SPRC ปฏิเสธข่าวลือฟ้องรัฐฯ ยืนยันให้ความร่วมมือด้านพลังงาน

SPRC ออกมาชี้แจงกรณีข่าวลือการฟ้องร้องหน่วยงานรัฐฯ ยืนยันไม่เป็นความจริง พร้อมให้ความร่วมมือกับภาครัฐเพื่อรักษาเสถียรภาพด้านพลังงาน
อัปเดตล่าสุด: บริษัท สตาร์ ปิโตรเลียม รีไฟน์นิ่ง จำกัด (มหาชน) หรือ SPRC ออกมาชี้แจงถึง ข่าวลือ ที่แพร่สะพัดในสื่อต่างๆ เกี่ยวกับการฟ้องร้องหน่วยงานภาครัฐกรณีมาตรการปรับลดราคาหน้า โรงกลั่นน้ำมัน โดย SPRC ยืนยันว่าข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง และบริษัทฯ ไม่ได้มีแผนที่จะดำเนินการทางกฎหมายใดๆ กับภาครัฐ ทั้งนี้ SPRC ได้เน้นย้ำถึง ความร่วมมือ อันดีกับภาครัฐมาโดยตลอด เพื่อสนับสนุน เสถียรภาพ ด้าน พลังงาน ของประเทศ และเพื่อบรรเทาผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับประชาชน บริษัทฯ
ได้ให้ความร่วมมือในการหารือและดำเนินการตามมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง แสดงให้เห็นถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและเจตนารมณ์ในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน\SPRC ได้ระบุว่า ข้อมูลที่ถูกนำเสนอในสื่อบางแห่งได้สร้างความเข้าใจผิดให้กับสาธารณชน โดยเฉพาะประเด็นเรื่องการปรับลดราคาหน้าโรงกลั่นน้ำมันดีเซล ซึ่ง SPRC ยืนยันว่าบริษัทฯ ได้ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐอย่างเต็มที่ในการดำเนินมาตรการดังกล่าว บริษัทฯ ตระหนักดีถึงความสำคัญของเสถียรภาพด้านพลังงานของประเทศ และพร้อมที่จะทำงานร่วมกับภาครัฐเพื่อรักษาเสถียรภาพนี้ไว้ โดย SPRC ได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจภายใต้กรอบกฎหมายและหลักธรรมาภิบาลอย่างเคร่งครัด รวมถึงการยึดมั่นในความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และการคำนึงถึงผลประโยชน์ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคธุรกิจ หรือประชาชนทั่วไป การชี้แจงครั้งนี้มีขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง และขจัดข้อสงสัยที่อาจเกิดขึ้นจากข่าวลือที่ไม่เป็นความจริง บริษัทฯ มุ่งหวังที่จะรักษาความสัมพันธ์อันดีกับทุกภาคส่วน และเดินหน้าพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนต่อไป\นอกจากนี้ SPRC ยังได้กล่าวถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินงานภายใต้หลักการ ESG (Environmental, Social, and Governance) ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความใส่ใจในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาลอย่างเป็นรูปธรรม บริษัทฯ เชื่อมั่นว่าการดำเนินธุรกิจอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมจะนำไปสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในระยะยาว และยังเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้น ลูกค้า และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียอื่นๆ อีกด้วย SPRC ยังได้กล่าวเพิ่มเติมว่า บริษัทฯ จะยังคงให้ความร่วมมือกับภาครัฐในการดำเนินมาตรการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับภาคพลังงานต่อไป เพื่อให้มั่นใจได้ว่าประเทศไทยจะมีระบบพลังงานที่มั่นคงและยั่งยืนในระยะยาว บริษัทฯ พร้อมที่จะรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วน เพื่อนำมาปรับปรุงและพัฒนาการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นไ
