SET ปิดลบ 5.25 จุด กังวลเกณฑ์ MSCI และสถานการณ์ตะวันออกกลาง

ตลาดหุ้นไทยวันนี้ปิดการซื้อขายที่ 1,456.10 จุด ลดลง 5.25 จุด (-0.36%) จากแรงกดดันหลายปัจจัย ทั้งการปรับฐานกลุ่มแบงก์ แรงขาย DELTA และความกังวลเกี่ยวกับเกณฑ์ใหม่ของ MSCI รวมถึงสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลาง นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าสัปดาห์หน้าตลาดยังคงแกว่งออกข้าง ลุ้นรีบาวด์ทางเทคนิค
ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยปิดการซื้อขายวันนี้ที่ระดับ 1,456.10 จุด ลดลง 5.25 จุด หรือคิดเป็นร้อยละ 0.36 โดยมีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งสิ้น 48,768.41 ล้านบาท ตลาดหุ้นไทย ในวันนี้เคลื่อนไหวอย่างผันผวนในกรอบ sideways โดยได้รับแรงกดดันหลักมาจากปัจจัยหลายประการ ได้แก่ การปรับฐานของกลุ่มธนาคารพาณิชย์ และแรงเทขายหุ้น DELTA รวมถึงหุ้นกลุ่ม Big Cap ซึ่งนักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับเกณฑ์ใหม่ของ MSCI ที่กำลังจะมีการปรับเปลี่ยน นอกจากนี้ สถานการณ์ความขัดแย้งใน ตะวันออกกลาง ยังคงเป็นปัจจัยที่กดดันแนวโน้มการปรับตัวขึ้นของตลาดในภาพรวม ในช่วงเช้า ดัชนีปรับตัวลดลงอย่างรวดเร็ว แต่ในช่วงบ่ายสามารถลดช่วงการปรับตัวลงได้ โดยทำจุดต่ำสุดที่ 1,438.33 จุด และจุดสูงสุดที่ 1,458.47 จุด จำนวนหลักทรัพย์ที่เปลี่ยนแปลงในวันนี้ มีดังนี้ เพิ่มขึ้น 217 หลักทรัพย์ ลดลง 210 หลักทรัพย์ และไม่เปลี่ยนแปลง 222 หลักทรัพย์ นายณรงค์เดช จันทรไพศาล ผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ บริษัทหลักทรัพย์ ไอร่า จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า ตลาดหุ้นไทย วันนี้มีความผันผวนเนื่องจากแรงขาย DELTA และหุ้นขนาดใหญ่ส่งผลกระทบ รวมถึงกลุ่มธนาคารที่ได้ประกาศผลประกอบการและจ่ายเงินปันผลไปแล้ว ทำให้ขาดปัจจัยสนับสนุนใหม่ๆ ในระยะสั้น ในขณะที่ DELTA ถูกเทขายเนื่องจากความกังวลเกี่ยวกับเกณฑ์การคำนวณ Free Float ที่ MSCI เตรียมปรับเปลี่ยนอย่างเต็มรูปแบบสำหรับการ Rebalance ในเดือนพฤษภาคม 2569 ซึ่งอาจส่งผลให้มีเงินทุนไหลออกจากตลาด อย่างไรก็ตาม การปรับพอร์ตดังกล่าวเป็นเพียงปัจจัยระยะสั้น และตลาดอาจมีความกังวลมากเกินไป ทำให้ในช่วงท้ายตลาดเริ่มมีแรงซื้อ DELTA กลับเข้ามา เนื่องจากความเสี่ยงขาลงเริ่มลดลง ทั้งนี้ นักวิเคราะห์แนะนำให้ติดตามสถานการณ์ความขัดแย้งใน ตะวันออกกลาง อย่างใกล้ชิด เนื่องจากสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันให้อยู่ในระดับสูง ซึ่งเป็นปัจจัยจำกัดการปรับตัวขึ้นของตลาด สำหรับแนวโน้มในสัปดาห์หน้า คาดว่าตลาดยังคงเคลื่อนไหวในกรอบ sideways โดยอาจมีการฟื้นตัวทางเทคนิคในระยะสั้น แต่การปรับตัวขึ้นยังคงมีข้อจำกัด นักลงทุนควรติดตามการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.
) ซึ่งแม้ว่าประเด็นนโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจอาจยังไม่มีผลกระทบต่อดัชนีมากนัก แต่ก็จะเป็นปัจจัยที่ช่วยจำกัดความเสี่ยงขาลงของตลาดได้ หุ้นที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับแรกในวันนี้ ได้แก่ DELTA ซึ่งมีมูลค่าการซื้อขาย 3,377.70 ล้านบาท ปิดที่ 290.00 บาท ลดลง 3.00 บาท, PTTEP ซึ่งมีมูลค่าการซื้อขาย 2,694.79 ล้านบาท ปิดที่ 149.50 บาท เพิ่มขึ้น 2.00 บาท, IVL, SCGP และ KBANK ตามลำดับ โดยภาพรวมตลาดสะท้อนถึงความระมัดระวังของนักลงทุนท่ามกลางความไม่แน่นอนของปัจจัยภายนอกและภายในประเทศ การปรับตัวของตลาดในระยะสั้นขึ้นอยู่กับการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและการประเมินผลกระทบของปัจจัยต่างๆ ที่เกี่ยวข้อ
SET ตลาดหุ้นไทย MSCI DELTA ตะวันออกกลาง
SET แกว่งขึ้น แต่กรอบบนยังจำกัด ยืนเหนือ 1,470 จุด ได้ ยังดีอยู่InnovestX คาด SET แกว่งตัวฟื้นขึ้น หุ้นกลุ่มอิเล็กฯ คาดได้แรงหนุนจากหุ้น Tech สหรัฐฯ รวมทั้งราคาน้ำมันเริ่มขยับขึ้นน่าจะกลับมาหนุนหุ้นพลังงานต้นน้ำ แต่กรอบบนยังจำกัด ยืนเหนือ 1,470 จุด ได้ มองยังดีอยู่ กลยุทธ์การลงทุน “Selective Buy” แนะนำ HANA และ...
หุ้นไทยปิดเช้าร่วง 21.13 จุด กังวลปัจจัยภูมิรัฐศาสตร์ หุ้นใหญ่ฉุดดัชนีSET ปิดเช้าร่วง 21.13 จุด โบรกฯ ชี้รับความเสี่ยงภูมิรัฐศาสตร์ DELTA-SCC ฉุดตลาดหนัก คาดบ่ายยังผันผวนกรอบ 1,450-1,470 จุด แนะหุ้นนิคมฯ รับข่าวบิ๊กเทคสหรัฐฯ ลงทุนไทย
SET แกว่งตัวรอดูสถานการณ์สหรัฐฯ-อิหร่าน หากหลุด 1,450 จุด มีโอกาสลงต่อInnovestX คาด SET แกว่งตัวรอดูสถานการณ์สงครามสหรัฐฯ-อิหร่าน ระวังหลุด 1,450 จุด มีโอกาสลงต่อ กลยุทธ์การลงทุน “Selective Buy” แนะนำ GLOBAL และ TRUE
