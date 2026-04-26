SPACE-F: ขับเคลื่อนนวัตกรรมอาหารไทย สู่เวทีโลก

โครงการ SPACE-F ความร่วมมือระหว่าง Thai Union, NIA และมหาวิทยาลัยมหิดล สนับสนุนสตาร์ตอัปฟู้ดเทค สร้างธุรกิจที่แข็งแกร่งและยั่งยืน ด้วยกลยุทธ์ Quadruple Helix ระดมทุนรวมกว่า 252 ล้านดอลลาร์
โครงการ SPACE-F : พลิกโฉมวงการ ฟู้ดเทค ไทยสู่ระดับโลกด้วยความร่วมมือ 4 ภาคส่วน ย้อนกลับไปในปี 2562 สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ( NIA ) ได้ทำการสำรวจอย่างละเอียดเกี่ยวกับระบบนิเวศสตาร์ตอัปของประเทศไทย ผลการสำรวจชี้ให้เห็นถึงความท้าทายที่สำคัญ แม้ว่าประเทศไทยจะมีการพัฒนาในด้านสตาร์ตอัปมาอย่างต่อเนื่องเป็นเวลากว่า 20-30 ปี และยังคงมีบทบาทสำคัญในฐานะ “ครัวของโลก” แต่ก็ยังขาดความเชื่อมโยงและกลไกสนับสนุนที่แข็งแกร่งเพียงพอที่จะผลักดันให้สตาร์ตอัปเติบโตอย่างยั่งยืนและสามารถแข่งขันในระดับสากลได้ จากผลการสำรวจนี้เอง จึงเป็นจุดเริ่มต้นของความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง Thai Union Group, สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ ( NIA ) และ มหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อร่วมกันก่อตั้งโครงการ SPACE-F (Food Innovation Accelerator) ซึ่งมีเป้าหมายหลักในการสนับสนุนและพัฒนาผู้ประกอบการ ฟู้ดเทค ที่มีศักยภาพสูง ให้สามารถสร้างธุรกิจที่แข็งแกร่ง ยั่งยืน และสร้างผลกระทบเชิงบวกในระดับโลก โครงการนี้ไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแค่การสนับสนุนด้านเงินทุนเท่านั้น แต่ยังให้ความสำคัญกับการสร้างระบบนิเวศที่เอื้อต่อการเติบโตของสตาร์ตอัปอย่างรอบด้าน โดยใช้กลยุทธ์ “ Quadruple Helix ” ซึ่งเป็นการผสานความร่วมมือจาก 4 ภาคส่วนสำคัญ ได้แก่ ภาคการศึกษา ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคชุมชน มหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะภาคการศึกษา มีบทบาทสำคัญในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆ และต่อยอดผลงานวิจัยที่มีอยู่ให้สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้จริง โดยมีการสนับสนุนสตาร์ตอัปในการเข้าถึงองค์ความรู้ เทคโนโลยี และบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ภาครัฐ โดย NIA เข้ามามีบทบาทในการสนับสนุนด้านเงินทุนที่ไม่แสวงหาผลกำไร (equity-free grant) เพื่อให้สตาร์ตอัปสามารถนำเงินทุนไปพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการได้อย่างเต็มที่ นอกจากนี้ NIA ยังให้การสนับสนุนด้านการขยายธุรกิจไปยังตลาดต่างประเทศ การดึงดูดบุคลากรที่มีความสามารถสูงจากทั่วโลกให้เข้ามาทำงานในประเทศไทย และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการลงทุนและการทำธุรกิจ ภาคเอกชน ซึ่งมีทั้ง Thai Union , ThaiBev และ Nestlé เข้ามามีส่วนร่วมในการสนับสนุนทรัพยากรที่จำเป็นต่อการเติบโตของสตาร์ตอัป ไม่ว่าจะเป็นการขยายช่องทางการจัดจำหน่าย การต่อยอดเทคโนโลยีที่มีอยู่ การให้ข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับความต้องการของผู้บริโภค และการให้คำแนะนำเกี่ยวกับกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง นอกจากนี้ ภาคเอกชนยังเปิดโอกาสให้สตาร์ตอัปได้ทดสอบผลิตภัณฑ์และบริการของตนในสภาพแวดล้อมจริง เพื่อให้สามารถปรับปรุงและพัฒนาให้ตอบโจทย์ความต้องการของตลาดได้อย่างแท้จริง และภาคชุมชนก็มีส่วนร่วมในการเป็นแหล่งทดลองและรับฟังความคิดเห็นจากผู้บริโภคโดยตรง ตลอดระยะเวลา 7 ปีที่ผ่านมา โครงการ SPACE-F ได้สร้างผลสำเร็จที่น่าประทับใจ โดยมีสตาร์ตอัปเข้าร่วมโครงการแล้วกว่า 100 ราย จาก 18 ประเทศทั่วโลก โดยมีสัดส่วนของสตาร์ตอัปไทยคิดเป็น 55% ของจำนวนทั้งหมด สตาร์ตอัปเหล่านี้สามารถ ระดมทุน รวมกันได้มากกว่า 252 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงศักยภาพและความน่าสนใจของสตาร์ตอัปไทยในสายตาของนักลงทุนระดับโลก ล่าสุดใน Batch 6 ของโครงการ มีสตาร์ตอัปจาก 9 ประเทศเข้าร่วม โดย 55% เป็นสตาร์ตอัปไทย และสามารถ ระดมทุน ได้ถึง 2.
4 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในระยะเวลาโครงการ สะท้อนให้เห็นถึงความแข็งแกร่งและคุณภาพของผู้ประกอบการที่เข้าร่วมโครงการ SPACE-F อย่างชัดเจน โครงการยังให้การสนับสนุนสตาร์ตอัปในการเข้าถึงตลาดใหม่ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตลาดในไต้หวัน รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการลงทุนและกลยุทธ์ธุรกิจ เพื่อให้สตาร์ตอัปสามารถวางแผนและดำเนินธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และที่สำคัญคือการเชื่อมโยงสตาร์ตอัปกับภาคอุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อให้สตาร์ตอัปได้ทดสอบโซลูชันของตนในสภาพแวดล้อมจริง และสร้างความร่วมมือกับผู้เล่นรายใหญ่ในตลาด ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสในการเติบโตและความยั่งยืนของสตาร์ตอัปในระยะยา
United States Latest News, United States Headlines
