SUPERFLUID 2026: เทศกาลสงกรานต์รูปแบบใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ประสบความสำเร็จเกินคาด ดึงดูดทั้งชาวไทยและต่างชาติ

4NOLOGUE และ King Power สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ในเทศกาลสงกรานต์ 2569 ด้วย "SUPERFLUID 2026 PRESENTED BY KING POWER" ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ งานที่ผสานดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทยได้อย่างลงตัว กลายเป็นแลนด์มาร์กสงกรานต์ที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม
กรุงเทพมหานคร – 4NOLOGUE ประกาศความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจ กับการสร้างสรรค์เทศกาล สงกรานต์ รูปแบบใหม่ที่พลิกโฉมวงการ บันเทิง ไทย ภายใต้ชื่อ ' SUPERFLUID 2026 PRESENTED BY KING POWER' ซึ่งจัดขึ้นด้วยความร่วมมืออันแข็งแกร่งกับ King Power ในงาน 'อภิมหา สงกรานต์ รางน้ำ THE JOY OF THAI ตะลุยสุข สนุกไทย' ระหว่างวันที่ 9 – 14 เมษายน 2569 ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ
การจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงได้รับกระแสตอบรับอย่างท่วมท้นจากผู้คนทุกเพศทุกวัยทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้น แต่ยังเป็นการตอกย้ำศักยภาพของ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ให้กลายเป็นแลนด์มาร์กสงกรานต์ใจกลางเมืองอย่างแท้จริงตลอดระยะเวลา 6 วันของการจัดงาน พื้นที่บริเวณรางน้ำได้ถูกเนรมิตให้กลายเป็นศูนย์รวมความสุขและความบันเทิงที่คึกคัก ผู้คนหลั่งไหลเข้าร่วมงานอย่างไม่ขาดสาย สร้างบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาตั้งแต่รุ่งอรุณของวันเปิดงานจนถึงวาระสุดท้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเทศกาลดนตรี 'SUPERFLUID' ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 เมษายน ได้กลายเป็นช่วงเวลาที่พีคที่สุดของเทศกาล ภาพผู้เข้าร่วมงานจำนวนมหาศาลที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสำเร็จในการยกระดับประเพณีสงกรานต์ไทย ให้ก้าวสู่ระดับสากลในรูปแบบของ Music & Water Festival ที่ผสมผสานความสนุกสนานของสายน้ำเข้ากับจังหวะดนตรีอันเร้าใจ
ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ 'SUPERFLUID 2026 PRESENTED BY KING POWER' ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม คือการรวมตัวของเหล่าศิลปินแถวหน้าของประเทศไทย ที่ขนทัพมาสร้างความสุขและความประทับใจอย่างไม่จำกัด นำโดย เจฟ ซาเตอร์, อาโป ณัฐวิญญ์, เจมีไนน์ – โฟร์ท, ปอนด์ – ภูวินทร์, จิมมี่ – ซี รวมถึงศิลปินกลุ่มที่ได้รับความนิยม อาทิ LYKN, TRINITY, PIXXIE, PROXIE และยังมีศิลปินรับเชิญพิเศษจากประเทศญี่ปุ่น มาร่วมสร้างสีสัน รวมแล้วกว่า 60 ชีวิต ที่ได้ผนึกกำลังกันแสดงพลังและความสามารถอันโดดเด่นบนเวที สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมได้อย่างไร้ที่ติ เสียงกรี๊ดและการตอบรับอย่างล้นหลามจากเหล่าแฟนคลับที่เดินทางมาอย่างเนืองแน่นในแต่ละวัน สะท้อนถึงพลังของศิลปินและความตั้งใจของทีมผู้จัดงาน ในการมอบประสบการณ์ที่น่าจดจำ
นอกจากไลน์อัพศิลปินที่แข็งแกร่งแล้ว การออกแบบประสบการณ์ภายในงานยังถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่โดดเด่น พื้นที่เล่นน้ำถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมถึง 2 เท่า เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสกับความสนุกสนานเต็มที่ ควบคู่ไปกับการแสดงดนตรีสดจากศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบ กิจกรรมยอดนิยมอย่างแรนดอมแดนซ์ ยังสามารถดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศของเทศกาลที่ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและสนุกสนานได้อย่างเต็มที่
