SME D Bank อนุมัติสินเชื่อไตรมาส 1 กว่า 1.9 หมื่นล้านบาท โต 11.75% รับมือเศรษฐกิจชะลอตัว

SME D Bank เผยผลประกอบการไตรมาส 1 ปี 2569 อนุมัติสินเชื่อใหม่ 19,800 ล้านบาท เติบโต 11.75% จากปีก่อน ท่ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอตัว พร้อมเร่งปรับโครงสร้างหนี้และตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญในระดับสูงเพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงิน
ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (SME D Bank) รายงานผลการดำเนินงานไตรมาส 1 ปี 2569 โดยมีการอนุมัติ สินเชื่อ ใหม่รวมทั้งสิ้น 19,800 ล้านบาท ซึ่งเติบโตขึ้น 11.75% เมื่อเทียบกับช่วงเวลาเดียวกันของปีก่อนหน้า แม้ว่าภาพรวม เศรษฐกิจ ไทยจะแสดงสัญญาณชะลอตัวอันเนื่องมาจากสถานการณ์ความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์ในตะวันออกกลางที่ส่งผลให้ราคาน้ำมันปรับตัวสูงขึ้นและเพิ่มภาระต้นทุนแก่ผู้ประกอบการ เอสเอ็มอี ภายในประเทศ ธนาคารยังคงสามารถรักษาระดับ NPL ไว้ที่ 7.
86% และเร่งดำเนินการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับลูกค้ากว่า 5,590 ราย เพื่อบรรเทาผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดขึ้น การอนุมัติสินเชื่อใหม่จำนวน 19,800 ล้านบาทนั้น ส่วนใหญ่เป็นการปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการรายย่อยที่มีวงเงินไม่เกิน 15 ล้านบาทต่อราย ซึ่งคาดว่าจะช่วยกระตุ้นการหมุนเวียนของเงินในระบบเศรษฐกิจมูลค่ากว่า 90,720 ล้านบาท และรักษาตำแหน่งงานได้ประมาณ 541,700 อัตรา ยอดสินเชื่อคงค้าง ณ สิ้นไตรมาส 1 เพิ่มขึ้นเป็นมากกว่า 100,000 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 3.05% เมื่อเทียบกับปีก่อนหน้า สะท้อนให้เห็นถึงความต้องการเงินทุนของผู้ประกอบการเอสเอ็มอีที่ยังคงมีอยู่ แม้ในสภาวะเศรษฐกิจที่ท้าทาย เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่งทางการเงินและรองรับความผันผวนที่อาจเกิดขึ้น ธนาคารได้ตั้งสำรองหนี้สงสัยจะสูญในอัตราที่สูงถึง 158.52% ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความรอบคอบในการบริหารความเสี่ยงและมีกันชนทางการเงินที่เพียงพอ นอกจากนี้ ธนาคารยังเตรียมวงเงินอีกกว่า 20,000 ล้านบาท เพื่อปล่อยสินเชื่อเสริมสภาพคล่องให้กับเอสเอ็มอีรายเล็กและรายกลาง โดยมีอัตราดอกเบี้ยคงที่ 3% ต่อปีในช่วง 3 ปีแรก และระยะเวลาผ่อนชำระสูงสุด 10 ปี ผ่านผลิตภัณฑ์สินเชื่อที่หลากหลาย เช่น สินเชื่อ SME Green Productivity และสินเชื่อปลุกพลัง SME ควบคู่ไปกับการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบางผ่านมาตรการ '3 ลด' ได้แก่ ลดเงินต้น ลดดอกเบี้ย และลดค่างวด รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านการขยายตลาดและลดต้นทุนผ่านแพลตฟอร์มออนไลน์ของธนาคา
SME D Bank สินเชื่อ เอสเอ็มอี เศรษฐกิจ NPL ปรับโครงสร้างหนี้
United States Latest News, United States Headlines
Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.
IFC ชี้จุดอ่อน ‘จัดซื้อจัดจ้าง’ ภาครัฐ ‘ราคาต่ำสุด’ ไม่ได้แปลว่า ‘คุ้มค่าที่สุด’จอห์น เลเบอร์ จาก IFC ประเทศไทยชี้ จุดอ่อน ‘จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ’ ในตลาดเกิดใหม่ เมื่อ ‘ราคาต่ำสุด’ ไม่ได้แปลว่า ‘คุ้มค่าที่สุด’ พร้อมเสนอตั้งกฎระเบียบปกป้องคนทำงาน และเพิ่มโอกาสให้ SME
Read more »
เร่งยกระดับ SME ไทย: นักวิชาการแนะ 5 แนวทางสร้างความคุ้มค่าและเพิ่ม GDPรองศาสตราจารย์ ดร.อัญณิฐา เสนอ 5 แนวทางเพื่อยกระดับ SME ไทยให้เกิดความคุ้มค่าต่อเงินทุนสนับสนุนและมีส่วนช่วยในการสร้าง GDP ประเทศ โดยเน้นการเปลี่ยนผ่านสู่ผลิตภาพที่สูงขึ้น การวัดผลลัพธ์จริง และการบูรณาการหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
Read more »
ตลาดหุ้นยุโรปปิดลบ ใกล้ระดับต่ำสุดใน 3 สัปดาห์ ท่ามกลางความขัดแย้งตะวันออกกลางและความกังวลธนาคารกลางตลาดหุ้นยุโรปปิดลบในวันอังคารที่ 28 เมษายน ใกล้ระดับต่ำสุดในรอบเกือบ 3 สัปดาห์ เนื่องจากผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนที่ผันผวน ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง และความระมัดระวังก่อนการประชุมธนาคารกลาง ECB และ BoE ดัชนี CAC-40, DAX และ FTSE 100 ปรับตัวลดลง โดยเฉพาะกลุ่มเทคโนโลยีที่ลดลง 1.9% ในขณะที่กลุ่มพลังงานปรับตัวขึ้น 0.6% จากกำไร BP ที่สูงกว่าคาด
Read more »
“ก.อุตฯ” อัดฉีด 1.5 พันล. ปั้นเกราะคุ้มกัน SME ฝ่าวิกฤตตะวันออกกลาง“ก.อุตฯ” อัดฉีด 1,500 ล้านบาท ผ่านกองทุนพัฒนาเอสเอ็มอีฯ สานต่อสินเชื่อ 'เสือติดปีก - คงกระพัน' รอบ 2 ปั้นเกราะคุ้มกัน SME ไทย ฝ่าวิกฤตตะวันออกกลาง
Read more »
SME D Bank ปล่อยสินเชื่อทะลุ 1.98 หมื่นล้าน พาเอสเอ็มอีฝ่าวิกฤตSME D Bank โชว์ผลงานไตรมาสแรก ปล่อยสินเชื่อทะลุ 1.98 หมื่นล้านบาท พาเอสเอ็มอีฝ่าวิกฤตพลังงาน ฝั่ง NPL เหลือเพียง 7.86% ตั้งสำรองพุ่ง 158%
Read more »
SME D Bank โชว์ผลงานปล่อยกู้Q1 แตะ1.98หมื่นล. ลุยปรับพอร์ตสู่ภาคผลิตSME D Bank โชว์ผลงาน ไตรมาส1 ปี 69 ปล่อยกู้ 1.98 หมื่นล. โตสวนตลาด NPL ลดเหลือ 7.86% เร่งปรับพอร์ตหนุนภาคผลิต-อาหาร-เวลเนส รับแรงกดดันต้นทุนพลังงานสูง
Read more »