SCGC, SCG Cleanergy และ B.Grimm Power ร่วมมือพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่

ความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่างสามองค์กรชั้นนำในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ เพื่อเพิ่มกำลังการผลิตไฟฟ้า ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก และผลักดันประเทศไทยสู่สังคมคาร์บอนต่ำ
ความร่วมมือครั้งสำคัญระหว่าง REPCO NEX ในกลุ่มธุรกิจ SCGC , SCG Cleanergy และ B.
Grimm Power กำลังจะนำไปสู่การพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ขนาดใหญ่ ซึ่งมีเป้าหมายที่จะเปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ภายในปี 2570 โดยโครงการนี้จะช่วยเสริมสร้างความมั่นคงด้านพลังงานและขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างยั่งยืน กำลังการผลิตไฟฟ้าที่ได้จากโครงการนี้จะสามารถรองรับความต้องการของครัวเรือนได้ราว 100,000 ครัวเรือน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญในการตอบสนองความต้องการใช้พลังงานที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ โครงการยังมีศักยภาพในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกได้สูงสุดประมาณ 200,000 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่าต่อปี ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นในการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และสนับสนุนเป้าหมายการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศอย่างเป็นรูปธรรม การพัฒนาโครงการนี้จึงเป็นการตอบสนองต่อความต้องการพลังงานสะอาดที่เพิ่มขึ้น ควบคู่ไปกับการลดการพึ่งพาพลังงานจากเชื้อเพลิงฟอสซิล ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืนสำหรับประเทศไทย โครงการนี้จึงเป็นมากกว่าโรงไฟฟ้า แต่เป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนแปลงภูมิทัศน์พลังงานของประเทศ\การผสานพลังของทั้งสามองค์กรเป็นหัวใจสำคัญของความสำเร็จในโครงการนี้ REPCO NEX ในกลุ่มธุรกิจ SCGC ได้นำความเชี่ยวชาญด้านโซลูชันการบริหารจัดการพลังงานหมุนเวียนแบบครบวงจร พร้อมทั้งเทคโนโลยีดิจิทัลอัจฉริยะ “DRS by REPCO NEX (Digital Reliability Solutions)” เข้ามาช่วยเพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพของระบบผลิตไฟฟ้าในระยะยาว เทคโนโลยีนี้ช่วยให้สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ ซึ่งช่วยเพิ่มความแม่นยำ ลดความเสี่ยง และยกระดับความปลอดภัยตลอดอายุการใช้งานของโรงไฟฟ้า SCG Cleanergy มีบทบาทสำคัญในฐานะผู้พัฒนาโครงการพลังงานสะอาดแบบครบวงจร ครอบคลุมตั้งแต่การวางแผน ออกแบบ ไปจนถึงการดำเนินงานจริง ซึ่งรวมถึงการจัดหา การก่อสร้าง และการบริหารจัดการโครงการทั้งหมด ในขณะเดียวกัน B.Grimm Power ซึ่งมีความเชี่ยวชาญด้านการลงทุนและบริหารสินทรัพย์พลังงาน ก็เข้ามาเสริมความแข็งแกร่งด้านเงินทุนและการบริหารจัดการเชิงกลยุทธ์ ทำให้โครงการมีความมั่นคงทางการเงินและสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ความร่วมมือเช่นนี้แสดงให้เห็นถึงการทำงานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพของภาคเอกชนในการขับเคลื่อนการเปลี่ยนแปลงด้านพลังงานของประเทศ การรวมตัวกันของความเชี่ยวชาญที่หลากหลายนี้จึงเป็นการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่งสำหรับการพัฒนาโครงการพลังงานสะอาดที่ประสบความสำเร็จ\การดำเนินโครงการนี้ไม่ได้เป็นเพียงแค่การก่อสร้างโรงไฟฟ้า แต่เป็นการสร้างระบบนิเวศด้านพลังงานที่ยั่งยืน นายอรรถพงศ์ สถิตมโนธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร SCG Cleanergy ได้กล่าวถึงความสำคัญของโครงการนี้ในการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานของประเทศ โดยมุ่งเน้นทั้งการเพิ่มสัดส่วนพลังงานสะอาดและการสร้างผลลัพธ์ด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นรูปธรรม นพเดช กรรณสูต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ธุรกิจในประเทศไทย มาเลเซีย และโซลูชันธุรกิจอุตสาหกรรม ของ B.Grimm Power ได้เน้นย้ำว่า โครงการดังกล่าวเป็นอีกก้าวสำคัญในการขยายพอร์ตพลังงานหมุนเวียน และสนับสนุนเป้าหมาย Net Zero ของประเทศไทยภายในปี 2050 อย่างเป็นรูปธรรม นายพิเชษฐ์ ตั้งปัญญารัช กรรมการผู้จัดการ REPCO NEX ได้เสริมว่า การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานหมุนเวียนจำเป็นต้องบูรณาการองค์ความรู้ด้านวิศวกรรม การบริหารสินทรัพย์ และเทคโนโลยีดิจิทัลเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบ REPCO NEX ได้นำแนวคิดการบริหารจัดการพลังงานแบบครบวงจรตั้งแต่การออกแบบทางวิศวกรรม การจัดหาและก่อสร้าง (EPC) ไปจนถึงการบริหารจัดการและบำรุงรักษา (O&M) ควบคู่กับการใช้ระบบดิจิทัลที่สามารถตรวจสอบและวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ การลงทุนในโครงการพลังงานแสงอาทิตย์นี้จึงเป็นการลงทุนในอนาคตที่ยั่งยืนของประเทศไท
SCGC เดินหน้าภารกิจพิทักษ์ทะเล ส่งมอบนวัตกรรมบ้านปลาปะการัง ในวันทะเลโลกSCGC เดินหน้าภารกิจพิทักษ์ทะเล ส่งมอบนวัตกรรมบ้านปลาปะการัง ในวันทะเลโลกมุ่งฟื้นฟูระบบนิเวศ และเพิ่มความความหลากหลายทางชีวภาพ เมื่อเร็วๆนี้ เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ผู้นำธุรกิจพอลิเมอร์และโซลูชันครบวงจรเพื่อความยั่งยืน เดินหน้าภารกิจพิทักษ์ทะเลโดยส่งมอบนวัตกรรมบ้านปลาปะการัง ในงาน “วันทะเลโลก ประจำปี 2568” (World Oceans Day 2025)...
