Samsungอาจใช้ผู้ผลิต OLED จากจีนแทน Samsung Display ในหน้าจอ Galaxy S27 รุ่นเริ่มต้น

Samsung Electronics ได้รับการเสนอซื้อแผงจอแสดงผล OLED ที่ผลิตโดยผู้ผลิต OLED ประเทศจีน ซึ่งราคาแตกต่างจาก Samsung Display พาดเทคโนโลยี ทำให้อาจนำมาใช้เป็นทางเลือกสำหรับการผลิตจอ zsírtouch ระดับกลาง ของ Galaxy S27 เต็มรูปทรง
ก่อนหน้านี้เราได้ยินมาว่าผู้ผลิตจากจีนอาจมีส่วนในการผลิตของหน้าจอเรือธงของ Samsung ซึ่งมีรายงานล่าสุดออกมาแล้วว่าจะเป็น BOE ในการผลิตจอ OLED ซึ่งชิ้นส่วนนี้กำลังดึงดูดความสนใจจาก Samsung เพราะราคาแผงจอแสดงผลที่ถูกกว่าถึง 5 ดอลลาร์ (ประมาณ 170 บาท) สำหรับ Galaxy S27 รุ่นเริ่มต้นครับ มีรายงานว่า BOE ผู้ผลิตจอ OLED จากประเทศจีน เสนอขายแผงจอแสดงผลของ Samsung สำหรับ Galaxy S27 ในราคาที่ต่างจาก Samsung Display เพียง 5 ดอลลาร์ ซึ่งตามแหล่งข่าวในอุตสาหกรรมคาดการณ์ว่า Samsung กำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการกระจายแหล่งจัดหาจอ OLED สำหรับรุ่นเรือธง โดย BOE ของจีนเป็นผู้ที่มีศักยภาพมากที่สุด และรุ่นเริ่มต้นอาจเปิดตัวหน้าจอที่มีราคาถูกกว่า การทำแบบนี้ได้เป็นเพราะ Samsung Electronics มีบริษัทลูกของตัวเอง ทำให้ลดแรงกดดันในเรื่องราคาได้ รวมไปถึงแผนกโทรศัพท์มือถือก็กำลังมองหาวิธีลดต้นทุน อย่างไรก็ตาม Galaxy S27 รุ่นเริ่มต้นอาจก้าวเข้าสู่กลุ่มสมาร์ทโฟนระดับกลางในด้านความน่าเชื่อถือของหน้าจอด้วยครั.
ก่อนหน้านี้เราได้ยินมาว่าผู้ผลิตจากจีนอาจมีส่วนในการผลิตของหน้าจอเรือธงของ Samsung ซึ่งมีรายงานล่าสุดออกมาแล้วว่าจะเป็น BOE ในการผลิตจอ OLED ซึ่งชิ้นส่วนนี้กำลังดึงดูดความสนใจจาก Samsung เพราะราคาแผงจอแสดงผลที่ถูกกว่าถึง 5 ดอลลาร์ (ประมาณ 170 บาท) สำหรับ Galaxy S27 รุ่นเริ่มต้นครับ มีรายงานว่า BOE ผู้ผลิตจอ OLED จากประเทศจีน เสนอขายแผงจอแสดงผลของ Samsung สำหรับ Galaxy S27 ในราคาที่ต่างจาก Samsung Display เพียง 5 ดอลลาร์ ซึ่งตามแหล่งข่าวในอุตสาหกรรมคาดการณ์ว่า Samsung กำลังพิจารณาความเป็นไปได้ในการกระจายแหล่งจัดหาจอ OLED สำหรับรุ่นเรือธง โดย BOE ของจีนเป็นผู้ที่มีศักยภาพมากที่สุด และรุ่นเริ่มต้นอาจเปิดตัวหน้าจอที่มีราคาถูกกว่า การทำแบบนี้ได้เป็นเพราะ Samsung Electronics มีบริษัทลูกของตัวเอง ทำให้ลดแรงกดดันในเรื่องราคาได้ รวมไปถึงแผนกโทรศัพท์มือถือก็กำลังมองหาวิธีลดต้นทุน อย่างไรก็ตาม Galaxy S27 รุ่นเริ่มต้นอาจก้าวเข้าสู่กลุ่มสมาร์ทโฟนระดับกลางในด้านความน่าเชื่อถือของหน้าจอด้วยครั
Samsung OLED China Manufacturer Samsung Display Galaxy S27 China OLED Smartphone Alternative Production Display Galaxy S27 Chinese OLED Samsung Electronics ผู้ผลิต OLED ผู้ผลิตของหน้าจอเรือธงของ Samsung Galaxy A57
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Rising optimism as Chinese oil tankers begin trading in Strait of Hormuz, Trump-Vance hopeful deal closeRecord from Reuters: A pair of Chinese crude tanker ships have successfully navigated the Strait of Hormuz, a significant milestone in hopes for a rapid resolution to the ongoing tensions between the United States and Israel and Iran. Following an optimistic speech from President Trump and promising remarks from Vice President Vance, signs of renewed optimism for the global energy market were on display. With a new proposal from Iran for a peaceful resolution and a looming deadline for the US to attack Iran, the market is on the edge of its seat. The situation in Iran remains complex with a fragmented power structure within the country, but Iran has consistently held onto its key demands for the crisis, including lifting all US sanctions, releasing Iranian funds, and removing US military troops from the region. The agreement's final details, which primarily involve who will manage and regulate maritime traffic through the Strait of Hormuz, are yet to be determined.
Read more »
One UI 8.5 ก้าวสู่แท็บเล็ต Galaxy, ตอบสนองผู้ใช้หลายด้านOne UI 8.5 ก้าวสู่แท็บเล็ต Galaxy, ตอบสนองผู้ใช้หลายด้าน โดยเฉพาะการทำงานหลายหน้าต่าง การใช้แท็บเล็ตเป็นเครื่องมือทำงาน และการเชื่อมต่อกับสมาร์ตโฟนหรือพีซีของ Samsung
Read more »