ 32GB และสูงที่สุดที่ 4,190 บาทสำหรับความจุ 512GB โดยวางจำหน่ายอย่างเป็นทางการผ่านช่องทาง BNN, SanDisk Official Store บนแพลตฟอร์ม Shopee และร้าน Stech บนแพลตฟอร์ม Shopee เช่นกัน ผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมของผลิตภัณฑ์ได้ที่เว็บไซต์ทางการของ SanDisk ในประเทศไทย
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