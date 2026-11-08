SX2026 มหกรรมความยั่งยืน ย้ำสมดุลสิ่งแวดล้อม ชุมชน ธุรกิจ ด้วยแนวคิด ESG และ Circular Economy
งาน Sustainability Expo 2026 หรือ SX2026 จัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เน้นเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืนผ่านแนวคิด Water of Life, ESG, และเศรษฐกิจหมุนเวียน โดยมีกิจกรรมหลากหลาย เช่น โครงการน้ำชุมชน การแข่งขันศิลปะรีไซเคิล และเทศกาลอาหารในธีมโลกเปลี่ยน
ไทยเบฟเวอเรจ ตอกย้ำความมุ่งมั่นในการขับเคลื่อนการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยมุ่งสร้างสมดุลระหว่างสิ่งแวดล้อม ชุมชน และธุรกิจ ภายใต้แนวคิด Water of Life ที่ถ่ายทอดเรื่องราวการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำอย่างครบวงจร ในโครงการร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงฯ เพื่อส่งเสริมการบริหารจัดการน้ำและการพัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน โดยในปี พ.
ไทยเบฟเวอเรจ ผลักดันความยั่งยืนผ่านโครงการน้ำและขยะ
ศ. 2569 ได้ดำเนินโครงการพัฒนาระบบน้ำ จำนวน 8 โครงการ ครอบคลุมพื้นที่ทางการเกษตรกว่า 3,050 ไร่ และ 2,300 ครัวเรือน สามารถคืนน้ำสู่ธรรมชาติและชุมชนได้มากกว่า 359,000 ลูกบาศก์เมตรต่อปี ซึ่งส่งผลให้ความมั่นคงด้านน้ำให้กับพื้นที่ทางการเกษตร ส่งผลให้ผลผลิตและพื้นที่เพาะปลูกเพิ่มขึ้น รวมถึงสร้างรายได้ให้ชุมชนเพิ่มขึ้นร้อยละ 35 เพื่อให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการและบำรุงรักษาระบบน้ำอย่างยั่งยืน ขณะที่ด้านปัญหาการจัดการขยะบนเกาะที่ประสบปัญหาไทยเบฟได้ดำเนินงานครอบคลุม 12 เกาะ ในภาคตะวันออกและภาคใต้ โดยในปี พ.Also readสายกินห้ามพลาด! SX FOOD FESTIVAL 2026 ชวนท่องโลกอาหารแห่งอนาคต รวม 166 ร้านเด็ด เชฟดัง เสิร์ฟความอร่อยท่ามกลางภูเขาน้ำแข็งยักษ์ใจกลางเมือง
ศ. 2569 สามารถเก็บรวบรวมบรรจุภัณฑ์ได้ 10,240 ตัน และสร้างรายได้ให้กับชุมชนจากวัสดุรีไซเคิลมากกว่า 37 ล้านบาท ซึ่งเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชนผ่านการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง สอดคล้องกับเป้าหมายการสร้างเศรษฐกิจหมุนเวียนที่ยั่งยืน ภายในงาน SUSTAINABILITY EXPO 2026 หรือ SX2026 ได้จัดกิจกรรมที่เปิดมุมมองธุรกิจยุคใหม่ผ่านบอร์ดเกมสร้างสรรค์ ชื่อว่า ESG DECODE เพื่อเรียนรู้แนวคิด ESG เชื่อมโยงธุรกิจกับความยั่งยืน การดำเนินธุรกิจในยุคปัจจุบันไม่มุ่งเน้นเพียงการสร้างผลกำไร แต่ยังต้องให้ความสำคัญกับสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล หรือ ESG ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรสู่ความยั่งยืน ภายในงานมีการจัดกิจกรรม ESG DECODE บนเวที IDEA Lab ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เปิดพื้นที่เรียนรู้ผ่านบอร์ดเกมสร้างสรรค์ เชิญชวนผู้เข้าร่วมถอดรหัสความเชื่อมโยงระหว่างธุรกิจกับแนวคิด ESG นอกจากนี้ สมาคมถ่ายภาพแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ชวนสัมผัสความงดงามของธรรมชาติผ่านเลนส์ กับผลงานจากการประกวดภาพถ่าย ห้วงเวลาในธรรมชาติ เพื่อปลุกจิตสำนึกรักษาธรรมชาติ ในงาน SX 2026 อีกด้วย ซึ่งการจัดนิทรรศการครั้งนี้ยังเป็นการยกย่องพระมหากรุณาธิคุณต่อสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงมีพระราชานุญาตให้บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) อัญเชิญภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้านการพัฒนา และภาพที่เกี่ยวข้องกับมูลนิธิชัยพัฒนา ที่ทรงฉายขณะทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจต่าง ๆ ทั่วประเทศ จำนวน 50 ภาพ มาจัดแสดงนิทรรศการ ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ด้านการพัฒนา ในงาน Sustainability Expo 2026 ระหว่างวันนี้จนถึงวันที่ 15 พฤศจิกายน พ.
