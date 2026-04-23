SME Scoring: เครื่องมือยกระดับศักยภาพ SME ไทย สู่การแข่งขันระดับสากล

สสว. เปิดตัว SME Scoring ระบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมออนไลน์ ช่วยผู้ประกอบการเช็กจุดแข็ง-จุดอ่อน วางแผนพัฒนาธุรกิจ และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน
สำนักงานส่งเสริม วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม หรือ สสว.
ได้เปิดตัวเครื่องมือสำคัญที่ชื่อว่า SME Scoring ซึ่งเป็นระบบประเมินศักยภาพวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมออนไลน์ ออกมาเพื่อเป็นเครื่องมือสนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาอย่างรอบด้านของผู้ประกอบการ SME ในประเทศไทย เครื่องมือนี้ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน และศักยภาพของธุรกิจตนเองได้อย่างครอบคลุมและแม่นยำ โดยไม่ต้องพึ่งพาผู้เชี่ยวชาญภายนอก SME Scoring ไม่ได้เป็นเพียงแค่การวัดผล แต่ยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจภาพรวมของธุรกิจตนเองอย่างชัดเจน พร้อมทั้งได้รับคำแนะนำเชิงปฏิบัติที่สามารถนำไปปรับใช้เพื่อพัฒนาต่อยอดธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ SME Scoring ทำงานโดยการประเมินธุรกิจใน 8 มิติหลัก ได้แก่ ด้านความพร้อมในการดำเนินธุรกิจ ด้านการบริหารจัดการ ด้านการบัญชีและการเงิน ด้านการตลาดและกลยุทธ์ ด้านกฎหมายและนโยบายรัฐ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรม ด้านฐานะการเงินและผลประกอบการ และด้านการจัดการเพื่อความยั่งยืน การประเมินเหล่านี้ครอบคลุมทุกภาคส่วนที่สำคัญของธุรกิจ ทำให้ผู้ประกอบการได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนและสามารถนำไปวิเคราะห์เพื่อวางแผนพัฒนาธุรกิจได้อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ SME Scoring ยังมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจคือความสามารถในการเปรียบเทียบศักยภาพของธุรกิจตนเองกับธุรกิจอื่นๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกัน โดยอิงจากฐานข้อมูลที่รวบรวมจากผู้ประกอบการที่เข้าร่วมการประเมิน ทำให้ผู้ประกอบการสามารถทราบว่าธุรกิจของตนเองอยู่ในระดับใดเมื่อเทียบกับคู่แข่ง และสามารถวางแผนกลยุทธ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ การประเมินนี้สามารถทำได้ไม่ว่าธุรกิจจะอยู่ในช่วงเริ่มต้น ขยายธุรกิจ หรือกำลังมองหาวิธีการพัฒนาเพิ่มเติม โดยแบ่งออกเป็น 4 ภาคธุรกิจหลัก ได้แก่ ภาคการผลิต ภาคการค้า ภาคบริการ และภาคธุรกิจการเกษตร ดร.
ปณิตา ชินวัตร รองผู้อำนวยการสำนักงาน รักษาการแทนผู้อำนวยการ สสว. ได้กล่าวถึงความสำคัญของ SME Scoring ว่า เครื่องมือนี้ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ในการเล็งเห็นศักยภาพของธุรกิจตนเอง รับรู้ถึงจุดเด่น และแก้ไขจุดอ่อนได้อย่างตรงจุด SME Scoring ไม่เพียงแต่ช่วยให้ผู้ประกอบการเข้าใจธุรกิจของตนเองมากขึ้น แต่ยังช่วยให้ สสว.
ได้รับข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับ SME ในภาคธุรกิจต่างๆ ซึ่งจะช่วยให้ สสว. สามารถออกแบบและพัฒนาโครงการสนับสนุน SME ได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับความต้องการที่แท้จริงของผู้ประกอบการ นอกจากนี้ SME Scoring ยังสามารถใช้เป็นเครื่องมือในการคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าโครงการสนับสนุนต่างๆ ได้อีกด้วย สสว.
