SCG Ladies Thai经典赛将于2027年2月在芭提雅举行，为庆祝20周年，总奖金增至200万美元，并回顾艾莉娅、普帕恩科恩和艾塔亚等泰国冠军的辉煌历史。

SCG Ladies Thai经典赛 2027 将于 2027 年 2 月 18 日至 21 日在泰国春武里府 芭提雅 的暹罗乡村俱乐部老球场举行。该赛事将庆祝第 20 届比赛，并以"20 年激励驾驶"为理念。本次庆祝活动的核心亮点是总奖金池从以往的数额增加至 200 万美元，约合 6600 万泰铢。

赛事历史与泰国球员成就

SCG Ladies Thai经典赛 2027 预计将接待 72 名来自 LPGA 巡回赛的顶级高尔夫球手。自创办以来，这项赛事一直是泰国高尔夫球手与全球顶尖选手竞技的重要平台。泰国选手在该赛事中表现卓越，共有三人曾赢得冠军头衔。艾莉娅·朱塔努卡尔于 2021 年首次夺冠。随后，普帕恩科恩·塔瓦塔纳吉特在 2024 年登顶。艾塔亚·提提库尔则在 2026 年赢得了冠军。此外，最近一场比赛吸引了创纪录的 53,173 名观众入场观看。

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莫莉娅·朱塔努卡尔的参赛回忆

莫莉娅·朱塔努卡尔是曾参加该赛事 16 次的资深球员。她回顾了个人从观众到职业选手的转变历程。莫莉娅·朱塔努卡尔于 2009 年首次以参赛者身份登场。当时她的年龄仅为 14 岁。在 2013 年，她还曾担任妹妹艾莉娅·朱塔努卡尔的球童。这段经历展示了泰国高尔夫家族对赛事的深厚贡献。莫莉娅·朱塔努卡尔的长期参与体现了赛事对本土球员的稳定支持。

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2027 年活动与未来展望

2027 年的 SCG Ladies Thai经典赛 不仅关注奖金和竞技，还包含丰富的教育内容。组织方计划推出青年高尔夫促进活动。年轻选手将获得近距离观察和学习的机会。活动将开放职业巡回赛后台工作的体验通道。这有助于培养新一代高尔夫人才理解专业赛事的运作机制。暹罗乡村俱乐部老球场将继续作为这一盛事的举办地，为泰国体育旅游注入活力。