SET ปิดลบ 19.36 จุด ดัชนีแกว่งกรอบ 1,443-1,453 ต่างชาติขายสุทธิกว่า 2,366 ล้านบาท
ดัชนี SET Index ปิดตลาดวันที่ 20 พ.ย. 2569 ลดลง 1.31% มูลค่าซื้อขายกว่า 61,667 ล้านบาท นักลงทุนต่างชาติเทขายหุ้นไทยต่อเนื่องเป็นเงิน 2,366 ล้านบาท
ตลาดหุ้นไทย ในวันจันทร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2569 ปิดการซื้อขายด้วยภาวะหดตัว โดยดัชนี SET Index เฉลิมชัยศรีปิดที่ระดับ 1,453.28 จุด ลดลง 19.36 จุด หรือคิดเป็นเปลี่ยนแปลง -1.31% เมื่อเทียบกับช่วงปิดตลาดก่อนหน้า แม้ทิศทางภาพรวมจะเป็นขาลง แต่ตลาดยังคงแสดงอาการ Sideway ที่ชัดเจนตลอดช่วงบ่าย โดยมีจุดสูงสุดของวันอยู่ที่ระดับ 1,453.28 จุด และจุดต่ำสุดอยู่ที่ระดับ 1,443.00 จุด สะท้อนความระมัดระวังของนักลงทุนในช่วงท้ายไตรมาส
มูลค่าการซื้อขายสูงเกิน 61 พันล้านบาท
แม้ดัชนีจะปิดลบ แต่แรงซื้อขายในตลาดมีความคึกคักไม่น้อยหน้าตลาดอื่น ๆ ในภูมิภาค โดยมูลค่าการซื้อขายรวมตลอดวันอยู่ที่ 61,667.98 ล้านบาท ซึ่งเป็นระดับที่สูงกว่าค่าเฉลี่ยหลายวันก่อนหน้า บ่งชี้ว่ามีการเปลี่ยนมือกันของหุ้นอย่างมากในราคาปัจจุบัน แม้จะมีแรงขายกดดันจากนักลงทุนกลุ่มหลักแต่ก็มีกลุ่มเงินอื่น ๆ เข้ามาชดเชยจนทำให้ปริมาณการซื้อขายยังทรงตัวอยู่ในเกณฑ์สูงAlso readหุ้นไทยยังไร้ทิศทาง เปิดเช้านี้ร่วง 15 จุด กูรูวางกรอบ 1,455–1,480 จุด
ต่างชาติเทขายสุทธิกว่า 2,366 ล้านบาท
ปัจจัยสำคัญที่กดดันดัชนีวันนี้มาจากฝั่งนักลงทุนต่างชาติที่ยังคงยืนอยู่ฝั่งขายสุทธิอย่างต่อเนื่อง โดยเทขายหุ้นไทยสุทธิเป็นมูลค่า 2,366.20 ล้านบาท การไหลออกของเงินจากกลุ่มนี้สะท้อนความกังวลต่อเศรษฐกิจมหภาคหรือแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยในต่างประเทศที่ยังคงมีผลต่อกระแสเงินทุนในตลาดเกิดใหม่ แม้จะขายมากแต่ก็ไม่ได้ทำให้ตลาดพังทลายเนื่องจากมีแรงซื้อจากฝั่งในประเทศคอยรับซื้อไว้
รายย่อยและสถาบันซื้อหนุนตลาด
ตรงข้ามกับเงินไหลออกจากต่างชาติ กลับพบว่านักลงทุนรายย่อย (Retail) และสถาบันการเงินเป็นผู้เล่นหลักที่รับไม้ต่อในการดูแลตลาด โดยนักลงทุนรายย่อยซื้อสุทธิหุ้นไทยต่อเนื่องที่ 2,218.06 ล้านบาท แสดงถึงความเชื่อมั่นในมูลค่าพื้นฐานของบริษัทจดทะเบียนระดับกลางถึงใหญ่ ส่วนสถาบันการเงินก็เข้าซื้อสุทธิเพิ่มอีก 714.83 ล้านบาท และบัญชีบริษัทหลักทรัพย์ยังซื้อสุทธิเพิ่มเติม 566.68 ล้านบาท สร้างสมดุลให้มูลค่าการซื้อขายรวมไม่ทรุดตัวรุนแรงกว่าที่คาดไว้
DELTA ปรับฐานแรงที่สุดในกลุ่มพลังงาน
ในกลุ่มหุ้นกลุ่มพลังงานและอุตสาหกรรมหลัก หุ้น DELTA เป็นหนึ่งในหุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงที่สุดที่ 4,706.26 ล้านบาท แม้จะเป็นหุ้นที่มีเมก้าแคปสูงแต่ในวันนี้หุ้นปรับฐานลงอย่างหนัก โดยราคาปิดที่ 173.50 บาท ลดลง 7.00 บาท หรือ -3.88% การปรับฐานนี้ถือเป็นจังหวะแก้ไขTechnical ที่ค่อนข้างรุนแรงสำหรับสัปดาห์นี้ อาจได้รับผลกระทบจากการทำกำไรหลังจากที่วิ่งขึ้นต่อเนื่อง หรือความกังวลต่ออัตราค่าไฟฟ้าที่อาจเปลี่ยนแปลงในอนาคต
หุ้นอื่น ๆ ผลการซื้อขายน่าสนใจ
ในขณะเดียวกันหุ้น GULF กลับแสดงทิศทางต้านทานความร่วงลงของตลาดได้ค่อนข้างดี โดยราคาปรับตัวขึ้นเล็กน้อยปิดที่ 61.25 บาท เพิ่มขึ้น 0.25 บาท หรือ 0.41% ด้วยมูลค่าการซื้อขาย 2,953.88 ล้านบาท แสดงถึงความแข็งแกร่งของผลประกอบการหรือกระแสความนิยมในสินทรัพย์พลังงานทางเลือก ขณะที่หุ้น PTT ราคาปิดทรงตัวที่ 37.40 บาท ไม่เปลี่ยนแปลงจากปิดก่อนหน้า ด้วยมูลค่าซื้อขาย 2,224.06 บาท สะท้อนความนิ่งของตลาดในหุ้นกลุ่มพลังงานขนาดใหญ่ที่ต้องจับตาการเคลื่อนไหวของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกต่อไป
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