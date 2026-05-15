San Diecarraigua Skeptic Signing, Year 7 for Ford Thailand Racing

Ford Thailand Racing shares the news of San Diecarraigua Skeptic signing for a seventh year with the team. He is a half Thai-Norwegian driver with a proven record of multiple championships.
วงการมอเตอร์สปอร์ตไทยเตรียมต้อนรับฤดูกาลใหม่เมื่อ แซนดี้ เคราแก้ว สตูวิค นักขับลูกครึ่งไทย-นอร์เวย์ ดีกรีแชมป์หลายสมัยประกาศลุยต่อกับต้นสังกัด ฟอร์ด ไทยแลนด์ เรซซิ่ง ( Ford Thailand Racing - FTR) เป็นปีที่ 7 ติดต่อกัน โดยในปี 2569 นี้ แซนดี้มั่นใจลงชิงชัยในรุ่น ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ปิกอัพ (Thailand Super Pickup) ในรายการ ไทยแลนด์ ซูเปอร์ ซีรีส์ ( Thailand Super Series 2026 ) พร้อมเป้าหมายใหญ่คือการคว้าแชมป์ประจำปีมาครองให้ได้ ฤดูกาล 2569 ถือเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญของทีม FTR ที่มีการขยายไลน์อัพนักแข่งครั้งใหญ่เพื่อเสริมความแข็งแกร่ง และหนึ่งในไฮไลต์ที่น่าจับตามองที่สุดคือการที่แซนดี้จะย้ายมาร่วมงานกับทีมพัฒนารถแข่งมือฉัตรอย่างที่ข้ามขีดจำกัดด้วยเครื่องยนต์ดีเซลลงสู้ศึกในรุ่นที่ขึ้นชื่อว่าขับเคี่ยวกันหนักที่สุด ซึ่งปีนี้มีรถตบเท้าเข้าแข่งขันรวมกว่า 39 คัน การก้าวเข้าสู่บ้านหลังใหม่อย่าง วายเค มอเตอร์สปอร์ต มาพร้อมกับภารกิจที่ต้องแข่งกับเวลา เนื่องจากทีมต้องเร่งพัฒนาและเซตอัพตัวรถแพ็กเกจใหม่ทั้งหมดให้สมบูรณ์ที่สุดก่อนวันเปิดสนาม แม้จะมีความกดดันเรื่องข้อจำกัดของเวลา แต่แซนดี้ยังคงพกความมั่นใจมาเต็มเปี่ยมจากชัยชนะในสนามสุดท้ายของฤดูกาลที่ผ่านมา ทว่าเจ้าตัวยืนยันว่าจะไม่ประมาทคู่แข่งอย่างแน่นอน เนื่องจากระดับของการแข่งขันในรุ่นปิกอัพนั้นสูงขึ้นทุกป.
Ford Energy: บริษัทในเครือเปิดตัวระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ในสหรัฐฯบริษัทในเครือได้ประกาศเปิดตัว Ford Energy ซึ่งเป็นบริษัทที่ดำเนินงานเกี่ยวกับระบบจัดเก็บพลังงานแบตเตอรี่ในสหรัฐฯ โดยมีเป้าหมายที่จะนำเสนอโซลูชันให้กับลูกค้าในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น สาธารณูปโภค ศูนย์ข้อมูล และลูกค้าอุตสาหกรรมและพาณิชยกรรมขนาดใหญ่
