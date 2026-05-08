Samsung พัฒนาจอโฮโลแกรมสำหรับสมาร์ทโฟน อาจนำไปใช้ใน Spatial iPhone ในอนาคต

Samsung กำลังพัฒนาจอแสดงผลสมาร์ทโฟนแบบโฮโลแกรม ซึ่งอาจนำไปใช้ใน Spatial iPhone ในอนาคต โดยมีรายละเอียดว่าจอแสดงผลนี้อาจมีการรวมชั้นโฮโลแกรมโครงสร้างนาโนที่ผสานรวมเข้ากับชั้น AMOLED โดยตรง ทำให้เกิดเอฟเฟกต์ความลึกเชิงพื้นที่ที่ดูเหมือนลอยอยู่เหนือพื้นผิวกระจก โดยอัลกอริทึมที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วนั้นคาดว่าจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเอียงอุปกรณ์เพื่อมองรอบๆ วัตถุในวิดีโอ ซึ่งผู้ปล่อยข่าวลือบอกว่าจะเป็นการหมุน 360 องศา คล้ายกับคอนเซ็ปต์ของหน้าจอแสดงผลเชิงพื้นที่ขนาด 85 นิ้ว ที่มีอยู่ของ Samsung แต่ปรับให้เหมาะกับการใช้งานแบบพกพานั่นเอง
มีรายงานล่าสุดว่า Samsung กำลังพัฒนา จอแสดงผล สมาร์ทโฟนแบบ โฮโลแกรม ซึ่งอาจนำไปใช้ใน Spatial iPhone ในอนาคตด้วย ข่าวลือมาจากบัญชีบน X อย่าง Schrödinger ที่ได้แชร์ภาพหน้าจอข้อความที่ส่งหากับบุคคลภายในที่ไม่เปิดเผยชื่อซึ่งอ้างว่าคุ้นเคยกับโครงการนี้ โดยแหล่งข่าวระบุว่าได้ยินการพูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง Spatial iPhone แต่ยังไม่มีรายละเอียดที่น่าเชื่อถือปรากฏออกมาในตอนนี้ครับ ทั้งนี้ เนื่องจาก Apple ไม่ได้ผลิตหน้าจอเอง ดังนั้น จึงต้องพึ่งพาบริษัทอื่นๆ ซึ่งอาจเป็น Samsung ผลิตแผงหน้าจอให้กับ iPhone ตัวท็อปๆ อยู่แล้ว Samsung is reportedly moving its 3D Plate tech to mobile with the MH1 (H1) display.
Forget 2D we’re talking glasses-free holographic depth & spatial AI avatars floating above the glass.
More info will be shared on Schrödinger Intel soon…หน้าจอแสดงผลนี้อาจมีการรวมชั้นโฮโลแกรมโครงสร้างนาโนที่ผสานรวมเข้ากับชั้น AMOLED โดยตรง ทำให้เกิดเอฟเฟกต์ความลึกเชิงพื้นที่ที่ดูเหมือนลอยอยู่เหนือพื้นผิวกระจก โดยอัลกอริทึมที่ได้รับการจดสิทธิบัตรแล้วนั้นคาดว่าจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถเอียงอุปกรณ์เพื่อมองรอบๆ วัตถุในวิดีโอ ซึ่งผู้ปล่อยข่าวลือบอกว่าจะเป็นการหมุน 360 องศา คล้ายกับคอนเซ็ปต์ของหน้าจอแสดงผลเชิงพื้นที่ขนาด 85 นิ้ว ที่มีอยู่ของ Samsung แต่ปรับให้เหมาะกับการใช้งานแบบพกพานั่นเอง สำหรับหน้าจอแสดงผล H1 จะรักษาความละเอียด 4K เต็มรูปแบบสำหรับการใช้งาน 2 มิติแบบปกติ โดยเลเยอร์ความลึกแบบโฮโลแกรมจะทำงานเฉพาะกับเนื้อหาที่กำหนดเท่านั้น ซึ่งผู้ปล่อยข้อมูลเรียกว่า “Zero Clarity Loss” ที่จะหลีกเลี่ยงคุณภาพของภาพที่เกี่ยวข้องกับหน้าจอ 3 มิติแบบเลนส์นูนรุ่นเก่า ทั้งนี้โพสต์ต่อมาของ Schrödinger ได้ตั้งข้อสังเกตว่าโครงการ MH1 ยังคงอยู่ในขั้นตอนที่ 1 ของการวิจัยและพัฒนา ซึ่งคาดว่าจะอยู่ในช่วงเวลาประมาณปี 2030 สำหรับสมาร์ทโฟนโฮโลแกรมเลยทีเดียวครับ อย่างไรก็ตาม ทั้งหมดยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้น ยังไม่มีอะไรที่ชัดเจนหรือเป็นชิ้นเป็นอันให้เราได้ทราบกันครับ ที่สำคัญ บัญชีของ Schrödinger ก็เป็นบัญชีใหม่ที่ปล่อยข่าวลือของ Samsung ไม่เยอะเท่าไหร่ แต่ก็พอมีความแม่นยำพอตัว อย่างช่วงเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้ว เขาบอกว่าได้ทดลองใช้ต้นแบบ Galaxy S26+ ะร้อมเปิดเผยข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับชิปเซ็ต Exynos 2600, RAM 12GB และซอฟต์แวร์ One UI 8.5 ซึ่งได้รับการยืนยันในตอนเปิดตัวเมื่อต้นปีที่ผ่านมา รวมถึงยังแม่นในเรื่องสเปคต่างๆ เช่น การชาร์จเร็ว 60W และการชาร์จไร้สาย 25W บน Galaxy S26 Ultra ด้วยครับ Galaxy Tab S12+ ถูกทดสอบเซิร์ฟเวอร์ภายในแล้ว ลุ้นเปิดตัวกลางปีนี้เทียบสเปค DJI Osmo Pocket 4 vs Pocket 3 vs Pocket 2 เลือกตัวไหนดีในปี 202
