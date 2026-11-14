SX2026 ผลักดันเมืองยั่งยืนผ่านเยาวชน นวัตกรรมคอนกรีตคาร์บอนต่ำ และเศรษฐกิจหมุนเวียน
SUSTAINABILITY EXPO 2026 มหกรรมความยั่งยืนที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เปิดเวทีเยาวชนพัฒนาเมือง นวัตกรรมอาคารเขียว และเศรษฐกิจหมุนเวียน สู่เป้าหมาย Net Zero 2050
มหกรรมความยั่งยืนระดับภูมิภาค SUSTAINABILITY EXPO 2026 หรือ SX2026 ได้เปิดเวทีระดมสมองและนวัตกรรมหลากหลายมิติภายใต้แนวคิดหลักว่าด้วย "พอเพียง ยั่งยืน เพื่อโลก" ซึ่งจัดขึ้น ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยเน้นการขับเคลื่อนความร่วมมือระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และชุมชน เพื่อสร้างผลกระทบเชิงบวกที่ยั่งยืนต่อสังคมไทยและระดับโลก
เยาวชนร่วมออกแบบเมืองแบบไม่เป็นทางการ
Bangkok City Lab หรือศูนย์การทดลองเมืองกรุงเทพฯ ภายใต้การดำเนินงานของวิทยาลัยพัฒนามหานคร มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช ได้จัดเวทีเสวนาในหัวข้อ "กระบวนการทำงานร่วมกับเยาวชนในการพัฒนาเมืองแบบไม่เป็นทางการ (Small Change for Betterment)" ภายในโซน SX BETTER COMMUNITY โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชิญชวนคนรุ่นใหม่เข้ามามีบทบาทในการร่วมคิดและร่วมออกแบบการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นผ่านโครงการขนาดเล็กที่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้ทันทีAlso readSX2026 เปิดเวที SX IDEA LAB ผลักดันอุตสาหกรรมก่อสร้างสู่ Net Zero ด้วยนวัตกรรมคอนกรีตคาร์บอนต่ำ
กลุ่ม Rare Rayong ได้ร่วมแบ่งปันแนวคิดและประสบการณ์การพัฒนาเมืองที่เปิดโอกาสให้เยาวชนและคนในชุมชนมีส่วนร่วมอย่างเต็มที่ โดยกระบวนการเริ่มต้นจากการค้นหาปัญหาที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ ร่วมกันออกแบบแนวทางแก้ไข และลงมือปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ซึ่งหัวใจสำคัญคือความเข้าใจในบริบทของพื้นที่และการใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
แนวคิด "Small Change for Betterment" สอดคล้องกับหลักการที่ว่าการพัฒนาเมืองไม่จำเป็นต้องรอให้เริ่มจากโครงการขนาดใหญ่เท่านั้น แต่สามารถเริ่มต้นจากการแก้ปัญหาเล็กๆ ใกล้ตัว ผ่านความร่วมมือที่แข็งแกร่งระหว่างภาครัฐ นักวิชาการ เยาวชน และชุมชน โดยอาศัยกระบวนการคิดเชิงระบบเพื่อค้นหาจุดเปลี่ยนที่เหมาะสม นำไปสู่ผลลัพธ์ที่สามารถต่อยอดและขยายผลได้ในระยะยาว
เศรษฐกิจหมุนเวียนและนวัตกรรมอุตสาหกรรม
เวที SX IDEA LAB ได้เสนอแนวทางใหม่ในการจัดการขยะและทรัพยากรผ่านแนวคิดเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) โดยบริษัท Diversey ได้นำเสนอวัตกรรมผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดที่ช่วยลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ พร้อมส่งเสริมการนำวัสดุเหลือใช้กลับมาสร้างมูลค่าใหม่ ภายใต้หัวข้อ "ก้าวข้ามความสะอาด สู่อนาคตที่ยั่งยืน" (Beyond Clean, Beyond Sustainability) เพื่อเปลี่ยนมุมมองเรื่องการทำความสะอาดให้มีความหมายมากกว่าการรักษาสุขอนามัย