SX2026 จัดกิจกรรม ESG และประกวดออกแบบ Trash to Treasure
ศ. 2569 ณ ชั้น G ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ เพื่อแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของธรรมชาติและทรัพยากรที่ทรงพระเมตตาอนุรักษ์ไว้ งาน SX2026 ยังมีการประกาศผลรางวัล Trash to Treasure Art & Design Contest ครั้งที่ 7 ซึ่งเน้นการใช้พลังสร้างสรรค์เปลี่ยนวัสดุเหลือใช้ให้เป็นผลงานศิลปะทรงคุณค่า ภายใต้แนวคิด ปรับ รับ เปลี่ยน: Resilience in Action โครงการประกวดเพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบTrash to Treasure Art & Design Contest ครั้งที่ 7 เพื่อสร้างสรรค์ผลงานศิลปะและการออกแบบ เริ่มต้นจากวัสดุเหลือใช้ในชีวิตประจำวัน และนำกลับมาสร้างสรรค์ ให้มีคุณค่า กลับมาสร้างประโยชน์ได้ใหม่ ผ่านการประกวด 2 รูปแบบ ผลงานศิลปะ และงานออกแบบแบบสองมิติ (2D) และสามมิติ (3D) เพื่อเป็นตัวอย่างอันเป็นรูปธรรมที่ช่วยสื่อสารเรื่องระบบเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular economy) และการนำไปใช้อีกครั้ง (Reuse) สำหรับสายกินห้ามพลาด SX FOOD FESTIVAL 2026 ชวนท่องโลกอาหารแห่งอนาคต รวม 166 ร้านเด็ด เชฟดัง เสิร์ฟความอร่อยท่ามกลางภูเขาน้ำแข็งยักษ์ใจกลางเมือง อิ่มฟิน กินสนุก เช็กอินให้สุด!
กลับมากันอีกครั้งกับเทศกาลอาหารที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปีที่ทุกคนรอคอย SX FOOD FESTIVAL 2026 อีกหนึ่งโซนไฮไลท์ในงาน Sustainability Expo 2026 (SX2026) ต้นแบบของงานมหกรรมด้านความยั่งยืน ทั้งในอาเซียนและทั่วโลกต้องจับตา เชิญชวนทุกคนมาเปิดประสบการณ์ ปรับ รับ เปลี่ยน Resilience in Action ผ่านประสบการณ์สุดว้าว ภายใต้ธีม MELTING WORLD ที่จะพาทุกคนไปสัมผัสโลกในวันที่สภาพอากาศแปรปรวนสุดขั้ว พร้อมตั้งคำถามชวนคิดว่า เมื่อโลกเปลี่ยน มื้ออาหารของเราจะเปลี่ยนไปอย่างไร ท่ามกลางบรรยากาศจำลองที่รอให้คุณสัมผัสความเย็นสุดขั้วโลกและความยิ่งใหญ่อลังการของภูเขาน้ำแข็งยักษ์ที่พร้อมหลอมละลายท่วมเมืองที่ถูกยกมาไว้ใจกลางศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ (QSNCC) การจัดกิจกรรมดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความตระหนักต่อปัญหาภาวะโลกร้อนและการปรับตัวต่อสภาวะภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งส่งผลโดยตรงต่อระบบอาหารและเกษตรกรรมทั่วโลก การจัดงานในธีมนี้จึงไม่ใช่เพียงการจัดเลี้ยงอาหาร แต่เป็นการสื่อสารสารสำคัญว่า ทุกการกระทำของมนุษย์ส่งผลต่อสิ่งแวดล้อม และจำเป็นต้องมีการปรับตัวเพื่อให้อยู่รอดและเติบโตไปพร้อมกับโลกที่เปลี่ยนแปลงไป
Get an alert when there is news on BusinessFollow Business