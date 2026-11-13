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Economy

SMEs ไทยโตเร็วแต่ระบบตามไม่ทัน จุดอ่อนที่ทำลายธุรกิจ

prachachat#59 in ประเทศไทย
SMEs ไทยโตเร็วแต่ระบบตามไม่ทัน จุดอ่อนที่ทำลายธุรกิจ
Smes · Smes Insight 2026 · ทีทีบี
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ผลสำรวจ SMEs Insight 2026 ชี้ปัญหาหลัก SMEs ไทยคือระบบงานไม่รองรับการเติบโต แม้ยอดขายสูงขึ้น แต่ขาดการจัดการความเสี่ยงและแผนงานที่ยั่งยืน

ธุรกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง หรือ SMEs กำลังเผชิญกับกับดักความสำเร็จที่ดูเผิน ๆ แล้วเป็นเรื่องดี แต่กลับซ่อนอันตรายไว้ นั่นคือ การเติบโต ของยอดขายที่รวดเร็ว แต่โครงสร้างภายในองค์กรกลับไม่พร้อมรองรับ ผลการสำรวจล่าสุดจาก ทีทีบี หรือ ทีเอ็มบี ธนชาต ในรายงาน SMEs Insight 2026 ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่ากังวลว่า ผู้ประกอบการ จำนวนมากยังขาดความพร้อมในการขยายธุรกิจอย่างยั่งยืน เนื่องจากโฟกัสไปที่ตัวเลขรายได้มากกว่าการสร้างความแข็งแกร่งให้ระบบและทีมงานภายใน

5 ความท้าทายหลักของ SMEs ไทย

ผลสำรวจ SMEs Insight 2026 โดย ทีทีบี สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายสำคัญ 5 ประการที่ผู้ประกอบการไทยกำลังเผชิญอยู่อย่างหนักหน่วงในปัจจุบัน ประการแรกคือ การคิดแต่จะอยู่รอดแต่ไม่คิดจะชนะ ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความล้าสมัยใน mindset การดำเนินธุรกิจ ประการที่สองคือการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ แต่ยังไม่สามารถพลิกเกมธุรกิจได้สำเร็จ ประการที่สามคือ การรู้กำไรแต่วิธีการบริหารความเสี่ยงยังคงล้าหลังและไม่ทันต่อสถานการณ์

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สำหรับความท้าทายประการที่สี่ คือปรากฏการณ์ "โตที่ขนาด แต่ไม่โตที่ระบบ" ซึ่งเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยที่สุดในหมู่ผู้ประกอบการ และประการสุดท้ายคือการอยากไปต่อแต่กลับขาดแผนที่ชัดเจนและวัดผลได้ ปัญหาเหล่านี้ไม่ใช่แค่เรื่องของการตลาดหรือการขาย แต่เป็นเรื่องของการบริหารจัดการองค์กรโดยรวมที่ต้องรีบแก้ไขก่อนที่ธุรกิจจะพังทลายลง

ปัญหาโตเร็วเกินศักยภาพองค์กร

ประเด็น "โตที่ขนาด แต่ไม่โตที่ระบบ" ถือเป็นหัวใจสำคัญของวิกฤตนี้ แม้ธุรกิจจะสามารถสร้างยอดขายต่อเนื่องได้ดีเยี่ยม แต่กลับขาดการพัฒนาสมรรถนะของระบบงาน ทีมงาน และกระบวนการบริหารให้เติบโตไปพร้อมกับขนาดของธุรกิจ ส่งผลให้ภาระในการบริหารจัดการพุ่งสูงขึ้นอย่างรวดเร็วกว่ารายได้ที่เพิ่มขึ้น การขยายตัวในลักษณะนี้จึงกลายเป็นอุปสรรคมากกว่าโอกาสในการเติบโตในระยะเริ่มต้น

