SEC สหรัฐฯ ตรวจสอบบัญชี Nvidia หลังเลื่อนยื่น 10-Q และปรับโครงสร้างบริหาร
สำนักงาน ก.ล.ต. สหรัฐฯ เปิดการสอบสวนทางแพ่งต่อ Nvidia เรื่องการเปิดเผยข้อมูลและการบัญชี ส่งผลให้หุ้นร่วงหนักกว่า 30% จากจุดสูงสุดตลาดกังวลผลกระทบความเชื่อมั่นนักลงทุนเทคโนโลยี
สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา หรือ SEC กำลังเปิดการสอบสวนทางแพ่งต่อ Nvidia เพื่อตรวจสอบประเด็นด้านการบัญชีและการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของบริษัท ซึ่งสร้างความกังวลให้กับนักลงทุนในตลาดเทคโนโลยีทั่วโลก การดำเนินการนี้เกิดขึ้นหลังจากที่ Nvidia ได้ประกาศเลื่อนการยื่นแบบรายงานทางการเงินรายไตรมาส Form 10-Q ออกไป โดยระบุว่ายังต้องรอผลการตรวจสอบภายในให้เสร็จสมบูรณ์ ก่อนหน้านี้ The Wall Street Journal ได้รายงานข่าวการสอบสวนนี้เบื้องต้นตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน 2567
รายละเอียดการสอบสวนทางแพ่งและการเปิดเผยข้อมูล
Reuters รายงานโดยอ้างอิงแหล่งข่าวสองรายที่ทราบเรื่อง ว่าฝ่ายบังคับใช้กฎหมายของ SEC กำลังตรวจสอบประเด็นด้านบัญชีที่อาจมีปัญหาของ Nvidia อย่างละเอียด การสอบสวนครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อหาข้อเท็จจริงว่า การเปิดเผยข้อมูลของบริษัททำให้นักลงทุนเข้าใจผิดหรือไม่ ซึ่งสอดคล้องกับรายงานของ The Wall Street Journal ที่ระบุว่า SEC เปิดการสอบสวนทางแพ่งเมื่อเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมา อย่างไรก็ตาม แหล่งข่าวไม่สามารถยืนยันได้ชัดเจนว่า SEC เปิดการสอบสวนนี้เมื่อไหร่ หรือกำลังตรวจสอบธุรกรรมหรือช่วงเวลาทางบัญชีรายการใดโดยเฉพาะ การสอบสวนของ SEC ในขั้นนี้ยังไม่ถือเป็นการตัดสินว่ามีการกระทำผิดจริง หรือไม่ใช่ข่าวที่กระทบคริปโตโดยตรงAlso readAI เผชิญสองแรงกระแทก ลงทุนอย่างไร
การเลื่อนยื่นเอกสาร 10-Q และสถานการณ์ภายในบริษัท
Nvidia ได้ประกาศผลประกอบการไตรมาส 3 ของปีงบประมาณซึ่งมีรายได้เพิ่มขึ้นสูงถึง 103% แต่กลับตัดสินใจเลื่อนการยื่นแบบรายงานทางการเงินรายไตรมาส Form 10-Q โดยระบุว่าจะยื่นในอีกไม่กี่สัปดาห์ข้างหน้า ซึ่งแตกต่างจากนโยบายการปฏิบัติปกติของบริษัทก่อนหน้านี้ การตัดสินใจดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงเวลาเดียวกันกับการเปลี่ยนผ่านตำแหน่งผู้บริหารระดับสูง เมื่อ Jensen Huang ลาออกจากตำแหน่งประธานและ CEO เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน 2567 หลังยอมรับว่ามีความสัมพันธ์นอกสมรส ส่งผลให้ Colette Kress ขึ้นทำหน้าที่รักษาการ CEO แทน และสร้างความไม่แน่นอนให้กับโครงสร้างการบริหารจัดการของบริษัทในห้วงเวลาสำคัญนี้
ปฏิกิริยาจากผู้เกี่ยวข้องและสถานะปัจจุบันของการสอบสวน
โฆษกของ SEC ไม่ได้แสดงความคิดเห็นต่อประเด็นการสอบสวนที่เกิดขึ้น ในขณะที่ Nvidia ยังไม่ตอบคำขอความเห็นในทันที การสอบสวนนี้ถือเป็นเรื่องที่ไม่ใหม่ทั้งหมดสำหรับตลาด แต่การรายงานเพิ่มเติมจาก Reuters ในวันนี้ได้เน้นย้ำไปยังประเด็นด้านการบัญชี ซึ่งเป็นรายละเอียดใหม่ที่เพิ่มความซับซ้อนให้กับสถานการณ์ การสอบสวนของ SEC ยังคงเป็นเพียงกระบวนการหาข้อเท็จจริงและอาจจบลงโดยไม่มีการตั้งข้อกล่าวหาหากไม่พบหลักฐานการกระทำผิด แต่ความไม่แน่นอนนี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อความเชื่อมั่นของตลาดหุ้นเทคโนโลยีและอาจลามมายังคริปโตผ่านบรรยากาศการหลีกเลี่ยงความเสี่ยงของผู้ลงทุน
ผลกระทบต่อราคาหุ้นและมูลค่าตลาดของบริษัท
การสอบสวนดังกล่าวสร้างความกดดันต่อความเชื่อมั่นของตลาดหุ้นเทคโนโลยีอย่างมีนัยสำคัญ โดยมูลค่าตลาดของ Nvidia ลดลงอย่างมากหลังจากข่าวการลาออกของ Jensen Huang และกระแสการตรวจสอบจาก SEC ทำให้หุ้นร่วงลงกว่า 10% ในระยะสั้น และร่วงลงกว่า 30% จากจุดสูงสุดล่าสุด นักลงทุนและภาคส่วนต่างๆ จึงต้องจับตาว่า Nvidia จะยื่นแบบ 10-Q เมื่อไหร่ และ SEC จะระบุรายการธุรกรรมหรือช่วงเวลาที่ตรวจสอบอย่างเป็นทางการหรือไม่ ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปในทิศทางใด
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