Read more »
B.GRIMM POWER SMART SOLUTION ผนึก GC เดินหน้า Solar Power 8 เมกะวัตต์ ร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงานมุ่งสู่ Net Zeroบริษัท บี.กริม เพาเวอร์ สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด (BGPSS) บริษัทภายใต้ บริษัท บี.
Read more »
B.GRIMM Power จับมือ GC ร่วมพัฒนาโครงการ Solar Power 8 เมกะวัตต์ พร้อมขับเคลื่อนสู่เป้าหมาย Net ZeroB.GRIMM POWER SMART SOLUTION ผนึก GC เดินหน้า Solar Power 8 เมกะวัตต์ ปลุกพลังงานแสงอาทิตย์ในโรงงาน ร่วมเปลี่ยนผ่านพลังงาน มุ่งสู่ Net Zero บริษัท บี.กริม เพาเวอร์ สมาร์ท โซลูชั่น จำกัด (BGPSS) บริษัทภายใต้ บริษัท บี.
Read more »
SCGC ผนึกกำลังเทศบาลนครมาบตาพุด เดินหน้าจัดการขยะอย่างยั่งยืน ส่งต่อวัสดุเหลือใช้ภายในโรงงานให้กับ 6 ธนาคารขยะชุมชน สู่สังคมคาร์บอนต่ำSCGC ผนึกกำลังเทศบาลนครมาบตาพุด เดินหน้าจัดการขยะอย่างยั่งยืน ส่งต่อวัสดุเหลือใช้ภายในโรงงานให้กับ 6 ธนาคารขยะชุมชน สู่สังคมคาร์บอนต่ำด้วยหลักเศรษฐกิจหมุนเวียน ระยอง-เมื่อเร็วๆนี้เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ร่วมกับเทศบาลนครมาบตาพุด และเครือข่ายธนาคารขยะชุมชน ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MoU) “ส่งมอบวัสดุเหลือใช้ภายในโรงงานให้แก่ธนาคารขยะชุมชน”...
Read more »
SCGC เปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชนระยอง โชว์ศักยภาพผู้นำด้านนวัตกรรมและโซลูชันSCGC เปิดบ้านต้อนรับสื่อมวลชนระยอง โชว์ศักยภาพผู้นำด้านนวัตกรรมและโซลูชัน และดิจิทัลโซลูชันอัจฉริยะแบบครบวงจรรายแรกของโลก ณ นิคมอุตสาหกรรม อาร์ ไอ แอล จ.ระยอง เอสซีจี เคมิคอลส์ หรือ SCGC ผู้นำธุรกิจพอลิเมอร์และโซลูชันครบวงจรเพื่อความยั่งยืน นำโดย นายธาร์นา เสนี ผู้ช่วยประธานเจ้าหน้าที่ปฎิบัติการและนวัตกรรม – การผลิตและธุรกิจโอเลฟินส์ และ ดร.
Read more »
Kinnaree ฉลอง 20 ปี: บทสรุปความสำเร็จของร้านอาหารไทยร่วมสมัยระดับโลกKinnaree by Vanessa Wu ร้านอาหารไทยร่วมสมัยชื่อดังฉลองครบรอบ 20 ปี พร้อมเผยเส้นทางความสำเร็จในการนำเสนออาหารไทยแท้ด้วยความคิดสร้างสรรค์และวัตถุดิบท้องถิ่น นอกจากนี้ Vanessa Wu ผู้ก่อตั้งยังเดินหน้าผลักดัน Soft Power ด้านอาหารไทยสู่ตลาดโลก
Read more »