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ธุรกิจ SMEs มีจุดแข็งด้านความคล่องตัวสูง เจ้าของกิจการสามารถตัดสินใจได้รวดเร็ว ดูแลลูกค้าได้ใกล้ชิด และควบคุมภาพรวมได้ด้วยตนเอง แต่เมื่อธุรกิจมีลูกค้าเพิ่มขึ้น ช่องทางการขายหลากหลายขึ้น หรือมีพนักงานมากขึ้น วิธีการทำงานแบบเดิมที่พึ่งพาตัวบุคคลจะไม่สามารถรองรับการขยายตัวได้อีกต่อไป องค์กรที่พึ่งพาเจ้าของเพียงคนเดียวจึงมีความเสี่ยงสูงเมื่อเผชิญกับการเติบโตที่รวดเร็ว

กลยุทธ์การปรับตัวอย่างยั่งยืน

ในยุคที่การแข่งขันดุเดือดมากขึ้น ความได้เปรียบของ SMEs ไม่ได้มาจากทรัพยากรที่มีมากที่สุด แต่มาจากความสามารถในการเรียนรู้ ปรับตัว และพัฒนาอย่างต่อเนื่อง องค์กรที่มีระบบงานชัดเจน ใช้ข้อมูลในการตัดสินใจ และมีความเป็นทีมที่เข้าใจเป้าหมายเดียวกัน ย่อมมีโอกาสเติบโตได้อย่างมั่นคงกว่าองค์กรที่อาศัยเพียงผู้นำคนเดียว การพัฒนาทักษะบุคลากรและการปรับปรุงกระบวนการทำงานจึงเป็นกุญแจสำคัญ

นอกจากนี้ การลดความสูญเปล่าในการดำเนินงานและการใช้ข้อมูลให้เกิดประโยชน์สูงสุด จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพองค์กรและสร้างความสามารถในการแข่งขันที่ยั่งยืนได้จริง ขณะเดียวกัน การมอบอำนาจการตัดสินใจให้ทีมงานมากขึ้น จะช่วยให้องค์กรมีความคล่องตัวและเติบโตได้โดยไม่จำเป็นต้องพึ่งพาเจ้าของกิจการเพียงคนเดียว ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงที่สำคัญมากสำหรับธุรกิจขนาดเล็ก

ความเสี่ยงจากการเติบโตที่ไร้รากฐาน

ความเสี่ยงที่สำคัญที่สุดของ SMEs อาจไม่ใช่การเติบโตที่ช้าเกินไป แต่เป็นการเติบโตที่รวดเร็วจนคน ระบบ และกระบวนการทำงานตามไม่ทัน เมื่อยอดขายโตเร็วกว่าศักยภาพขององค์กร โอกาสทางธุรกิจที่มีอยู่อาจกลายเป็นข้อจำกัดที่ทำให้ธุรกิจติดขัดหรือล้มเหลวในที่สุด การเติบโตที่ไร้รากฐานจึงเป็นการสร้างความอ่อนแอภายในที่พร้อมจะถล่มธุรกิจได้ทุกเมื่อ

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ดังนั้น ก่อนที่จะมองหาเป้าหมายการเติบโตขั้นต่อไป ผู้ประกอบการควรกลับมาทบทวนว่าตนได้ลงแรงสร้าง "รากฐาน" ของธุรกิจอย่างเพียงพอแล้วหรือยัง ความสำเร็จที่แท้จริงไม่ได้วัดกันที่ตัวเลขนายงานเพียงอย่างเดียว แต่อยู่ที่ความสามารถในการทำให้คน ระบบ และองค์กร เติบโตไปพร้อมกันได้อย่างสมดุลและยั่งยืน นี่คือบทเรียนสำคัญที่ทีทีบี ต้องการสื่อสารผ่านรายงาน SMEs Insight 2026 นี้

prachachat#59 in ประเทศไทย

เราได้สรุปข่าวนี้มาให้อ่านอย่างรวดเร็ว หากสนใจข่าว สามารถอ่านฉบับเต็มได้ที่นี่

Smes Smes Insight 2026 ทีทีบี ผู้ประกอบการ ระบบงาน การเติบโต การจัดการความเสี่ยง

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