นอกจากนี้ SX2026 ยังเป็นพื้นที่สำคัญในการกระตุ้นให้เกิดการปรับตัวของผู้ประกอบการผ่านเวทีเสวนา "Own the Business, Own the Mind: เจ้าของธุรกิจที่ไม่ถูกธุรกิจเป็นเจ้าของ" ซึ่งชวนให้ผู้ประกอบการทบทวนมุมมองการบริหารธุรกิจใหม่ โดยเน้นการสร้างสมดุลระหว่างชีวิตส่วนตัวและการทำงาน เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการทุ่มเทเวลาทั้งหมดให้งานจนละเลยสุขภาพและความสุข ซึ่งถือเป็นรากฐานสำคัญของการเติบโตอย่างมั่นคง
นวัตกรรมวัสดุก่อสร้างสู่เป้าหมาย Net Zero
อุตสาหกรรมก่อสร้างถือเป็นหนึ่งในภาคส่วนที่มีบทบาทสำคัญต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก โดย SX2026 ได้เปิดเวทีเสวนาในหัวข้อ "Low-Carbon Concrete: Advancements, Challenges, and Future Directions in Sustainable Construction" เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาวัสดุก่อสร้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและลดการปล่อยคาร์บอนตลอดห่วงโซ่อุปทาน
ผู้แทนจากภาคอสังหาริมทรัพย์และอุตสาหกรรมวัสดุก่อสร้าม ได้ร่วมกันแลกเปลี่ยนแนวทางในการนำนวัตกรรม "คอนกรีตคาร์บอนต่ำ" มาใช้งานจริงในโครงการต่างๆ เพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยขับเคลื่อนให้อุตสาหกรรมก่อสร้างของไทยก้าวสู่เป้าหมาย Net Zero ภายในปี 2050 ซึ่งเป็นความท้าทายสำคัญที่ต้องการความร่วมมือจากทุกภาคส่วนในการเปลี่ยนผ่านสู่ระบบเศรษฐกิจสีเขียว
การประกวดภาพถ่ายและผลงานสร้างสรรค์รุ่นใหม่
SX2026 ยังเปิดพื้นที่แสดงผลงานสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่ผ่านการประกวดภาพถ่าย "DUO SHOTS KNOCKOUT" ที่มีหัวข้อหลักคือ "พอเหมาะ พอดี" โดยมีนักศึกษาจาก 11 สถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศเข้าร่วมแข่งขันจำนวน 221 คน เพื่อถ่ายทอดเรื่องราวและมุมมองเกี่ยวกับความสมดุลและการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงผ่านเลนส์กล้องอย่างสร้างสรรค์
นอกจากนี้ SX2026 ยังได้ประกาศความร่วมมือกับประเทศไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) และ SIFE จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในการยกระดับผ้ามอนแจ้ซ้อน โดยเน้นการเสริมทักษะธุรกิจ การพัฒนาบัญชี และการตลาดเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาชุมชนสู่ตลาดยุคใหม่ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงแนวนโยบายที่ชัดเจนในการส่งเสริมความยั่งยืนในทุกมิติ ทั้งด้านสังคม เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม
โดยรวมแล้ว มหกรรม SUSTAINABILITY EXPO 2026 ได้ทำหน้าที่เป็นเวทีกลางที่เชื่อมโยงนวัตกรรม เทคโนโลยี และความคิดสร้างสรรค์เข้าด้วยกัน เพื่อขับเคลื่อนสังคมไทยและอาเซียนไปสู่อนาคตที่ยั่งยืน โดยเน้นย้ำว่าพลังของคนรุ่นใหม่และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนคือกุญแจสำคัญในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกที่ยั่งยืนและจับต้องได้
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