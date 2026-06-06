Safari: A Privacy-Focused Browser That Stands Out

Safari, a popular web browser, has made a significant impact by blocking all third-party cookies by default, protecting user privacy, and providing advanced tracking prevention features. Its Intelligent Tracking Prevention (ITP) system uses machine learning to analyze and block real-time trackers, while its Fingerprinting technique replaces tracking with device fingerprinting. Safari also offers advanced protection against link tracking and private tab protection with Face ID or Touch ID. Its Web Extensions are designed to be transparent, allowing users to control access to specific websites or limit usage to a day. Additionally, Safari streams videos for up to 5 hours on a single battery charge, thanks to tracker and script blocking.
ตัดสินใจทำสิ่งที่เบราว์เซอร์รายใหญ่อื่นยังลังเล นั่นคือบล็อก Third-Party Cookies (คุกกี้ติดตามข้ามเว็บ) ทั้งหมดโดยค่าเริ่มต้น ปิดประตูบริษัทโฆษณาที่ใช้คุกกี้เหล่านี้สะสมข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้ข้ามเว็บไซต์โดยไม่ขอความยินยอม กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ Safari แตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจน เบื้องหลังคือ Intelligent Tracking Prevention หรือ ITP ระบบที่ใช้ Machine Learning (การเรียนรู้ของเครื่อง) วิเคราะห์และตรวจจับ Tracker แบบเรียลไทม์ เมื่อพบ Tracker ที่รู้จัก ระบบจะลบข้อมูลของมันทันทีและซ่อน IP Address ไม่ให้ถูกระบุตัวตน ผู้ใช้ยังดูรายงานสรุปจาก Privacy Report ได้ตลอดเวลาว่าสัปดาห์นี้ Safari ปัดทิ้ง Tracker ไปแล้วกี่ร้อยรายการบริษัทข้อมูลปรับตัวเร็ว เมื่อคุกกี้ถูกบล็อก พวกเขาหันมาใช้เทคนิคที่เรียกว่า Fingerprinting (การพิมพ์ลายนิ้วมืออุปกรณ์) แทน ด้วยการรวบรวมค่าเล็กน้อยหลายอย่างพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นฟอนต์ที่ติดตั้งในเครื่อง ความละเอียดหน้าจอ และการตั้งค่าระบบ นำมาผสมให้เป็นเหมือน ‘ลายนิ้วมือ’ ที่ระบุตัวผู้ใช้ได้แม้จะล้างคุกกี้หรือเปลี่ยนเบราว์เซอร์ไปแล้วรับมือกับการส่งข้อมูลอุปกรณ์แบบเรียบง่ายและผสมกลมกลืนให้กับเว็บไซต์ต่างๆ แทนที่ค่าจริง ทำให้การสร้างลายนิ้วมือเฉพาะตัวทำได้ยากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกัน ผู้ใช้ iCloud+ ได้รับการป้องกันอีกชั้นจาก Private Relay ระบบที่เข้ารหัสและส่งการท่องเว็บผ่านเซิร์ฟเวอร์สองชั้น ชั้นแรกที่ Apple รับรู้ว่าใครส่งคำขอแต่ไม่รู้ปลายทาง ชั้นสองที่รู้ปลายทางแต่ไม่รู้ว่าใครขอ ผลลัพธ์คือไม่มีใครรู้ทั้งสองข้อมูลพร้อมกัน ทั้งผู้ให้บริการเครือข่าย และแม้แต่ Apple เองไม่ได้หยุดอยู่แค่การลบประวัติ แต่เปิดการป้องกัน Fingerprinting ขั้นสูงและบล็อก Tracker แบบเต็มรูปแบบในเวลาเดียวกัน Link Tracking Protection ตัดพารามิเตอร์ติดตามออกจาก URL อัตโนมัติ และผู้ใช้สามารถตั้ง Search Engine แยกเฉพาะสำหรับโหมดนี้ได้ รวมถึงล็อก Private Tab ด้วย Face ID หรือ Touch ID ป้องกันคนอื่นมาเปิดดูหน้าจอโดยไม่ได้รับอนุญาต ที่น่าสนใจคือ Web Extension บน Safari ถูกออกแบบให้โปร่งใสตั้งแต่ต้น ทุกครั้งที่ Extension ต้องการสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล ระบบจะแจ้งให้ผู้ใช้เลือกได้ว่าจะให้เข้าถึงเว็บไซต์ใดบ้าง หรือจำกัดให้ใช้งานได้เพียงวันเดียว ปิดช่องทาง Extension ที่อาจพยายามดึงข้อมูลรหัสผ่านหรือข้อมูลบัตรเครดิตออกไปโดยที่ผู้ใช้ไม่ทันสังเกต Safari ใช้งานสตรีมมิงวิดีโอได้นานกว่า Google Chrome ถึง 5 ชั่วโมงบนแบตเตอรีเดียวกัน ซึ่งเกิดจากการที่ Tracker และสคริปต์ติดตามเหล่านั้นถูกบล็อกตั้งแต่ต้น ไม่ถูกโหลดมาเลยตั้งแต่แรก หน้าเว็บจึงโหลดเร็วขึ้น ประมวลผลน้อยลง และแบตเตอรีอยู่นานขึ้นตามไปด้วย เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่า Privacy ที่ดีและประสิทธิภาพที่ดีไม่ได้ขัดแย้งกั.
