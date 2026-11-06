SX Food Festival 2026: ประเดิมไอซ์บล็อก 10 ตัน เน้นความยั่งยืนผ่านอาหาร
SX Food Festival 2026 จัดงานที่ศูนย์ประชุมฯ สิริกิติ์ ด้วยธีม MELTING WORLD นำไอซ์บล็อก 10 ตันจำลองภาวะโลกร้อน และมีร้านร่วมกิจกรรมกว่า 166 ร้าน
เทศกาล SX Food Festival 2026 ได้เริ่มขึ้นแล้วอย่างเป็นทางการ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยปีนี้มีการเปลี่ยนแนวทางใหม่โดยเน้นเรื่อง ความยั่งยืน เป็นหัวใจหลัก เพื่อให้สาธารณชนเข้าถึงแนวคิดดังกล่าวผ่านเรื่องใกล้ตัวอย่าง 'อาหาร' งานนี้เชิญชวนให้ผู้บริโภคตั้งคำถามถึงที่มาของอาหารและทรัพยากรที่ใช้ พร้อมจำลองผลกระทบจากสภาพภูมิอากาศต่อแหล่งผลิตทั่วโลกให้เห็นกับตา
การจำลองโลกร้อนด้วยไอซ์บล็อก 10 ตัน
เพ็ญโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮลิโคเนีย เอช กรุ๊ป จำกัด ผู้จัดงาน อธิบายแนวคิดหลักของงานนี้ว่า คือการจำลองการละลายของน้ำแข็งเพื่อให้ผู้เข้าชมสัมผัสได้ด้วยตนเอง แทนที่จะรับรู้เรื่องภาวะโลกร้อนผ่านข่าวสารเพียงอย่างเดียว ซึ่งถือเป็นกลยุทธ์การสื่อสารที่ทรงพลังในยุคปัจจุบันAlso readJAS-MONOMAX ชวนเชียร์ ปืนใหญ่ชนฮัลล์- หงส์บุกพาเลซ 7-8 พ.ย. นี้
ไฮไลต์สำคัญของงานคือ การนำภูเขาน้ำแข็งขนาดใหญ่หนักกว่า 10 ตัน มาตั้งวางไว้ใจกลางศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ ปรากฏการณ์นี้สร้างแรงบันดาลใจให้ผู้ชมตระหนักถึงปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างตรงไปตรงมา โดยไม่มีทางหลีกเลี่ยงสายตาจากมวลน้ำแข็งขนาดมหึมานี้
ภาพจำลองผลกระทบต่อน้ำทะเลหนุนสูง
ภายในงานยังมีจอแสดงผลภาพจำลองระดับน้ำในหลายเมืองสำคัญทั่วโลก เพื่อให้ผู้เข้าชมเห็นภาพชัดเจนว่า หากน้ำแข็งขั้วโลกละลายและระดับน้ำทะเลสูงขึ้น พื้นที่จะได้รับผลกระทบอย่างไร ภาพเหล่านี้กระตุ้นคำถามสำคัญว่า เมืองที่เราอาศัยอยู่ในปัจจุบันจะเปลี่ยนหน้าตาไปในอนาคตอย่างไร
นอกจากนี้ ยังมีการตั้งคำถามถึงความจำเป็นในการปรับตัวของมนุษย์ต่อสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ซึ่งงาน SX Food Festival 2026 ต้องการสื่อให้เห็นว่า เราทุกคนมีบทบาทสำคัญในการกำหนดอนาคตผ่านพฤติกรรมการบริโภคในปัจจุบัน
ร่วมร้านอาหารกว่า 166 ร้านจากทั่วโลก
สำหรับผู้ชื่นชอบรสชาติ งานนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่แนวคิด แต่ตอบโจทย์สายกินด้วยร้านอาหารกว่า 166 ร้านทั้งจากในไทยและต่างประเทศ การจัดแสดงครั้งนี้ครอบคลุมอาหารพื้นถิ่นและเมนูจากชุมชนทั่วประเทศไทย สร้างความหลากหลายให้กับเมนูในงานอย่างยิ่งใหญ่
รายชื่อร้านอาหารร่วมกิจกรรมรวมถึงร้านชื่อดังอย่าง หมูทอดเจ๊จง ผัดไทอาซิม ไข่หวาน บ้านซูชิ Akimitsu Tendon และขนมเบื้องไทยตลาดพลู รายการอาหารทั้งหมดนี้ถูกคัดสรรมาเพื่อแสดงถึงความหลากหลายทางวัฒนธรรมอาหารที่สามารถอยู่ร่วมกับแนวคิดความยั่งยืนได้
เชฟชื่อดังสร้างสรรค์เมนูจากวัตถุดิบท้องถิ่น
อีกหนึ่งจุดเด่นคือการรวมตัวของเชฟชื่อดังเพื่อสร้างสรรค์เมนูพิเศษ โดยใช้วัตถุดิบท้องถิ่นเป็นฐานสำคัญ ตัวอย่างเช่น ซาลาเปาผักไทยกับไข่ผำ จากเชฟซีตรอง แชมป์ MasterChef Thailand Season 6 หรือห่อหมกปลาช่อนจากเชฟตุ๊กตา แสดงให้เห็นถึงความอร่อยที่เดินคู่ไปกับความรับผิดชอบ
แนวคิดนี้สะท้อนให้เห็นว่า ในโลกที่กำลังเปลี่ยนแปลง อาหารมิได้หมายถึงแค่รสชาติ แต่เป็นเรื่องของอนาคตที่ทุกส่วนสามารถร่วมกันกำหนดได้ผ่านสิ่งที่เลือกกินในแต่ละวัน การร่วมมือกันจึงเป็นกุญแจสำคัญสู่ความยั่งยืนที่แท้จริง
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