เชื่อมั่นว่า SME Scoring จะเป็นตัวช่วยสำคัญที่ทำให้ผู้ประกอบการ SME ไทยสามารถเติบโตอย่างมีคุณภาพ ปลดล็อกศักยภาพ และเป็นแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยในอนาคตได้อย่างมั่นคง เครื่องมือนี้จึงเป็นก้าวสำคัญในการยกระดับขีดความสามารถของ SME ไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก และเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความเข้มแข็งให้กับเศรษฐกิจของประเทศโดยรวม ผู้ประกอบการ SME ที่สนใจสามารถเข้าทำแบบประเมินได้ง่ายๆ ผ่านช่องทางออนไลน์ของ สสว.
เพื่อเริ่มต้นการวางแผนและตัดสินใจทางธุรกิจโดยมีข้อมูลที่น่าเชื่อถือรองรั
SME SME Scoring สสว. วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การพัฒนาธุรกิจ
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
Funding Societies รุกสินเชื่อ SME ผู้รับเหมา–ซัพพลายเออร์Funding Societies รุกสินเชื่อ SME ในห่วงโซ่อุปทานโครงการรัฐ เสริมสภาพคล่องผู้รับเหมา–ซัพพลายเออร์ ขับเคลื่อนเศรษฐกิจในประเทศ
Read more »
อุตสาหกรรมเตรียมชง World Bank ตั้ง ‘กองทุนเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม’ 1 แสนล้านบาท หนุน SME สู่ธุรกิจอนาคตกระทรวงอุตสาหกรรมเตรียมหารือกับธนาคารโลกเพื่อจัดตั้ง ‘กองทุนเปลี่ยนแปลงอุตสาหกรรม’ วงเงิน 1 แสนล้านบาท มุ่งสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ปรับเปลี่ยนธุรกิจสู่อุตสาหกรรมแห่งอนาคต โดยร่วมทุนกับภาคเอกชน
Read more »
มาตรการ 'ไทยช่วยไทย' ลดค่าครองชีพ กระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลเปิดตัวมาตรการระยะสั้น 'ไทยช่วยไทย' เพื่อลดค่าครองชีพผ่านการลดราคาสินค้ากว่า 3,000 รายการ สนับสนุนการกระจายสินค้า และรักษาเสถียรภาพราคาสินค้าเกษตร ควบคู่กับการส่งเสริม SME และการค้าออนไลน์ รวมถึงการขยายตลาดส่งออก
Read more »
แสนสิริ พรีคาสท์ ชูระบบพรีคาสท์ทางเลือกหลักรับมือวิกฤตแรงงานและค่าแรงแสนสิริ พรีคาสท์ มุ่งเป็น One-Stop Precast Solution สำหรับผู้ประกอบการ SME ด้วยนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่ทันสมัย ลดต้นทุน เร่งเวลาการก่อสร้าง และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
Read more »
กระทรวงพาณิชย์-อว. ร่วมมือยกระดับสินค้าไทยด้วยทรัพย์สินทางปัญญาและเทคโนโลยีกระทรวงพาณิชย์และกระทรวงการอุดมศึกษาฯ ร่วมมือกันพัฒนาสินค้าไทย โดยเฉพาะ SME และสินค้าชุมชน ผ่านการสนับสนุนด้านองค์ความรู้ เทคโนโลยี ทักษะ และการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาเป็นหลักประกันในการเข้าถึงแหล่งทุน มุ่งเน้นการเพิ่มมูลค่าสินค้าและสร้างเศรษฐกิจมูลค่าสูง
Read more »
พาณิชย์ ' ถกเอกชนขยายตลาดเวียดนาม พร้อมเช็กเส้นทางผลไม้ไปจีน“ปิยนุช”นำทีมพาณิชย์ ลงพื้นที่เวียดนามตอนเหนือ ถกภาคเอกชนไทยและหอการค้าในเวียดนาม จับมือเป็นทีมไทยแลนด์ส่งเสริม SME ทำธุรกิจขยายตลาดในเวียดนามพร้อมสำรวจเส้นทางขนส่งผลไม้ไทยไปจีนตอนใต้ เตรียมแผนรับฤดูกาลผลไม้ปี 69
Read more »