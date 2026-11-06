SX Food Festival 2026 รวมเชฟดัง 35 คน จัดงานคาร์บอนต่ำกลางกรุง
SX Food Festival 2569 จัดเต็มด้วยเชฟระดับประเทศ 35 คน และร้านอาหาร 150 ร้าน ภายใต้คอนเซปต์ความยั่งยืนและวิกฤตสภาพภูมิอากาศ ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
งาน SX Food Festival 2026 กำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 6 ถึง 15 พฤศจิกายน 2569 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ กรุงเทพฯ โดยครั้งนี้เป็นการกลับมาอย่างเต็มตัวของเทศกาลอาหารที่ยึดถือความยั่งยืนเป็นหัวใจสำคัญ ภายใต้ธีมหลัก MELTING WORLD: โลกเปลี่ยน แล้วจานเราล่ะ? งานนี้เน้นการเชื่อมโยงวิกฤตสภาพภูมิอากาศกับการบริโภคอาหารในชีวิตประจำวัน
ข้อมูลการจัดงานและสถานที่จัด
การจัดงานในปีนี้จัดขึ้นเพื่อสร้างการตระหนักรู้ถึงผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศผ่านประสบการณ์การรับประทานอาหาร โดยแบ่งพื้นที่ออกเป็น 7 ไฮไลท์สำคัญเพื่อสื่อสารให้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้น งานได้รับเกียรติจากนายต้องใจ ธนะชานันท์ ผู้อำนวยการคณะจัดงาน SX 2026 และนายกิตติกร เพ็ญโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮลิโคเนีย เอช กรุ๊ป จำกัด เข้าร่วมแถลงรายละเอียดของการจัดนิทรรศการครั้งสำคัญนี้Also readสยามสแควร์ฉลอง 62 ปี เด็สยาม Festival 2026
ไฮไลท์ภูเขาจำลองและข้อมูลเชิงลึก
หนึ่งในไฮไลท์ที่โดดเด่นที่สุดของการจัดงานคือ การจำลองภูเขาน้ำแข็งที่กำลังละลายภายในพื้นที่จัดแสดง โดยใช้ น้ำแข็ง จริงจำนวนกว่า 250 ตัน ตลอดระยะเวลา 10 วันของการจัดงาน โดยในแต่ละวันจะมีการใช้น้ำแข็งมากถึง 25 ตัน เพื่อแสดงให้เห็นผลกระทบจากภาวะโลกร้อนอย่างเป็นรูปธรรม
น้ำแข็งที่ค่อยๆ ละลายจะส่งผลให้ระดับน้ำในบริเวณพื้นที่จำลองเพิ่มขึ้นวันละ 45 เซนติเมตร พร้อมกับการแสดงกราฟิกที่สะท้อนถึงผลกระทบต่อน้ำทะเลทั่วโลก ซึ่งช่วยให้ผู้เข้าชมได้เห็นความเสี่ยงจากวิกฤติน้ำท่วมเมืองและปัญหาการละลายของน้ำแข็งขั้วโลกที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อทุกชีวิตบนโลก
นายต้องใจ ธนะชานันท์ ผู้อำนวยการคณะจัดงาน SX 2026 ให้สัมภาษณ์ว่า ไฮไลท์ในปีนี้คือเรื่องภูเขาน้ำแข็ง เพราะเราพยายามจะบอกทุกคนว่าเรื่อง Climate Change เป็นเรื่องจริง โลกที่กำลังเปลี่ยนแปลงไปจะทำให้ทุกคนได้เห็นภาพชัดเจนแทนที่จะอ่านแค่ในหนังสือ เพื่อให้เรากลับมาคิดว่าจะกินอย่างไรอย่างมีความรับผิดชอบ
แนวทางการลดคาร์บอนและบทบาทผู้บริหาร
นายกิตติกร เพ็ญโรจน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เฮลิโคเนีย เอช กรุ๊ป จำกัด กล่าวว่า SX Food Festival 2026 เป็นการรวบรวมเชลบริตี้เชฟและร้านอาหารชั้นนำจำนวนมาก เพื่อมอบประสบการณ์ความอร่อยให้แก่ผู้ร่วมงาน ควบคู่ไปกับการสอดแทรกแนวคิดการใช้ชีวิตและการรับประทานอาหารอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างจิตสำนึกในการดูแลสิ่งแวดล้อม
นอกจากนี้ การจัดงานยังให้ความสำคัญกับการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยมีการคำนวณปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและประเมินคาร์บอนฟุตพริ้นท์ พร้อมชดเชยด้วยคาร์บอนเครดิตทั้งหมด เพื่อมุ่งสู่การจัดนิทรรศการคาร์บอนต่ำหรือคาร์บอนเป็นศูนย์ (Zero Carbon) ตามนโยบายที่วางไว้
นายกิตติกร ยังกล่าวเสริมว่า งานฟู้ดเฟสติวัลของเราใหญ่ที่สุด รวบรวมเชฟเซเลบริตี้และร้านอาหารไว้มากที่สุด แต่มารับประทานอย่างเดียวคงไม่พอ เราอยากให้ทุกคนได้รับความรู้เรื่องความยั่งยืนกลับไป พร้อมปลูกจิตสำนึกด้วยกันว่าเราจะช่วยกันอย่างไงให้โลกของเรายังคงอยู่ต่อไปได้อย่างยั่งยืน
รายชื่อดังของเชฟและพื้นที่จัดแสดง
งานนี้มีการรวบรวมเชฟชื่อดังระดับประเทศจำนวน 35 คน จากรายการ Iron Chef, MasterChef และ Top Chef Thailand มาออกบูธรวม 34 บูธ พร้อมจัด Cooking Show จำนวน 36 รอบ เปิดโอกาสให้ผู้เข้าชมได้สัมผัสเมนูสร้างสรรค์จากเชฟอย่างใกล้ชิด นอกจากนี้ยังมี Food Destinations จำนวน 166 บูธ จากแบรนด์อาหารกว่า 150 ร้าน
พื้นที่จัดแสดงครอบคลุมอาหารคาว เครื่องดื่ม ของหวาน เบเกอรี่ และไอศกรีม พร้อมพื้นที่รองรับผู้เข้าชมกว่า 1,300 ที่นั่ง ซึ่งทั้งหมดนี้จะนำเสนอภายใต้แนวคิด MELTING WORLD ที่ชวนให้ผู้ร่วมงานมองความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับอาหารในมื้ออาหารประจำวัน
กิจกรรมศิลปะและแนวความคิดสำคัญ
อีกหนึ่งไฮไลท์สำคัญคือ Waste Station พื้นที่เรียนรู้การจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง รวมถึงการจัดแสดงผลงานศิลปะ The Ocean Loose Parts รูปฉลามหัวค้อนที่สร้างสรรค์จากขยะน้ำหนัก 400 กิโลกรัม โดย WISHULADA ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้าฝั่ง Hall 6 ระหว่างฉาก Tower of the Pisa และ The Great Wall
ภายในงานยังมีกิจกรรม Co-Creation Workshop ที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมงานได้ลงมือประดิษฐ์ชิ้นงานจากขยะทะเลด้วยตนเอง ซึ่งทั้งหมดนี้สอดคล้องกับ 4 แนวคิดสำคัญ ได้แก่ The Future of Food Every Ingredient Has Value Local Food Global Impact และ Responsible Consumption
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