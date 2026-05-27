Samsung Galaxy S27 Series 3 Rumors: Galaxy S27 Pro vs. Galaxy S27 Ultra

The upcoming Samsung Galaxy S27 Series 3 is expected to have a Galaxy S27 Pro and a Galaxy S27 Ultra. The Galaxy S27 Pro is rumored to have a Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro for Galaxy chipset, 12/16GB RAM, 256GB ROM, and a 6.43-inch OLED display with QHD+ resolution. The Galaxy S27 Ultra, on the other hand, is expected to have a Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro for Galaxy chipset, 12/16GB RAM, 256GB ROM, and a 6.9-inch OLED display.
ในปีหน้า Samsung อาจเปิดตัวเรือธง Galaxy S27 Series 3 รุ่นเหมือนเดิม แต่ต่างกันที่รุ่น Plus อาจโดนตัดไป แทนที่ด้วยรุ่น Pro ที่อัปเกรดสเปคขึ้นมาให้ต่างจากรุ่นเริ่มต้น และเทียบเคียงรุ่น Ultra กว่าเดิม โดยตอนนี้สเปคกล้องก็หลุดออกมาแล้วด้วยครับตามข่าวลือเผยว่า Galaxy S27 Pro จะมีหลายอย่างที่คล้ายกับ Galaxy S27 Ultra โดยเป็นสเปคระดับท็อปกว่าเดิม แต่ต่างกันที่ขนาดหน้าจอ ซึ่งทั้งคู่จะได้กล้องหลังเลนส์หลัก 200MP มี OIS เหมือนกัน พร้อมด้วยเลนส์ Ultra-Wide 50MP และเลนส์ Telephoto 50MP ที่ใช้เทคโนโลยี ALoP ซึ่งในเลนส์ Telephoto จะต่างกับรุ่น Ultra คือรุ่น Pro จะมีซูมออปติคอล 3.
5x ส่วน Ultra จะได้ออปติคอล 5xถ้าเป็นตามข้อมูลนี้ Galaxy S27 Ultra จะต้องอาศัยการครอปภาพภายในเซ็นเซอร์จากกล้องหลักเพื่อครอบคลุมระดับการซูมระหว่าง 1x – 4.9x ขณะที่ Galaxy S27 Pro จะต้องใช้การครอปภาพภายในเซ็นเซอร์จากกล้องหลักเพื่อครอบคลุมช่วงการซูมเพียง 1x – 3.4x เท่านั้น และด้วยเหตุนี้ การถ่ายภาพ Portrait 3.5x น่าจะเหมาะกว่าถ้าใช้รุ่น Pro ครับส่วนสเปคอื่นของ S27 Pro คาดว่าจะได้หน้าจอ OLED ขนาด 6.43 นิ้ว คมชัด QHD+ รองรับหน้าจอกันเผือก หรือ Privacy Display ส่วนรุ่น S27 Ultra จะได้จอ 6.9 นิ้ว ครับ ทั้งนี้ ชิปภายในจะเป็น Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro for Galaxy เหมือนกัน มี RAM 12/16GB + ROM 256GB ขึ้นไป รองรับชาร์จเร็วผ่านสาย 60W และไร้สายที่ 25
Samsung Galaxy S27 Series 3 Galaxy S27 Pro Vs. Galaxy S27 Ultra Galaxy S27 Ultra Galaxy S27 Pro Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro For Galaxy RAM ROM OLED Display QHD+ Resolution Chipped Inside Charging Speed Wireless Charging
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Galaxy S26 FE: รุ่นใหม่ที่มีการอัปเกรดและพัฒนาสำหรับแฟนๆ ของ SamsungSamsung เตรียมเปิดตัว Galaxy S26 FE ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ที่มีการอัปเกรดและพัฒนาสำหรับแฟนๆ ของ Samsung รุ่นนี้จะยังคงต้องพึ่งพาเคสแม่เหล็กในการใช้งานลักษณะนี้