ความสำเร็จของ 'SUPERFLUID 2026 PRESENTED BY KING POWER' ไม่เพียงแต่เป็นการพิสูจน์ถึงศักยภาพอันแข็งแกร่งของ 4NOLOGUE ในฐานะผู้สร้างสรรค์และบริหารจัดการเทศกาลบันเทิงขนาดใหญ่ แต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันวัฒนธรรมไทยในรูปแบบร่วมสมัย ให้ก้าวสู่เวทีระดับโลก การผสมผสานระหว่างดนตรี ศิลปิน วัฒนธรรม และประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อย่างลงตัว ถือเป็นกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำบทบาทของงาน 'อภิมหาสงกรานต์รางน้ำ' ให้กลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางหลักของเทศกาลสงกรานต์ในกรุงเทพฯ ที่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีนานาชาติ 'SUPERFLUID 2026 PRESENTED BY KING POWER' จึงไม่ใช่เพียงแค่ความสำเร็จของอีเวนต์หนึ่งงาน แต่คือการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับเทศกาลสงกรานต์ไทย ที่พร้อมก้าวไปสู่ระดับสากลอย่างสง่างาม และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้จัดงานอื่นๆ ในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่และน่าประทับใจยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
TSMC โตแรง ดันตลาดหุ้นไต้หวันแซงอังกฤษ กำไรพุ่ง 58% ทำสถิติสูงสุดใหม่ ดีมานด์ AI หนุนอุตสาหกรรมชิปTSMC งบไตรมาสแรกปี 2026 กำไรพุ่ง 58% ทำสถิติสูงสุดใหม่ โตแรง สะท้อน “AI Supercycle” ของตลาดชิป ดันตลาดหุ้นไต้หวันแซงอังกฤษ
Read more »
Gother จับมือ HTS เปิดตัว Flight Disruption Care รับมือวิกฤติการบินโลกGother ผนึกยักษ์เทคฯ HTS ส่งโซลูชัน AI ดูดซับความเสี่ยงให้นักเดินทางไทย ท่ามกลางวิกฤติยกเลิกเที่ยวบินทั่วโลกปี 2026 ชูจุดเด่นแจ้งเตือนเรียลไทม์-จองไฟลท์ใหม่ทันทีไม่ต้องสำรองจ่าย หรือเลือกรับเงินคืน 100% ตอบโจทย์พฤติกรรมเน้น “ความชัวร์” มากกว่าราคา
Read more »
ไทยเตรียมความพร้อมเจ้าภาพ 2026 IMF - World Bank Annual Meetingsนับถอยหลังสู่การประชุมระดับโลก ไทยเตรียมความพร้อมเต็มที่เป็นเจ้าภาพ 2026 IMF-World Bank Annual Meetings ระหว่างวันที่ 12–18 ตุลาคม 2569
Read more »
ชลบุรีฉลองชัย “หนิง ปัทมา” คว้ามงฯ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 ส่งท้าย 13 ปีแห่งความหวังการกลับมาของ “หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์” มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 สู่บ้านเกิดชลบุรี สร้างปรากฏการณ์แห่งความยินดี โดยมีพิธีต้อนรับอย่างยิ่งใหญ่ พร้อมขบวนแห่เฉลิมฉลอง สิ้นสุดการรอคอยอันยาวนานของจังหวัด และเตรียมพร้อมสู่เวทีระดับโลก Miss Grand International 2026 ที่อินเดีย
Read more »
หนิง ปัทมา สร้างประวัติศาสตร์! ชาวชลบุรีสุดปลื้ม ต้อนรับมิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 กลับบ้านเกิดอย่างยิ่งใหญ่หนิง ปัทมา จิตรสวัสดิ์ มิสแกรนด์ไทยแลนด์ 2026 คนล่าสุด สร้างประวัติศาสตร์คว้ามงกุฎแรกให้จังหวัดชลบุรี นำมาซึ่งการต้อนรับอย่างอบอุ่นและยิ่งใหญ่จากชาวจังหวัดและแฟนๆ ที่มาร่วมเฉลิมฉลองความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจ เตรียมพร้อมสู่เวที Miss Grand International 2026 ที่อินเดีย
Read more »
'ATEEZ' เพอร์ฟอร์แมนซ์เดือด ปิดฉากเวิลด์ทัวร์เหนือคำบรรยายปิดฉากเวิลด์ทัวร์อย่างยิ่งใหญ่และอลังการสมการรอคอย สำหรับ “ATEEZ 2026 WORLD TOUR [IN YOUR FANTASY] IN BANGKOK” คอนเสิร์ตเต็มรูปแบบครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดของ 8 หนุ่ม ATEEZ ที่จัดขึ้นในประเทศไทย
Read more »