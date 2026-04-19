SUPERFLUID 2026: เทศกาลสงกรานต์รูปแบบใหม่ใจกลางกรุงเทพฯ ประสบความสำเร็จเกินคาด ดึงดูดทั้งชาวไทยและต่างชาติ

📆4/19/2026 7:03 AM
📰NationTV22
4NOLOGUE และ King Power สร้างปรากฏการณ์ครั้งยิ่งใหญ่ในเทศกาลสงกรานต์ 2569 ด้วย "SUPERFLUID 2026 PRESENTED BY KING POWER" ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ งานที่ผสานดนตรี ศิลปะ และวัฒนธรรมไทยได้อย่างลงตัว กลายเป็นแลนด์มาร์กสงกรานต์ที่ได้รับความนิยมอย่างล้นหลาม

กรุงเทพมหานคร – 4NOLOGUE ประกาศความสำเร็จอันน่าภาคภูมิใจ กับการสร้างสรรค์เทศกาล สงกรานต์ รูปแบบใหม่ที่พลิกโฉมวงการ บันเทิง ไทย ภายใต้ชื่อ ' SUPERFLUID 2026 PRESENTED BY KING POWER' ซึ่งจัดขึ้นด้วยความร่วมมืออันแข็งแกร่งกับ King Power ในงาน 'อภิมหา สงกรานต์ รางน้ำ THE JOY OF THAI ตะลุยสุข สนุกไทย' ระหว่างวันที่ 9 – 14 เมษายน 2569 ณ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ

การจัดงานครั้งนี้ไม่เพียงได้รับกระแสตอบรับอย่างท่วมท้นจากผู้คนทุกเพศทุกวัยทั้งชาวไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติเท่านั้น แต่ยังเป็นการตอกย้ำศักยภาพของ คิง เพาเวอร์ รางน้ำ ให้กลายเป็นแลนด์มาร์กสงกรานต์ใจกลางเมืองอย่างแท้จริงตลอดระยะเวลา 6 วันของการจัดงาน พื้นที่บริเวณรางน้ำได้ถูกเนรมิตให้กลายเป็นศูนย์รวมความสุขและความบันเทิงที่คึกคัก ผู้คนหลั่งไหลเข้าร่วมงานอย่างไม่ขาดสาย สร้างบรรยากาศที่เปี่ยมไปด้วยชีวิตชีวาตั้งแต่รุ่งอรุณของวันเปิดงานจนถึงวาระสุดท้าย โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในช่วงเทศกาลดนตรี 'SUPERFLUID' ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11 – 13 เมษายน ได้กลายเป็นช่วงเวลาที่พีคที่สุดของเทศกาล ภาพผู้เข้าร่วมงานจำนวนมหาศาลที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างต่อเนื่อง เป็นเครื่องพิสูจน์ถึงความสำเร็จในการยกระดับประเพณีสงกรานต์ไทย ให้ก้าวสู่ระดับสากลในรูปแบบของ Music & Water Festival ที่ผสมผสานความสนุกสนานของสายน้ำเข้ากับจังหวะดนตรีอันเร้าใจ

ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลให้ 'SUPERFLUID 2026 PRESENTED BY KING POWER' ประสบความสำเร็จอย่างล้นหลาม คือการรวมตัวของเหล่าศิลปินแถวหน้าของประเทศไทย ที่ขนทัพมาสร้างความสุขและความประทับใจอย่างไม่จำกัด นำโดย เจฟ ซาเตอร์, อาโป ณัฐวิญญ์, เจมีไนน์ – โฟร์ท, ปอนด์ – ภูวินทร์, จิมมี่ – ซี รวมถึงศิลปินกลุ่มที่ได้รับความนิยม อาทิ LYKN, TRINITY, PIXXIE, PROXIE และยังมีศิลปินรับเชิญพิเศษจากประเทศญี่ปุ่น มาร่วมสร้างสีสัน รวมแล้วกว่า 60 ชีวิต ที่ได้ผนึกกำลังกันแสดงพลังและความสามารถอันโดดเด่นบนเวที สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้ชมได้อย่างไร้ที่ติ เสียงกรี๊ดและการตอบรับอย่างล้นหลามจากเหล่าแฟนคลับที่เดินทางมาอย่างเนืองแน่นในแต่ละวัน สะท้อนถึงพลังของศิลปินและความตั้งใจของทีมผู้จัดงาน ในการมอบประสบการณ์ที่น่าจดจำ

นอกจากไลน์อัพศิลปินที่แข็งแกร่งแล้ว การออกแบบประสบการณ์ภายในงานยังถือเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จที่โดดเด่น พื้นที่เล่นน้ำถูกขยายให้ใหญ่ขึ้นกว่าเดิมถึง 2 เท่า เพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสกับความสนุกสนานเต็มที่ ควบคู่ไปกับการแสดงดนตรีสดจากศิลปินที่พวกเขาชื่นชอบ กิจกรรมยอดนิยมอย่างแรนดอมแดนซ์ ยังสามารถดึงดูดกลุ่มคนรุ่นใหม่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ สร้างบรรยากาศของเทศกาลที่ทุกคนสามารถเข้ามามีส่วนร่วมและสนุกสนานได้อย่างเต็มที่

ความสำเร็จของ 'SUPERFLUID 2026 PRESENTED BY KING POWER' ไม่เพียงแต่เป็นการพิสูจน์ถึงศักยภาพอันแข็งแกร่งของ 4NOLOGUE ในฐานะผู้สร้างสรรค์และบริหารจัดการเทศกาลบันเทิงขนาดใหญ่ แต่ยังเป็นก้าวสำคัญในการผลักดันวัฒนธรรมไทยในรูปแบบร่วมสมัย ให้ก้าวสู่เวทีระดับโลก การผสมผสานระหว่างดนตรี ศิลปิน วัฒนธรรม และประสบการณ์ที่ตอบโจทย์ความต้องการของทั้งคนไทยและนักท่องเที่ยวต่างชาติได้อย่างลงตัว ถือเป็นกลยุทธ์ที่ประสบความสำเร็จอย่างสูง อีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำบทบาทของงาน 'อภิมหาสงกรานต์รางน้ำ' ให้กลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางหลักของเทศกาลสงกรานต์ในกรุงเทพฯ ที่สามารถสร้างผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม ทั้งในด้านการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ การส่งเสริมการท่องเที่ยว และการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศไทยในเวทีนานาชาติ 'SUPERFLUID 2026 PRESENTED BY KING POWER' จึงไม่ใช่เพียงแค่ความสำเร็จของอีเวนต์หนึ่งงาน แต่คือการสร้างมาตรฐานใหม่ให้กับเทศกาลสงกรานต์ไทย ที่พร้อมก้าวไปสู่ระดับสากลอย่างสง่างาม และเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้จัดงานอื่นๆ ในการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่ยิ่งใหญ่และน่าประทับใจยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

