SET Index ร่วง 5.33% หลุด 1,500 จุด แรงกดดันจากผลประกอบการและน้ำมัน
ดัชนี SET Index ปรับตัวลง 5.33% สู่ระดับ 1,491.01 จุด เนื่องจากแรงขายต่างชาติและผลประกอบการบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ที่ต่ำกว่าคาด ขณะที่นักวิเคราะห์ Asia Plus แนะจับตาดัชนีเงินเฟ้อ
ดัชนี SET Index ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย มีทิศทางปรับตัวลดลงอย่างมีนัยสำคัญ โดยปิดตลาดที่ระดับ 1,491.01 จุด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 3 พฤศจิกายน 2566 ซึ่งเป็นการปรับตัวลดลงต่อเนื่องจากระดับ 1,566.10 จุด ที่ปิดตลาดเมื่อวันจันทร์ที่ 28 ตุลาคม 2566 ทำให้ดัชนีรวมตลอดสัปดาห์ติดลบถึง 5.33% และการร่วงลงครั้งนี้ทำให้ดัชนีหลุดกรอบ心理สำคัญที่ระดับ 1,500 จุดลงสู่แดนต่ำ
กลไกแรงขายและอุตสาหกรรมที่อ่อนแอ
สาเหตุหลักของการปรับฐานในครั้งนี้อยู่ที่ผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนขนาดใหญ่ในกลุ่มอุตสาหกรรมชั้นนำที่ออกมาต่ำกว่าที่ตลาดคาดการณ์ไว้ สำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมที่เผชิญแรงกดดันทรงตัว มีสัดส่วนการปรับตัวลดลงสูงถึง 25 จาก 27 กลุ่มอุตสาหกรรมรวมอยู่ด้วย โดยกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการค้าขายปลีกและส่งออกเป็นกลุ่มที่เจ็บหนักที่สุดด้วยการปรับตัวลดลงถึง 17.75%Also readม็อบรถบรรทุกยื่น 10 ข้อ “เอกนัฏ” รับลูก เร่งแก้ปัญหาน้ำมันแพง
ตามมาด้วยกลุ่มอุตสาหกรรมปิโตรเคมีที่ปรับลดลง 12.53% และกลุ่มวัสดุก่อสร้างที่ลดลง 9.47% การไหลออกของเงินทุนสะท้อนถึงความเปราะบางของตลาดหุ้นไทยในขณะนั้นอย่างชัดเจน ทั้งยังได้รับผลกระทบจากปัจจัยเฉพาะตัวของบริษัทデルタ เอ็นเตอร์ไพรส์ (DELTA) และกลุ่มโรงกลั่นน้ำมันที่ได้รับแรงกดดันจากมาตรการของรัฐเกี่ยวกับการปรับลดราคาดีเซลหน้าโรงกลั่น
ทิศทางเงินทุนและการประเมินจากผู้เชี่ยวชาญ
นายภราดร เตียรณปราโมทย์ ผู้อำนวยการสายงานวิจัยจากบริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด ได้ให้มุมมองว่า ตลาดต้องเผชิญกับแรงขายจากนักลงทุนต่างชาติที่ถือสถานะขายสุทธิ (Net Short) ในตลาดสัญญาซื้อขายล่วงหน้า (TFEX) จำนวน 52,633 สัญญา โดยมีจำนวนสัญญาคงค้างเพิ่มขึ้น ซึ่งสะท้อนถึงมุมมองความระมัดระวังและความเสี่ยงที่ตลาดอาจเผชิญแรงกดดันต่อเนื่องในระยะสั้น
ในส่วนของเงินทุนไหลออกในช่วงวันที่ 28 ตุลาคม ถึง 3 พฤศจิกายน 2566 พบว่า นักลงทุนต่างชาติขายสุทธิหุ้นไทยรวม 2,397 ล้านบาท นักลงทุนสถาบันในประเทศขายสุทธิ 1,873 ล้านบาท และพอร์ตของบริษัทหลักทรัพย์ขายสุทธิ 2,084 ล้านบาท ซึ่งเป็นการไหลออกของเงินทุนจากทุกภาคส่วนที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน
ผลกระทบเศรษฐกิจและทิศทางเงินเฟ้อ
ตลาดหุ้นยังต้องจับตาตัวเลขดัชนีเงินเฟ้อทั่วไปของไทยประจำเดือนตุลาคมอย่างใกล้ชิด โดยคาดการณ์ว่าอัตราเงินเฟ้อจะเร่งตัวขึ้นเป็น 3.33% ซึ่งสูงกว่ากรอบเป้าหมายนโยบายการเงินของธนาคารแห่งประเทศไทยที่ตั้งไว้ที่ 1-3% การปรับขึ้นของเงินเฟ้ออาจเกิดจากแรงกดดันด้านราคาพลังงานและอาหาร
หากตัวเลขเงินเฟ้อออกมาสูงกว่าคาดตามที่วิเคราะห์ไว้ จะส่งผลให้โอกาสในการปรับลดอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระยะถัดไปมีน้อยลง ขณะที่ Bloomberg Economics ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อของไทยอาจเร่งตัวขึ้นใกล้เคียงระดับ 4% ในช่วงต้นปี 2570 ซึ่งเป็นอีกปัจจัยที่นักลงทุนต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินทิศทางนโยบายการเงินในอนาคต
คำแนะนำการลงทุนและกลุ่มหุ้นเด่น
บริษัทหลักทรัพย์ เอเชีย พลัส จำกัด แนะนำนักลงทุนให้เน้นกลยุทธ์การคัดเลือกหุ้นที่ประกอบไปด้วยปัจจัยพื้นฐานที่แข็งแกร่ง และมีโอกาสได้รับประโยชน์จากต้นทุนทางการเงินที่ลดลง โดยแนะนำหุ้นเด่นประจำวันจำนวน 3 ตัว ได้แก่ บมจ.ซีพี ออลล์ (CPALL) หรือที่เรียกสั้นๆ ว่า BCH, บมจ.บีจีอาร์เอ็ม (BGRIM) และ บมจ.โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ (BDMS)
ทั้งนี้ ในส่วนตลาดต่างประเทศ ความไม่แน่นอนจากการเลือกตั้งกลางเทอมในสหรัฐอเมริกา ยังคงเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดทิศทางตลาดการเงินโลก โดยเฉพาะนโยบายกำกับดูแลภาคธุรกิจด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ (AI) พลังงาน และการเงิน ซึ่งโมเมนตัมผลประกอบการของหุ้นเทคโนโลยีสหรัฐฯ เริ่มชะลอตัวลงแม้จะฟื้นตัวเล็กน้อยจากการปรับลดก่อนหน้า
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