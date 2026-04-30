SCGD รักษาผลประกอบการไตรมาส 1/2569 แข็งแกร่ง ยกระดับ PRIME เวียดนามเป็นฐานการผลิตหลัก

SCGD รักษาผลประกอบการไตรมาส 1/2569 แข็งแกร่ง กำไรสุทธิ 247 ล้านบาท เพิ่ม 14% EBITDA 780 ล้านบาท ยกระดับ PRIME เวียดนามเป็นฐานการผลิตหลัก เพิ่มกำลังการผลิตเกลซพอร์ซเลน 6.6 ล้านตารางเมตร ด้วยเงินลงทุน 660 ล้านบาท
นายนำพล มลิชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัทเอสซีจี เดคคอร์ จำกัด(มหาชน) หรือ SCGD เปิดเผยถึง ผลประกอบการ ไตรมาสแรกของปี 2569 ว่า ยังคงแสดงความแข็งแกร่งและมีความสามารถในการทำกำไรอย่างต่อเนื่อง แม้จะต้องเผชิญกับภาวะตลาดที่ผันผวนและท้าทาย โดยมีกำไรสุทธิของผู้ถือหุ้นบริษัทอยู่ที่ 247 ล้านบาท ซึ่งเพิ่มขึ้นร้อยละ 14 เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้า ส่วน EBITDA อยู่ที่ 780 ล้านบาท และมี EBITDA on Sales ร้อยละ 14.
1 ซึ่งปรับตัวดีขึ้นเมื่อเทียบกับปีก่อน และใกล้เคียงกับไตรมาสก่อนหน้า เนื่องจากการบริหารต้นทุนและการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพ สำหรับรายได้จากการขายอยู่ที่ 5,552 ล้านบาท ลดลงร้อยละ 7 จากปีก่อนหน้า หากไม่รวมผลกระทบจากอัตราแลกเปลี่ยน รายได้จากการขายลดลงเพียงร้อยละ 4 จากปีก่อน เนื่องจากรายได้จากการขายในเวียดนามที่เพิ่มสูงขึ้น จากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ส่งผลกระทบต่อราคาพลังงานและค่าขนส่งที่ปรับตัวสูงขึ้น แม้ว่าธุรกิจจะได้รับผลกระทบในวงจำกัด และมีปริมาณส่งออกไปยังตะวันออกกลางน้อยกว่าร้อยละ 1 แต่ SCGD ยังคงดำเนินมาตรการเชิงรุกในการบริหารความเสี่ยงด้านต้นทุนพลังงานเพื่อให้มีผลกระทบต่อธุรกิจน้อยที่สุด พร้อมเดินหน้ากลยุทธ์ Regional Optimization เพื่อเพิ่มขีดความสามารถการแข่งขันด้านต้นทุน และยกระดับประสิทธิภาพการผลิตทั้งในประเทศและต่างประเทศ เพื่อรักษาศักยภาพการแข่งขันและส่วนแบ่งทางการตลาดในระยะยาว โดยมี 4 แนวทางหลัก ดังนี้ แนวทางแรก ยกระดับ PRIME เวียดนามให้เป็นเสาหลักการเติบโต สู่ฐานการผลิตและส่งออกหลัก ในไตรมาสแรกของปี 2569 PRIME มียอดขายกระเบื้องเซรามิกและกระเบื้องเกลซพอร์ซเลนอยู่ที่ 11.8 ล้านตารางเมตร โดยสามารถขายกระเบื้องเกลซพอร์ซเลนในเวียดนามและส่งออกได้กว่า 3.9 ล้านตารางเมตร หรือเพิ่มขึ้นร้อยละ 44 จากปีก่อน ล่าสุด บริษัทได้ลงทุนเพิ่มกำลังการผลิตกระเบื้องเกลซพอร์ซเลน 6.6 ล้านตารางเมตร ด้วยเงินลงทุนประมาณ 660 ล้านบาท ที่โรงงาน PRIME Pho Yen เวียดนาม ส่งผลให้เมื่อโครงการแล้วเสร็จในปี 2570 PRIME จะมีกำลังการผลิตเกลซพอร์ซเลนเพิ่มเป็น 33.4 ล้านตารางเมตร คิดเป็นร้อยละ 40 ของกำลังการผลิตทั้งหมด เพื่อรองรับตลาดภายในประเทศที่เติบโต รวมถึงการส่งออกไปยังภูมิภาคต่างๆ นอกจากนี้ SCGD ยังมุ่งเน้นการบริหารต้นทุนและการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้อย่างยั่งยืน โดยเฉพาะในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีแนวโน้มการเติบโตของอุตสาหกรรมก่อสร้างและการปรับปรุงบ้านเรือนที่สูงขึ้น อีกทั้งยังมีแผนการขยายตลาดในภูมิภาคอื่นๆ เช่น ตะวันออกกลางและยุโรป โดยเน้นการส่งออกผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพสูงและมีความต้องการในตลาดโลก เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งการตลาดและรายได้ให้กับบริษัทในอนาค
SCGD ปรับตัวเติบโตต่อเนื่องไตรมาส 1/2569 แม้เศรษฐกิจโลกไม่แน่นอนSCGD เปิดเผยผลการดำเนินงานไตรมาส 1/2569 มีกำไรส่วนผู้ถือหุ้น 247 ล้านบาท เพิ่ม 14% EBITDA 780 ล้านบาท และ EBITDA on Sales 14.1% แม้รายได้ลด 7% จากปีก่อน แต่บริหารต้นทุนได้ดี โดยเวียดนามเป็นฐานผลิตหลัก ดันกลยุทธ์ Regional Optimization ผ่าน 4 แกนหลัก
Read more »
