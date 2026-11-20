SOUNDER 2026 เปิดเทศกาลดนตรีโคราช ลานย่าโม ถึง มหาวิทยาลัยราชภัฏ
เทศกาล SOUNDER 2026 จัดขึ้นที่โคราช ระหว่าง 20-29 พฤศจิกายน 2569 ณ ลานย่าโมและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา รวมการแสดงดนตรีท้องถิ่น ระดับชาติ และนานาชาติ พร้อมเวิร์กชอปจากผู้เชี่ยวชาญ สร้างโอกาสให้อุตสาหกรรมสร้างสรรค์
เทศกาลดนตรีและวัฒนธรรม SOUNDER 2026 ได้เริ่มต้นขึ้นอย่างเป็นทางการที่จังหวัดนครราชสีมา โดยมุ่งเน้นการเชื่อมโยงศิลปินท้องถิ่นเข้ากับเครือข่ายดนตรีระดับนานาชาติ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างสรรค์และสร้างบรรยากาศความคึกคักให้กับเมืองตลอดช่วงเดือนพฤศจิกายน 2569 งานนี้มีกำหนดการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนาน ครอบคลุมพื้นที่สำคัญทั้ง ลานย่าโม แหล่งรวมใจคนโคราช และ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ซึ่งเป็นฐานการผลิตบุคลากรด้านดนตรีที่สำคัญของภาคอีสาน
กำหนดการและกิจกรรมเด่นตั้งแต่ 20 พฤศจิกายน
กิจกรรมเริ่มต้นขึ้นในวันที่ 20 พฤศจิกายน 2569 ด้วยเวทีที่เปิดโอกาสให้กลุ่มคนรักดนตรีและวัฒนธรรมอีสานได้ร่วมสืบสานภูมิปัญญา มีการแสดงจากวงเครื่องลม NRRU WINDS และจัดการประกวดขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งประกอบหางเครื่อง ณ ลานย่าโม ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของการเปิดประตูรับนักท่องเที่ยวเข้าสู่บรรยากาศเทศกาลอย่างเต็มที่Also readฮาร์เปอร์ บาซาร์ Women of the Year 2026 ยกย่องซุปตาร์ไทย-สากล ดาราดังร่วมรับรางวัล
สองวันถัดไปคือวันที่ 21 ถึง 22 พฤศจิกายน 2569 Korat Artist Community ร่วมกับ SOUNDER 2026 ได้เปิดเวทีแสดงผลงานเพลงต้นฉบับจากศิลปินและวงดนตรีท้องถิ่น พร้อมกับการแข่งขันดนตรีพื้นถิ่นที่น่าสนใจ ถือเป็นการแสดงออกถึงเอกลักษณ์ทางดนตรีเฉพาะตัวของท้องถิ่นโคราช ที่ดึงดูดให้ผู้ชมได้สัมผัสความเป็นรากเหง้าของวัฒนธรรมผ่านเสียงเพลง
ศิลปินสากลและเวิร์กชอปดนตรีระดับนานาชาติ
ในช่วงวันที่ 21 ถึง 25 พฤศจิกายน 2569 ผู้ร่วมงานจะได้รับโอกาสพิเศษในการพบปะกับศิลปินระดับนานาชาติ โดย Andrea Giuffredi ศิลปินทรัมเป็ตชาวอิตาลี จะร่วมแสดงกับวงดุริยางค์เครื่องลมชั้นนำ พร้อมเปิดพื้นที่สำหรับกิจกรรมเวิร์กชอปและการแลกเปลี่ยนความรู้ทางดนตรีแบบเจาะลึก สร้างแรงบันดาลใจให้นักดนตรีรุ่นใหม่ได้เรียนรู้เทคนิคจากมืออาชีพ
อีกไฮไลท์สำคัญเกิดขึ้นในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2569 เมื่อ Jennifer Kim เดินทางมาร่วมแสดงคอนเสิร์ตออร์เคสตราพร้อมกับ Siam Events Orchestra ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาและลานย่าโม ก่อนที่จะมีการจัดกิจกรรมเวิร์กชอปเฉพาะสำหรับนักดนตรี ทำให้เห็นถึงความร่วมมือระหว่างศิลปินระดับโลกกับองค์กรดนตรีไทยในการยกระดับมาตรฐานการแสดง
ก่อนจะสิ้นสุดช่วงเดือนแรกของการจัดงาน ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2569 เวที Jazz on Stage จะนำเสนอการแสดงดนตรีแจ๊สคุณภาพจาก Now's The Time, Yusu Jazz Band และ Phrima Band โดยมี Andrea Giuffredi ในฐานะแขกรับเชิญพิเศษ เข้าร่วมสร้างบรรยากาศสุด Exclusive ที่ลานย่าโม
การแลกเปลี่ยนความรู้กับเครือข่ายดนตรีอาเซียน
เข้าสู่ช่วงสัปดาห์สุดท้ายของเทศกาล ในวันที่ 27 ถึง 29 พฤศจิกายน 2569 Korat Band Master จะเปิดพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนความรู้กับผู้เชี่ยวชาญด้านวงดุริยางค์จากประเทศไทย ญี่ปุ่น และสิงคโปร์ ณ โรงเรียนสุรนารีวิทยา เพื่อพัฒนาทักษะการบรรเลงในระดับอาชีพ
นอกจากกิจกรรมหลักภายในโรงเรียนแล้ว ยังมีการจัด Artist Talk และ Live Session ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2569 ณ เซ็นทรัล โคราช เพื่อเชื่อมโยงเทศกาลเข้ากับพื้นที่เชิงพาณิชย์ ทำให้ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวสามารถเข้าถึงข้อมูลและผลงานจากวงการดนตรีได้อย่างสะดวกและหลากหลายช่องทาง
การจัดงาน SOUNDER 2026 ไม่ได้มีเป้าหมายเพียงการสร้างความบันเทิง แต่ยังเป็นเวทีสำคัญที่เชื่อมโยงศิลปินท้องถิ่นกับเครือข่ายดนตรีระดับโลก เปิดโอกาสให้เยาวชนและนักดนตรีได้พัฒนาทักษะ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และต่อยอดโอกาสในอุตสาหกรรมสร้างสรรค์ โดยหวังว่าจะสร้างสีสันและความคึกคักให้กับเมืองโคราชตลอดช่วงเทศกาล K-BATTLE 2026 อย่างยั่งยืน
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