SJWD ประกาศปรับโครงสร้างธุรกิจฟรอกวอร์เดอร์ รวมกิจการกับ III ผ่านการแลกเปลี่ยนหุ้นและเงินสด
เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี (SJWD) ประกาศปรับโครงสร้างธุรกิจฟรอกวอร์เดอร์ โดยจะเข้าซื้อหุ้นบริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (III) ถือหุ้นสัดส่วน 24.50% คาดเสร็จสิ้นไตรมาส 1/2570 เพื่อขยายบริการลอจิสติกส์ครบวงจร
นาย บรรณ เกษมทรัพย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ SJWD เปิดแถลงข่าวการปรับโครงสร้างธุรกิจด้านฟรอกวอร์เดอร์ (Freight Forwarder) อย่างมีนัยสำคัญ โดยคณะกรรมการบริษัทมีมติอนุมัติให้รวมกิจการของ บริษัท เอสซีจี เจดับเบิ้ลยูดี เฟรท จำกัด ( SJWD F) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย เข้ากับ บริษัท ทริพเพิล ไอ โลจิสติกส์ จำกัด (มหาชน) หรือ III
การบูรณาการทางธุรกิจดังกล่าวจะใช้รูปแบบการแลกเปลี่ยนหุ้นและเงินสด โดยหลังจากที่ธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์ SJWD จะเข้าถือหุ้นใน III เป็นสัดส่วนรวม 24.50% ขณะที่สถานะของ SJWDF จะเปลี่ยนผ่านกลายเป็นบริษัทย่อยของ III ที่ถือครองหุ้น 100% ซึ่งคาดว่าจะดำเนินการแล้วเสร็จภายในไตรมาสที่ 1 ของปี 2570Also readนึกว่ารถพัง! แมวเหมียวมุดใต้ท้องรถ เกาะรถไกล 4 กิโลเมตร กู้ภัยช่วยสำเร็จ
รายละเอียดธุรกรรมและการถือครองหุ้นใหม่
ในรายละเอียดของมาตรการทางการเงิน นายบรรณ เกษมทรัพย์ ระบุว่า SJWD จะทำการซื้อหุ้นสามัญเพิ่มทุนของ III โดยชำระค่าตอบแทนผ่านหุ้นของ SJWDF ร่วมกับเงินสดบางส่วน รวมถึงจะซื้อหุ้นสามัญเดิมของ III จากผู้ถือหุ้นบางส่วนเพิ่มเติมด้วยเงินสด เมื่อธุรกรรมแล้วเสร็จสมบูรณ์
สำหรับการถือครองหุ้น 24.50% ของ SJWD ใน III นั้น แบ่งรายละเอียดเป็นการลงทุนในหุ้นสามัญเพิ่มทุนผ่านการแลกเปลี่ยนหุ้นและเงินสดคิดเป็นสัดส่วน 20.93% และการซื้อหุ้นจากผู้ถือหุ้นเดิมอีกจำนวน 3.57% บริษัทคาดการณ์ว่าธุรกรรมนี้จะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 1 ปี 2570 และ SJWD จะเริ่มรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจาก III ตามสัดส่วนการลงทุนทันทีหลังธุรกรรมเสร็จสมบูรณ์
ยกระดับความร่วมมือสู่พันธมิตรเชิงกลยุทธ์
นายชวนินทร์ บัณฑิตกฤษดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหารร่วม SJWD ระบุว่าการปรับโครงสร้างครั้งนี้มีเป้าหมายยกระดับความร่วมมือระหว่าง SJWD และ III ไปสู่ Strategic Partnership โดยผสานจุดแข็งของทั้งสองฝ่ายเพื่อเพิ่มความครบวงจรของธุรกิจโลจิสติกส์ ขยายฐานลูกค้าใหม่ ลดต้นทุน และพัฒนาบริการใหม่ๆ เพื่อต่อยอดธุรกิจไปยังตลาดอาเซียน
SJWD และ SJWDF มีจุดแข็งด้าน Sea Freight ฐานลูกค้าองค์กรขนาดใหญ่ โครงสร้างพื้นฐานโลจิสติกส์ การขนส่งข้ามแดน คลังสินค้า และพิธีการศุลกากร ขณะที่ III มีความเชี่ยวชาญด้าน Air Freight Aviation Logistics และ Freight Forwarder พร้อมกับเครือข่ายพันธมิตรทั้งในและต่างประเทศ
แผนขยายบริการและผลประกอบการไตรมาส 3/69
