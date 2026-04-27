Samsung เตรียมเปิดตัวสมาร์ทโฟนพับได้ 3 รุ่นใหม่ กลางปีนี้!

Samsung กำลังจะเปิดตัวสมาร์ทโฟนพับได้รุ่นใหม่ 3 รุ่น ได้แก่ Galaxy Z Fold8, Z Fold8 Wide และ Z Flip8 พร้อมภาพดัมมี่ที่เผยให้เห็นดีไซน์และขนาดที่แตกต่างกัน โดยเฉพาะ Z Fold8 Wide ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก Google Pixel Fold
ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับ สมาร์ทโฟนพับได้ รุ่นใหม่จาก Samsung กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก โดยคาดการณ์ว่าในช่วงกลางปีนี้ Samsung จะเปิดตัว สมาร์ทโฟนพับได้ ถึง 3 รุ่น ได้แก่ Galaxy Z Fold8 , Galaxy Z Fold8 Wide และ Galaxy Z Flip8 ข้อมูลนี้มาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถืออย่าง SonnyDickson ซึ่งได้เผยแพร่ภาพของเครื่องดัมมี่อะลูมิเนียมของทั้งสามรุ่นในสถานะกางออก ทำให้เราสามารถเห็นขนาดและรูปลักษณ์โดยรวมของอุปกรณ์เหล่านี้ได้อย่างชัดเจน การเปิดตัว สมาร์ทโฟนพับได้ 3 รุ่นนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Samsung ในการพัฒนาและขยายตลาดของ สมาร์ทโฟนพับได้ ซึ่งเป็น เทคโนโลยี ที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการเปรียบเทียบขนาดของเครื่องดัมมี่ พบว่า Galaxy Z Fold8 และ Z Flip8 ยังคงรักษาดีไซน์ที่คุ้นเคยจากรุ่นก่อนหน้า โดย Z Fold8 จะมีลักษณะสูงเมื่อพับ และหน้าจอด้านนอกจะคล้ายกับสมาร์ทโฟนทั่วไปที่มีรูปทรงแบน ส่วน Z Flip8 ยังคงเน้นการพกพาที่สะดวกสบาย ด้วยหน้าจอด้านนอกแบบเต็มจอ และเมื่อกางออกจะให้ความรู้สึกเหมือนสมาร์ทโฟนทรงแบน อย่างไรก็ตาม จุดเด่นที่น่าสนใจที่สุดคือ Galaxy Z Fold8 Wide ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในไลน์อัพ รุ่นนี้มีดีไซน์ที่แตกต่างจากรุ่นอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก Google Pixel Fold รุ่นแรก ทำให้มีลักษณะคล้ายพาสปอร์ตเมื่อพับ ซึ่งสั้นกว่าและกว้างกว่า Galaxy Fold รุ่นก่อนๆ เมื่อกางออก Z Fold8 Wide จะเปลี่ยนเป็นแท็บเล็ตขนาดเล็กที่มีอัตราส่วนหน้าจอที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การท่องเว็บ การรับชมวิดีโอ และการเล่นเกม การออกแบบที่แตกต่างนี้อาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการ สมาร์ทโฟนพับได้ ที่มีขนาดกะทัดรัดและใช้งานได้หลากหลาย การมาถึงของ Galaxy Z Fold8 Wide ถือเป็นการท้าทายให้กับคู่แข่งในตลาด สมาร์ทโฟนพับได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Google Pixel Fold ซึ่งเป็นรุ่นที่ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบ นอกจากนี้ การเปิดตัว สมาร์ทโฟนพับได้ 3 รุ่นพร้อมกันยังแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของ Samsung ใน เทคโนโลยี นี้ และความเชื่อมั่นว่าจะมีผู้บริโภคจำนวนมากที่สนใจใน สมาร์ทโฟนพับได้ การแข่งขันในตลาด สมาร์ทโฟนพับได้ จะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้บริโภค เนื่องจากจะมีการพัฒนา เทคโนโลยี และดีไซน์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย นอกจากนี้ ข่าวสารเกี่ยวกับการเปรียบเทียบอุปกรณ์อื่นๆ เช่น DJI Osmo Pocket 4 กับรุ่นก่อนหน้าอย่าง Pocket 3 และ Pocket 2 ก็ได้รับความสนใจเช่นกัน โดยผู้บริโภคกำลังพิจารณาว่ารุ่นใดจะเหมาะสมกับการใช้งานของตนมากที่สุดในปี 2026 การเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาของอุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและคุ้มค่าที่สุ.
