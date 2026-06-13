Samsung Galaxy A27 เตรียมเปิดตัวในเร็ว ๆ นี้ หลังมีรายงานว่าชื่อรุ่นดังกล่าวถูกพบอยู่บนเว็บไซต์ทางการของ Samsung ในประเทศบราซิล
ว่าที่ สมาร์ตโฟน รุ่นกลางรุ่นใหม่ในตระกูล Galaxy A เริ่มมีสัญญาณใกล้เปิดตัว หลังมีรายงานว่าชื่อรุ่นดังกล่าวถูกพบอยู่บนเว็บไซต์ทางการของ Samsung ในประเทศบราซิล โดยปรากฏในรายการอุปกรณ์ที่รองรับแม้ Samsung จะยังไม่ได้เปิดตัว Galaxy A27 อย่างเป็นทางการ แต่การที่ชื่อรุ่นโผล่บนเว็บไซต์ของบริษัทเอง ทำให้คาดว่ามือถือรุ่นนี้น่าจะเปิดตัวในเร็ว ๆ นี้ และอาจเข้ามาเติมช่องว่างระหว่าง Galaxy A17 และ Galaxy A37 ในตลาด สมาร์ตโฟน ระดับกลาง รายงานระบุว่า Samsung Galaxy A27 ถูกพบอยู่ในรายชื่ออุปกรณ์ที่รองรับ Samsung Wallet บนเว็บไซต์ Samsung Brazil โดยปรากฏร่วมกับมือถือ Galaxy A รุ่นอื่น ๆ เช่น Galaxy A17, Galaxy A17 5G, Galaxy A37 และ Galaxy A57 การปรากฏชื่อในลักษณะนี้ถือเป็นสัญญาณที่น่าสนใจ เพราะมักเกิดขึ้นก่อนการเปิดตัวสินค้าอย่างเป็นทางการ หรือก่อนที่ Samsung จะเริ่มทยอยอัปเดตข้อมูลผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ในแต่ละประเทศโดยยังคงวางตำแหน่งเป็นมือถือระดับกลางที่เน้นความคุ้มค่า หน้าจอใหญ่ กล้องใช้งานได้ครบ และรองรับการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวัน หาก Samsung ใช้แนวทางเดียวกับ Galaxy A Series รุ่นหลัง ๆ Galaxy A27 อาจเน้นจุดขายด้าน หน้าจอ AMOLED , แบตเตอรี่ขนาดใหญ่, กล้องหลักความละเอียดสูง และซอฟต์แวร์ One UI รุ่นใหม.
ว่าที่สมาร์ตโฟนรุ่นกลางรุ่นใหม่ในตระกูล Galaxy A เริ่มมีสัญญาณใกล้เปิดตัว หลังมีรายงานว่าชื่อรุ่นดังกล่าวถูกพบอยู่บนเว็บไซต์ทางการของ Samsung ในประเทศบราซิล โดยปรากฏในรายการอุปกรณ์ที่รองรับแม้ Samsung จะยังไม่ได้เปิดตัว Galaxy A27 อย่างเป็นทางการ แต่การที่ชื่อรุ่นโผล่บนเว็บไซต์ของบริษัทเอง ทำให้คาดว่ามือถือรุ่นนี้น่าจะเปิดตัวในเร็ว ๆ นี้ และอาจเข้ามาเติมช่องว่างระหว่าง Galaxy A17 และ Galaxy A37 ในตลาดสมาร์ตโฟนระดับกลาง รายงานระบุว่า Samsung Galaxy A27 ถูกพบอยู่ในรายชื่ออุปกรณ์ที่รองรับ Samsung Wallet บนเว็บไซต์ Samsung Brazil โดยปรากฏร่วมกับมือถือ Galaxy A รุ่นอื่น ๆ เช่น Galaxy A17, Galaxy A17 5G, Galaxy A37 และ Galaxy A57 การปรากฏชื่อในลักษณะนี้ถือเป็นสัญญาณที่น่าสนใจ เพราะมักเกิดขึ้นก่อนการเปิดตัวสินค้าอย่างเป็นทางการ หรือก่อนที่ Samsung จะเริ่มทยอยอัปเดตข้อมูลผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ในแต่ละประเทศโดยยังคงวางตำแหน่งเป็นมือถือระดับกลางที่เน้นความคุ้มค่า หน้าจอใหญ่ กล้องใช้งานได้ครบ และรองรับการใช้งานทั่วไปในชีวิตประจำวัน หาก Samsung ใช้แนวทางเดียวกับ Galaxy A Series รุ่นหลัง ๆ Galaxy A27 อาจเน้นจุดขายด้านหน้าจอ AMOLED, แบตเตอรี่ขนาดใหญ่, กล้องหลักความละเอียดสูง และซอฟต์แวร์ One UI รุ่นใหม
Samsung Galaxy A27 สมาร์ตโฟน Samsung Wallet หน้าจอ AMOLED
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