บริษัทมีเป้าหมายยกระดับ New SJWDF และ III ไปสู่ผู้ให้บริการ Freight Forwarder ชั้นนำทั้งในไทยและระดับภูมิภาค พร้อมขยายบริการ End-to-End Logistics ตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทาง โดยโอกาสทางธุรกิจที่มองไว้อาจรวมถึงการนำเข้า-ส่งออกสินค้าอันตราย การขยายคลังสินค้าห้องเย็นสู่การขนส่งทางเรือด้วยตู้ควบคุมอุณหภูมิ (Reefer Container) และการใช้เครือข่ายโลจิสติกส์ในไทย เวียดนาม และมาเลเซีย
ด้านผลประกอบการไตรมาส 3 ปี 2569 ดร.เอกพงษ์ ตั้งศรีสงวน ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน SJWD เปิดเผยว่า บริษัทมีรายได้รวม 6,859.0 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 9.7% จากช่วงเดียวกันของปีก่อน และมีกำไรสุทธิ 412.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 60.0% ซึ่งสอดคล้องกับประมาณการเฉลี่ยที่คาดไว้ที่ไตรมาสละ 120 ล้านบาท
ปัจจัยหลักที่ส่งผลให้เกิดการเติบโตมาจากการปรับกลยุทธ์รองรับความผันผวนทางเศรษฐกิจ การเพิ่มศักยภาพในการให้บริการลูกค้า และการบริหารเครือข่ายโลจิสติกส์อย่างยืดหยุ่น โดยธุรกิจที่โดดเด่นได้แก่ คลังสินค้าทั่วไปที่มีรายได้ 396.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 25.6% จากฐานลูกค้าอุตสาหกรรม AI และธุรกิจโลจิสติกส์ต่างประเทศที่มีรายได้ 1,267.9 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 22.3%
นอกจากนี้ ธุรกิจบริการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ (Multimodal) มีรายได้ 279.2 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 16.7% และการขนส่งแบบ Direct to Consumer หรือ D2C มีรายได้ 618 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 24.9% ส่วนธุรกิจคลังสินค้าอันตรายมีรายได้ 173.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 14.0% และบริษัทยังรับรู้ส่วนแบ่งกำไรจากเงินลงทุนจำนวน 166.7 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 69.2% สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้
แนวโน้มรายได้และทิศทางธุรกิจในอนาคต
สำหรับช่วง 9 เดือนแรกของปี 2569 SJWD มีรายได้รวม 20,241.3 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 5.8% และมีกำไรสุทธิ 1,152.4 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 27.2% โดยอัตรากำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้นเป็น 14.4% จาก 13.9% ในช่วงเดียวกันของปีก่อน เนื่องจากการเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุมต้นทุน
แนวโน้มในไตรมาส 4 ปี 2569 บริษัทคาดว่าการเติบโตจะยังคงต่อเนื่อง โดยเฉพาะในธุรกิจคลังสินค้าทั่วไปตามเทรนด์ AI คลังสินค้าห้องเย็น ธุรกิจขนส่ง B2B และธุรกิจรับฝากและบริหารยานยนต์ ส่วนในกรณีที่เกิดธุรกรรมสำเร็จ บริษัทและ III จะยังให้บริการลูกค้าภายใต้แบรนด์เดิม โดย SJWDF จะใช้แบรนด์ SCGJWD ในการให้บริการด้าน Freight Forwarder ต่อไป
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