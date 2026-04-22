Sandisk เปิดตัวการ์ดหน่วยความจำรุ่นใหม่ รองรับวิดีโอ 8K/12K ความเร็วสูง

Sandisk เปิดตัวการ์ดหน่วยความจำประสิทธิภาพสูงรุ่นใหม่ล่าสุด รองรับการบันทึกและถ่ายโอนข้อมูลวิดีโอความละเอียดสูงถึง 8K และ 12K ด้วยความเร็วในการอ่านและเขียนที่เหนือชั้น พร้อมความจุสูงสุดถึง 4TB ตอบโจทย์ครีเอเตอร์มืออาชีพและผู้ที่ต้องการคุณภาพสูงสุด
วงการอุปกรณ์จัดเก็บข้อมูลสำหรับงาน วิดีโอ และภาพถ่ายกำลังก้าวเข้าสู่ยุคใหม่ด้วยการเปิดตัว การ์ดหน่วยความจำ ประสิทธิภาพสูงรุ่นล่าสุดจาก Sandisk ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองความต้องการของครีเอเตอร์มืออาชีพและผู้ที่ต้องการคุณภาพสูงสุดในการบันทึกและถ่ายโอนข้อมูล การ์ดรุ่นใหม่นี้ไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มความจุหรือความเร็วเพียงเล็กน้อย แต่เป็นการพลิกโฉมมาตรฐานเดิมด้วย เทคโนโลยี ที่ล้ำสมัยและประสิทธิภาพที่เหนือชั้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัด โดยเฉพาะอย่างยิ่งการรองรับเวิร์กโฟลว์ วิดีโอ ความละเอียดสูงถึง 8K และ 12K ซึ่งกำลังกลายเป็นมาตรฐานใหม่ในอุตสาหกรรมภาพยนตร์ โทรทัศน์ และสื่อดิจิทัลต่างๆ การ์ดหน่วยความจำ รุ่นใหม่นี้มาพร้อมกับความจุสูงสุดถึง 4TB ซึ่งเป็นความจุที่เพียงพอสำหรับการบันทึก วิดีโอ ความละเอียดสูงได้อย่างต่อเนื่องเป็นเวลานาน โดยไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่จัดเก็บข้อมูลเต็ม การออกแบบนี้ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อตอบสนองความต้องการของการถ่ายทำ วิดีโอ ระดับ 12K โดยเฉพาะ ซึ่งต้องการทั้งความเร็วในการอ่านและเขียนข้อมูลที่สูงมาก รวมถึงความเสถียรในการเขียนข้อมูลต่อเนื่องเพื่อรองรับบิตเรตที่สูงของกล้องระดับ Cinema ประสิทธิภาพการเขียนต่อเนื่องที่เสถียรภาพนี้เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการป้องกันการสูญเสียข้อมูลหรือการหยุดชะงักระหว่างการถ่ายทำ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อคุณภาพของงานได้ นอกจากนี้ การ์ดยังมาพร้อมกับความเร็วในการอ่านที่สูงถึง 3,700MB/s และความเร็วในการเขียนที่ 3,500MB/s ซึ่งหมายความว่าไฟล์ RAW 4K ขนาด 10GB สามารถถ่ายโอนเข้าสู่คอมพิวเตอร์ได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่ถึง 3 วินาที ช่วยประหยัดเวลาและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานได้อย่างมาก สำหรับผู้ที่ถ่ายทำ วิดีโอ 8K Sandisk Extreme PRO® SDXC ™ UHS-II V90 คือตัวเลือกที่ยอดเยี่ยม ด้วยความจุ 2TB ทำให้สามารถบันทึก วิดีโอ ได้อย่างต่อเนื่องนานกว่า 1,118 นาที หรือประมาณ 18.
5 ชั่วโมง ที่ความละเอียด 8K/30fps ด้วยความเร็วในการอ่าน 310MB/s และความเร็วในการเขียน 305MB/s ซึ่งเพียงพอสำหรับการบันทึกวิดีโอบิตเรตสูงโดยไม่มีการดรอปเฟรม การ์ดรุ่นนี้วางจำหน่ายแล้ววันนี้ และเป็นที่ต้องการของกลุ่มโปรซูเมอร์และช่างภาพที่ทำงานระดับ 6K ควบคู่ไปกับการถ่ายภาพนิ่งความละเอียดสูง โดยมีความเร็วในการอ่าน 300MB/s และความเร็วในการเขียน 250MB/s ซึ่งเพียงพอสำหรับเวิร์กโฟลว์ดังกล่าว ความจุ 2TB รองรับการบันทึกวิดีโอ 6K ที่ 24fps ได้นานสูงสุดถึง 22 ชั่วโมง ช่วยลดการหยุดชะงักระหว่างการถ่ายทำได้อย่างมีนัยสำคัญ การ์ดรุ่นนี้มีกำหนดวางจำหน่ายพร้อมกับ CFexpress 4.0 ในไตรมาส 3 ปี 2026 ซึ่งจะยิ่งเพิ่มขีดความสามารถในการทำงานให้กับครีเอเตอร์มากยิ่งขึ้น การพัฒนาเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Sandisk ในการนำเสนอเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยและตอบสนองความต้องการที่เปลี่ยนแปลงไปของวงการครีเอทีฟอย่างต่อเนื่อ
Sandisk การ์ดหน่วยความจำ SDXC UHS-II 8K 12K วิดีโอ ความเร็วสูง Cfexpress
