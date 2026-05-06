Samsung ทดสอบ One UI 9 บน Android 17 ใน Beta 1 สำหรับ Galaxy S26 Series และ AIS เปิดตัวเครือข่ายอัจฉริยะ 5G-ADVANCED รายแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พร้อมข่าว iPhone รุ่นครบรอบ 20 ปี และการเปรียบเทียบสเปค DJI Osmo Pocket 4 vs Pocket 3 vs Pocket 2
แม้ว่าผู้ใช้งาน Galaxy S25 Series และรุ่นเก่ากำลังรอการอัปเดต One UI 8.5 อยู่ แต่ขณะนี้มีรายงานถึงการทดสอบ One UI 9 บน Android 17 ใน Beta 1 แล้วสำหรับ Galaxy S26 Series ซึ่ง Tarun Vats พบเวอร์ชัน Beta แรกของ One UI 9 บน Android 17 สำหรับ Galaxy S26 Ultra บนเซิร์ฟเวอร์ของ Samsung โดยเฟิร์มแวร์ดังกล่าวมีหมายเลข Build ที่ S948BXXU2ZZE7 ซึ่งตัวอักษร “Z” ในตำแหน่งที่ 4 จากท้ายสุดยืนยันว่าเป็นเวอร์ชัน Beta การปรากฏของ One UI 9 Beta 1 ที่เร็วขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องแปลกเท่าไหร่ เนื่องจากในช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เวอร์ชัน Beta 1 ของ One UI 8.
0 สำหรับ Galaxy S25 Series ก็ถูกพบในเซิร์ฟเวอร์ของ Samsung เช่นกัน แต่ความแตกต่างหลักคือ One UI 7 เริ่มทยอยปล่อยให้ใช้งานในบางรุ่นแล้ว ต่างจาก One UI 8.5 ที่ยังอยู่ในช่วง Beta อยู่เลย นอกจากนี้ การพบ One UI 9 Beta ในการทดสอบภายในแล้ว ก็น่าจะเป็นข่าวดีของรุ่นเก่าที่กำลังรอ One UI 8.5 ด้วย เพราะน่าจะมีการปล่อยตัวเต็มออกมาให้อัปเดตกันเร็วๆ นี้ เนื่องจาก Samsung กำลังกันไปลงแรงกับ One UI 9 เต็มๆ แล้ว นอกจากนี้ AIS ยังได้เปิดตัวเครือข่ายอัจฉริยะ “5G-ADVANCED” รายแรกของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยผนึกพาร์ทเนอร์ระดับโลก ใช้ AI รวมพลังคลื่น 2CC-3CC สร้างมาตรฐานใหม่อีกขั้นของความเร็วเหนือขีดจำกัด ซึ่งนับเป็นการพัฒนาที่สำคัญในด้านเทคโนโลยีสื่อสารของประเทศไทย นอกจากนี้ยังมีข่าวเกี่ยวกับ iPhone รุ่นครบรอบ 20 ปี ที่อาจใช้ปุ่ม Solid-State สั่นแบบ Haptic ไว้ที่ขอบ เพื่อให้ไร้ขอบอย่างแท้จริง ซึ่งเป็นการพัฒนาที่น่าสนใจสำหรับผู้ใช้งาน สำหรับผู้ที่สนใจในอุปกรณ์ถ่ายวิดีโอ คงไม่พลาดกับการเปรียบเทียบสเปค DJI Osmo Pocket 4 vs Pocket 3 vs Pocket 2 เพื่อเลือกตัวที่ดีที่สุดในปี 2026 โดยการเปรียบเทียบนี้จะช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถตัดสินใจได้อย่างถูกต้องตามความต้องการและงบประมาณของตนเอ
Samsung One UI 9 Android 17 Galaxy S26 Series AIS 5G-ADVANCED
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
OnePlus ควบรวมกิจการกับ realme อย่างเป็นทางการในจีนแล้ว!OnePlus ควบรวมกิจการกับ realme อย่างเป็นทางการในจีนแล้ว! - Android News บทความใหม่ล่าสุด
Read more »
หลุดสเปคเต็ม Google Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL และ Pixel 11 Pro Fold แบบครบทั้งหมด !หลุดสเปคเต็ม Google Pixel 11, Pixel 11 Pro, Pixel 11 Pro XL และ Pixel 11 Pro Fold แบบครบทั้งหมด ! - Android News บทความใหม่ล่าสุด
Read more »
คมนาคมผนึกหอการค้าฯ เร่งแก้จราจรแหลมฉบัง-ยกระดับโลจิสติกส์ทางน้ำคมนาคมขานรับหอการค้าไทย เร่งแก้แออัดท่าเรือแหลมฉบัง เล็งขยายสัมปทาน-ลดค่าธรรมเนียมเรือชายฝั่ง พร้อมขุดลอก 17 ร่องน้ำเศรษฐกิจ ดันไทยสู่ฮับโลจิสติกส์ภูมิภาค
Read more »
Bullish ควบรวม Equiniti มูลค่า $4.2 พันล้าน นำหุ้นสู่บล็อกเชนBullish ประกาศควบรวม Equiniti มูลค่า $4.2 พันล้านดอลลาร์ พร้อมเปิดตัว Beta Demo แพลตฟอร์ม Tokenized Equity บนบล็อกเชนในงาน Consensus โดย CoinDesk
Read more »
ไทย U17 แพ้ทาจิกิสถาน 0-2 นัดเปิดสนามชิงแชมป์เอเชียทีมชาติไทย U17 พ่ายแพ้ให้กับทาจิกิสถาน 0-2 ในการแข่งขันฟุตบอลชิงแชมป์เอเชีย รุ่นอายุไม่เกิน 17 ปี 2026 โดยมีเหตุการณ์ใบแดงและประตูจากความผิดพลาดของนักเตะไทย
Read more »
Samsung มูลค่าทะลุล้านล้าน ชิปความจำเป็นที่ต้องการ ทำหุ้นโต 4 เท่า กำไรไตรมาสเดียวมากกว่าทั้งปี 68Samsung Electronics โชว์ผลงานดี ปีนี้หุ้นโตมาแล้ว 4 เท่า หลังกำไรไตรมาสที่ 1/2026 ไตรมาสเดียวสูงกว่าทั้งปี 2025 ที่ผ่านมา ดันมูลค่าตลาดของบริษัททะลุ 1 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ
Read more »