ข่าวล่าสุดเกี่ยวกับสมาร์ทโฟนพับได้รุ่นใหม่จาก Samsung กำลังได้รับความสนใจอย่างมาก โดยคาดการณ์ว่าในช่วงกลางปีนี้ Samsung จะเปิดตัวสมาร์ทโฟนพับได้ถึง 3 รุ่น ได้แก่ Galaxy Z Fold8, Galaxy Z Fold8 Wide และ Galaxy Z Flip8 ข้อมูลนี้มาจากแหล่งข่าวที่น่าเชื่อถืออย่าง SonnyDickson ซึ่งได้เผยแพร่ภาพของเครื่องดัมมี่อะลูมิเนียมของทั้งสามรุ่นในสถานะกางออก ทำให้เราสามารถเห็นขนาดและรูปลักษณ์โดยรวมของอุปกรณ์เหล่านี้ได้อย่างชัดเจน การเปิดตัวสมาร์ทโฟนพับได้ 3 รุ่นนี้ แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Samsung ในการพัฒนาและขยายตลาดของสมาร์ทโฟนพับได้ ซึ่งเป็นเทคโนโลยีที่กำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง จากการเปรียบเทียบขนาดของเครื่องดัมมี่ พบว่า Galaxy Z Fold8 และ Z Flip8 ยังคงรักษาดีไซน์ที่คุ้นเคยจากรุ่นก่อนหน้า โดย Z Fold8 จะมีลักษณะสูงเมื่อพับ และหน้าจอด้านนอกจะคล้ายกับสมาร์ทโฟนทั่วไปที่มีรูปทรงแบน ส่วน Z Flip8 ยังคงเน้นการพกพาที่สะดวกสบาย ด้วยหน้าจอด้านนอกแบบเต็มจอ และเมื่อกางออกจะให้ความรู้สึกเหมือนสมาร์ทโฟนทรงแบน อย่างไรก็ตาม จุดเด่นที่น่าสนใจที่สุดคือ Galaxy Z Fold8 Wide ซึ่งเป็นรุ่นใหม่ที่เพิ่มเข้ามาในไลน์อัพ รุ่นนี้มีดีไซน์ที่แตกต่างจากรุ่นอื่นๆ อย่างเห็นได้ชัด โดยได้รับแรงบันดาลใจจาก Google Pixel Fold รุ่นแรก ทำให้มีลักษณะคล้ายพาสปอร์ตเมื่อพับ ซึ่งสั้นกว่าและกว้างกว่า Galaxy Fold รุ่นก่อนๆ เมื่อกางออก Z Fold8 Wide จะเปลี่ยนเป็นแท็บเล็ตขนาดเล็กที่มีอัตราส่วนหน้าจอที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานที่หลากหลาย เช่น การท่องเว็บ การรับชมวิดีโอ และการเล่นเกม การออกแบบที่แตกต่างนี้อาจเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ต้องการสมาร์ทโฟนพับได้ที่มีขนาดกะทัดรัดและใช้งานได้หลากหลาย การมาถึงของ Galaxy Z Fold8 Wide ถือเป็นการท้าทายให้กับคู่แข่งในตลาดสมาร์ทโฟนพับได้ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Google Pixel Fold ซึ่งเป็นรุ่นที่ได้รับแรงบันดาลใจในการออกแบบ นอกจากนี้ การเปิดตัวสมาร์ทโฟนพับได้ 3 รุ่นพร้อมกันยังแสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของ Samsung ในเทคโนโลยีนี้ และความเชื่อมั่นว่าจะมีผู้บริโภคจำนวนมากที่สนใจในสมาร์ทโฟนพับได้ การแข่งขันในตลาดสมาร์ทโฟนพับได้จะยิ่งทวีความรุนแรงขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อผู้บริโภค เนื่องจากจะมีการพัฒนาเทคโนโลยีและดีไซน์ใหม่ๆ อย่างต่อเนื่อง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่หลากหลาย นอกจากนี้ ข่าวสารเกี่ยวกับการเปรียบเทียบอุปกรณ์อื่นๆ เช่น DJI Osmo Pocket 4 กับรุ่นก่อนหน้าอย่าง Pocket 3 และ Pocket 2 ก็ได้รับความสนใจเช่นกัน โดยผู้บริโภคกำลังพิจารณาว่ารุ่นใดจะเหมาะสมกับการใช้งานของตนมากที่สุดในปี 2026 การเปรียบเทียบคุณสมบัติและราคาของอุปกรณ์เหล่านี้จะช่วยให้ผู้บริโภคตัดสินใจได้อย่างถูกต้องและคุ้มค่าที่สุ
ลือ ! Galaxy Z Fold8 เตรียมใช้หน้าจอไร้รอยพับที่โชว์ในงาน CES 2026 ต่างจากของ iPhone Fold
Samsung เตรียมเปิดตัวมือถือจอพับ Galaxy Z Fold8 Wide แข่ง iPhone จอพับ ปี 2026Samsung วางแผนเปิดตัว Galaxy Z Fold8 Wide รุ่นจอพับกว้างในช่วงกลางปี 2026 เพื่อแข่งขันกับ iPhone จอพับ โดยมีข่าวลือเรื่องสเปคที่อัปเกรดขึ้นและภาพเรนเดอร์ CAD หลุดออกมาแล้ว นอกจากนี้ ยังมีแผนเปิดตัว Galaxy Z Fold8 และ Galaxy Z Flip8 ในช่วงเวลาเดียวกันด้วย
หลุดดีไซน์ใหม่ Samsung Wide: สมาร์ทโฟนพับได้ที่เน้นหน้าจอกว้าง ชิงตลาดเผยดีไซน์ใหม่ของ Samsung Wide สมาร์ทโฟนพับได้รุ่นรหัส H8 ที่เน้นหน้าจอด้านในกว้างขวางคล้ายแท็บเล็ต ดีไซน์เปลี่ยนไปจาก Z Fold รุ่นก่อนหน้าอย่างสิ้นเชิง พร้อมสเปกที่น่าสนใจ
เทียบ 6 ความต่าง Galaxy Z Fold8 Wide และ Galaxy Z Fold8
Galaxy Z Flip8 และ Z Fold8 อาจยังไม่ได้อัปเกรดหน้าจอปีนี้ !
ตลาดหุ้นไทยภาคเช้า 27 เม.ย.2569 กลุ่มชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปรับบวกอย่างโดดเด่นตลาดหุ้นไทยในภาคเช้าของวันที่ 27 เมษายน 2569 พบว่ากลุ่มหุ้นชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน โดยมีแรงซื้อเข้ามาในหุ้น DELTA, HANA, CCET และ KCE ซึ่งราคาหุ้นปรับตัวเพิ่มขึ้นทั้งหมด แรงขับเคลื่อนหลักมาจากการเก็งกำไรผลประกอบการของ DELTA ที่มีกำหนดรายงานหลังปิดตลาดในวันนี้ โดยนักลงทุนคาดหวังว่าผลประกอบการอาจออกมาดีกว่าที่ตลาดประเมินไว้ นอกจากนี้ ภาพรวมอุตสาหกรรมยังได้รับแรงหนุนจากความแข็งแกร่งของซัพพลายเชนอิเล็กทรอนิกส์ในภูมิภาค โดยสะท้อนผ่านผลประกอบการและราคาหุ้นของบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำในเอเชีย เช่น TSMC, SK Hynix และ Samsung Electronics