ตัดสินใจทำสิ่งที่เบราว์เซอร์รายใหญ่อื่นยังลังเล นั่นคือบล็อก Third-Party Cookies (คุกกี้ติดตามข้ามเว็บ) ทั้งหมดโดยค่าเริ่มต้น ปิดประตูบริษัทโฆษณาที่ใช้คุกกี้เหล่านี้สะสมข้อมูลพฤติกรรมผู้ใช้ข้ามเว็บไซต์โดยไม่ขอความยินยอม กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ Safari แตกต่างจากคู่แข่งอย่างชัดเจน เบื้องหลังคือ Intelligent Tracking Prevention หรือ ITP ระบบที่ใช้ Machine Learning (การเรียนรู้ของเครื่อง) วิเคราะห์และตรวจจับ Tracker แบบเรียลไทม์ เมื่อพบ Tracker ที่รู้จัก ระบบจะลบข้อมูลของมันทันทีและซ่อน IP Address ไม่ให้ถูกระบุตัวตน ผู้ใช้ยังดูรายงานสรุปจาก Privacy Report ได้ตลอดเวลาว่าสัปดาห์นี้ Safari ปัดทิ้ง Tracker ไปแล้วกี่ร้อยรายการบริษัทข้อมูลปรับตัวเร็ว เมื่อคุกกี้ถูกบล็อก พวกเขาหันมาใช้เทคนิคที่เรียกว่า Fingerprinting (การพิมพ์ลายนิ้วมืออุปกรณ์) แทน ด้วยการรวบรวมค่าเล็กน้อยหลายอย่างพร้อมกัน ไม่ว่าจะเป็นฟอนต์ที่ติดตั้งในเครื่อง ความละเอียดหน้าจอ และการตั้งค่าระบบ นำมาผสมให้เป็นเหมือน ‘ลายนิ้วมือ’ ที่ระบุตัวผู้ใช้ได้แม้จะล้างคุกกี้หรือเปลี่ยนเบราว์เซอร์ไปแล้วรับมือกับการส่งข้อมูลอุปกรณ์แบบเรียบง่ายและผสมกลมกลืนให้กับเว็บไซต์ต่างๆ แทนที่ค่าจริง ทำให้การสร้างลายนิ้วมือเฉพาะตัวทำได้ยากขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ ขณะเดียวกัน ผู้ใช้ iCloud+ ได้รับการป้องกันอีกชั้นจาก Private Relay ระบบที่เข้ารหัสและส่งการท่องเว็บผ่านเซิร์ฟเวอร์สองชั้น ชั้นแรกที่ Apple รับรู้ว่าใครส่งคำขอแต่ไม่รู้ปลายทาง ชั้นสองที่รู้ปลายทางแต่ไม่รู้ว่าใครขอ ผลลัพธ์คือไม่มีใครรู้ทั้งสองข้อมูลพร้อมกัน ทั้งผู้ให้บริการเครือข่าย และแม้แต่ Apple เองไม่ได้หยุดอยู่แค่การลบประวัติ แต่เปิดการป้องกัน Fingerprinting ขั้นสูงและบล็อก Tracker แบบเต็มรูปแบบในเวลาเดียวกัน Link Tracking Protection ตัดพารามิเตอร์ติดตามออกจาก URL อัตโนมัติ และผู้ใช้สามารถตั้ง Search Engine แยกเฉพาะสำหรับโหมดนี้ได้ รวมถึงล็อก Private Tab ด้วย Face ID หรือ Touch ID ป้องกันคนอื่นมาเปิดดูหน้าจอโดยไม่ได้รับอนุญาต ที่น่าสนใจคือ Web Extension บน Safari ถูกออกแบบให้โปร่งใสตั้งแต่ต้น ทุกครั้งที่ Extension ต้องการสิทธิ์เข้าถึงข้อมูล ระบบจะแจ้งให้ผู้ใช้เลือกได้ว่าจะให้เข้าถึงเว็บไซต์ใดบ้าง หรือจำกัดให้ใช้งานได้เพียงวันเดียว ปิดช่องทาง Extension ที่อาจพยายามดึงข้อมูลรหัสผ่านหรือข้อมูลบัตรเครดิตออกไปโดยที่ผู้ใช้ไม่ทันสังเกตSafari ใช้งานสตรีมมิงวิดีโอได้นานกว่า Google Chrome ถึง 5 ชั่วโมงบนแบตเตอรีเดียวกัน ซึ่งเกิดจากการที่ Tracker และสคริปต์ติดตามเหล่านั้นถูกบล็อกตั้งแต่ต้น ไม่ถูกโหลดมาเลยตั้งแต่แรก หน้าเว็บจึงโหลดเร็วขึ้น ประมวลผลน้อยลง และแบตเตอรีอยู่นานขึ้นตามไปด้วย เป็นตัวอย่างที่ชัดเจนว่า Privacy ที่ดีและประสิทธิภาพที่ดีไม่ได้ขัดแย้งกั
Safari Third-Party Cookies Privacy-Focused Browser Intelligent Tracking Prevention Fingerprinting Link Tracking Protection Private Relay Web Extension Privacy Report Privacy-Focused Browser That Stands Out Advanced Protection Against Link Tracking Private Tab Protection With Face ID Or Touch I Streams Videos For Up To 5 Hours On A Single B
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