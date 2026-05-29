SKIMS บุกเอเชีย เปิดแฟล็กชิปสโตร์แรกที่ฮ่องกงและโซล

SKIMS แบรนด์แฟชั่นดังจาก Kim Kardashian ประกาศเปิดร้านแรกในฮ่องกงและเกาหลีใต้ มิถุนายน-กรกฎาคมนี้ พร้อมขยายสาขาทั่วเอเชีย
SKIMS แบรนด์แฟชั่นชื่อดังระดับโลกจาก Kim Kardashian ประกาศแผนขยาย ธุรกิจ สู่ทวีปเอเชียครั้งใหญ่ ด้วยการเปิดแฟล็กชิปสโตร์แห่งแรกใน ฮ่องกง และเกาหลีใต้ ภายในห้างสรรพสินค้า K11 MUSEA ย่าน Tsim Sha Tsui ฝั่ง ฮ่องกง และย่านโดซาน กรุง โซล ฝั่งเกาหลีใต้ โดยร้านใน ฮ่องกง จะเปิดให้บริการในเดือนมิถุนายนนี้ ขณะที่ร้านในเกาหลีใต้จะเปิดในเดือนกรกฎาคม ซึ่งนับเป็นก้าวสำคัญของแบรนด์ในการเจาะตลาดแฟชั่นเอเชีย Kim Kardashian หนึ่งในผู้ร่วมก่อตั้ง SKIMS กล่าวถึงการขยายครั้งนี้ว่า ' ฮ่องกง และ โซล มีพลังงานที่น่าทึ่ง มีมุมมองด้านสไตล์ที่โดดเด่น และมีอิทธิพลต่อวงการแฟชั่นระดับโลก การเปิดแฟล็กชิปสโตร์ในสองเมืองนี้จะทำให้ลูกค้าได้สัมผัสถึงคุณภาพ ความพอดี และนวัตกรรมเบื้องหลังสินค้าทุกชิ้นของ SKIMS อย่างใกล้ชิดยิ่งขึ้น ฉันตื่นเต้นที่ได้นำแบรนด์เข้าสู่ศูนย์กลางแฟชั่นเหล่านี้แบบจับต้องได้จริงๆ' สำหรับร้านใน ฮ่องกง SKIMS ร่วมมือกับบริษัท Bluebell Group ซึ่งเป็นพันธมิตรด้านค้าปลีกในเอเชีย ขณะที่ร้านในเกาหลีใต้เป็นการร่วมมือกับ Handsome Corp.
ซึ่งเป็นบริษัทในเครือ Hyundai Department Store โดย SKIMS ยังมีแผนเปิดสาขาเพิ่มเติมในเกาหลีใต้ในอนาคต ปัจจุบัน SKIMS มีหน้าร้านในสหรัฐฯ กว่า 10 แห่ง และกำลังจะเปิดร้านแรกในสหราชอาณาจักรขนาด 12,000 ตารางฟุตในช่วงซัมเมอร์นี้ SKIMS ก่อตั้งขึ้นในปี 2019 โดย Kim Kardashian และ Jens Grede แบรนด์เติบโตอย่างรวดเร็วจากชุดยกกระชับ (shapewear) สู่ชุดชั้นในและไลน์เสื้อผ้าอื่นๆ ที่ผสมผสานนวัตกรรมผ้าและการตัดเย็บที่ช่วยเสริมสร้างความมั่นใจให้ผู้สวมใส่ ด้วยดีไซน์มินิมัล โทนสีธรรมชาติอันเป็นเอกลักษณ์ ทำให้ SKIMS ได้รับการยอมรับในเรื่องประสิทธิภาพและความพอดี การบุกตลาดเอเชียครั้งนี้สะท้อนถึงความต้องการของลูกค้าที่มีต่อสินค้าคุณภาพสูง และเป็นการตอกย้ำสถานะของ SKIMS ในฐานะแบรนด์แฟชั่นระดับโลกที่พร้อมขยายสู่ทุกภูมิภาค นอกจากนี้ การเลือกเปิดในฮ่องกงและโซลยังเป็นกลยุทธ์ที่ชาญฉลาด เพราะทั้งสองเมืองเป็นศูนย์กลางแฟชั่นที่สำคัญของเอเชีย มีกำลังซื้อสูง และมีอิทธิพลต่อเทรนด์แฟชั่นในภูมิภาค SKIMS หวังว่าการเปิดร้านในสองเมืองนี้จะช่วยสร้างประสบการณ์การช้อปปิ้งที่ไม่เหมือนใคร และดึงดูดลูกค้าใหม่ๆ ให้รู้จักกับแบรนด์มากยิ่งขึ้น โดยภายในร้านจะมีการจัดแสดงสินค้าครบทุกไลน์ รวมถึงคอลเลกชั่นพิเศษสำหรับเอเชียที่ออกแบบมาโดยเฉพาะ การขยายธุรกิจสู่เอเชียของ SKIMS เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสความนิยมในแบรนด์ที่เพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะในกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่ชื่นชอบแฟชั่นที่ผสานความสบายกับความสวยงาม แบรนด์ยังคงเดินหน้าพัฒนาสินค้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคทั่วโลก การเปิดแฟล็กชิปสโตร์ในฮ่องกงและโซลจึงเป็นก้าวสำคัญที่แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ SKIMS ในการเป็นผู้นำตลาดแฟชั่นระดับโลก ทั้งนี้ SKIMS ยังไม่มีแผนเปิดสาขาในประเทศไทยในเวลานี้ แต่แฟนๆ ชาวไทยสามารถสั่งซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์ได้ โดยทางแบรนด์มีบริการจัดส่งไปยังหลายประเทศทั่วโลก คาดว่าการเปิดร้านในฮ่องกงและโซลจะช่วยให้ลูกค้าในเอเชียเข้าถึงสินค้าได้ง่ายขึ้น และสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่ได้สัมผัสประสบการณ์จริงที่ร้า