Read more »
HUAWEI เปิดตัว nova 16 series ในจีนอย่างเป็นทางการแล้วHUAWEI ได้ประกาศวันเปิดตัว nova 16 series ในประเทศจีนอย่างเป็นทางการแล้วครับ จะเกิดขึ้นในวันที่ 1 มิถุนายนนี้ ซึ่งนอกจากสมาร์ทโฟนแล้ว คาดว่าจะมีแท็บเล็ตอย่าง MatePad Pro Max และสมาร์ทวอทช์ Supernova ด้วย นอกจากประกาศวันเปิดตัว nova 16 series แล้ว ทางแบรนด์ยังเผยโฉม nova 16 Pro ในสีฟ้า Sky Blue ให้ชมกันด้วย โดยมีพื้นผิวสีฟ้าและแถบสีขาวคล้ายริบบิ้นพาดผ่านแผงด้านหลัง ขณะที่ส่วนที่โดดเด่นที่สุดคือโมดูลกล้องหลัง ที่มีฐานกลมสีดำ 2 แผ่นที่ดูเหมือนจะวางกล้อง 3 ตัวและไฟ LED เอาไว้ nova 16 series คาดว่าจะมาด้วยกัน 3 รุ่น คือ nova 16, nova 16 Pro และ nova 16 Pro Max โดยข้ามรุ่น Ultra ไปในปีรุ่นนี้ ซึ่งในรุ่นเริ่มต้นและรุ่น Pro คาดว่าจะมีสีดำ ขาว ฟ้า และ Gradient ส่วนรุ่น Pro Max คาดว่าจะมีสีดำ ขาว และฟ้า ไม่มีสี Gradient ครับ นอกจากนี้ สเปครุ่น Pro Max จะได้หน้าจอ LTPO OLED ขนาด 6.8 นิ้ว ความละเอียด 1.5L ใช้ชิป Kirin 9000 Series ได้แบตใหญ่ 7000mAh พร้อมได้กล้องหลัก 200MP เซ็นเซอร์ขนาดใหญ่ 1/1.28" และมีเลนส์ Periscope และเซ็นเซอร์ Multispectral เพื่อสีที่แม่นยำ HUAWEI ดึง "PERSES" คัมแบ็กนั่งแท่นเซเลบริตี้ แคมเปญ HUAWEI WATCH FIT 5 Series สมาร์ทวอทช์แห่งปี ให้... HUAWEI ยกระดับการดูแลสุขภาพอัจฉริยะบนสมาร์ทวอทช์ ด้วยนวัตกรรมประเมินความเสี่ยงโรคเบาหวาน บน HUAWEI W...
Read more »
แรงสุดเท่าที่ Apple เคยสร้าง! ส่อง 5 ฟีเจอร์เด็ด MacBook UltraApple อาจเปิดตัว MacBook Ultra รุ่นใหม่ วางตำแหน่งเหนือ MacBook Pro พร้อมฟีเจอร์จอ OLED หน้าจอสัมผัส ดีไซน์บางลง Dynamic Island และชิป M6 Pro / M6 Max สถาปัตยกรรมใหม่
Read more »
Supersports พลิกโฉมเสื้อบอลโลก 2026 สู่ไลฟ์สไตล์แฟชั่นซูเปอร์สปอร์ตจัดแคมเปญ 'Supersports Football Galaxy' ต้อนรับฟุตบอลโลก 2026 โดยรวบรวมเสื้อทีมชาติลิขสิทธิ์แท้กว่า 48 ประเทศมาจำหน่าย งานดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 25-27 พฤษภาคม 2569 ที่เซ็นทรัล ลาดพร้าว โดยมีกิจกรรมด้านไลฟ์สไตล์และความบันเทิง เช่น แฟชั่นโชว์ และวงเสวนา มุ่งผลักดันเสื้อฟุตบอลให้เป็นสินค้าแฟชั่นสำหรับครอบครัว โดยนำเสนอเสื้อสไตล์เรโทรที่มีทั้งไซส์เด็กและผู้ใหญ่
Read more »
Galaxy Watch Ultra2 อาจเพิ่มรุ่นบลูทูธอย่างเดียว และมาในราคาที่ถูกลง !Galaxy Watch Ultra2 อาจเพิ่มรุ่นบลูทูธอย่างเดียว และมาในราคาที่ถูกลง ! - Wearable บทความใหม่ล่าสุด
Read more »
Galaxy S25 Ultra โชว์พลังกล้อง ช่างภาพสัตว์ป่าใช้ถ่ายงานจนคว้ารางวัลระดับโลกช่างภาพสัตว์ป่า Steven Scott Grogin ใช้ Samsung Galaxy S25 Ultra ถ่ายภาพมาโครและสัตว์ป่าจนคว้ารางวัลจาก Mobile Photography Awards และติดอันดับโลกในหมวด Wildlife Photography
Read more »