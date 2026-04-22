SCG ประกาศปิดโรงงานปิโตรเคมีในเวียดนามชั่วคราว เหตุพิษสงครามตะวันออกกลาง

SCG แจ้งตลาดหลักทรัพย์ฯ ปิดโรงงาน Long Son Petrochemicals (LSP) ในเวียดนามชั่วคราว หลังต้นทุนวัตถุดิบพุ่ง 250 ล้านบาทต่อเดือน จากสถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อ
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCG ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.
) ถึงการตัดสินใจหยุดดำเนินงานโรงงานปิโตรเคมีแห่งที่ 2 หรือ Long Son Petrochemicals (LSP) ในประเทศเวียดนามเป็นการชั่วคราว สืบเนื่องจากสถานการณ์ความขัดแย้งที่ยืดเยื้อในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อต้นทุนการผลิตและเสถียรภาพในการจัดหาวัตถุดิบที่จำเป็นต่อกระบวนการผลิตปิโตรเคมี สถานการณ์ความไม่แน่นอนในตะวันออกกลางได้ส่งผลให้ต้นทุนการจัดหาวัตถุดิบพุ่งสูงขึ้นอย่างมาก โดย SCG ระบุว่ามีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมประมาณ 250 ล้านบาทต่อเดือน แม้ว่าบริษัทจะพยายามอย่างเต็มที่ในการบรรเทาผลกระทบดังกล่าวผ่านการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอื่นนอกช่องแคบฮอร์มุซ แต่ต้นทุนที่สูงขึ้นและความไม่แน่นอนในการจัดหาอย่างต่อเนื่องได้บีบบังคับให้ SCG ต้องตัดสินใจหยุดการดำเนินงานของโรงงาน LSP เพื่อลดผลกระทบต่อผลประกอบการโดยรวมของบริษัทและรักษาเสถียรภาพทางการเงินในระยะยาว การหยุดดำเนินงานนี้เป็นมาตรการเชิงรุกเพื่อตอบสนองต่อสถานการณ์ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของบริษัท และเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการดำเนินงานต่อไปภายใต้สภาวะที่ไม่เอื้ออำนวย การหยุดโรงงาน LSP จะมีผลกระทบต่อต้นทุนโดยประมาณ 250 ล้านบาทต่อเดือนในช่วงระยะเวลาที่หยุดการดำเนินงานชั่วคราว อย่างไรก็ตาม SCG มองว่าการตัดสินใจนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อรักษาความสามารถในการแข่งขันในระยะยาว บริษัทจะใช้ช่วงเวลาดังกล่าวในการดำเนินการซ่อมบำรุงโรงงานและเร่งเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการเพิ่มวัตถุดิบก๊าซอีเทนที่โรงงาน LSP (โครงการ LSPE) ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของโรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในอนาคต SCG ยังคงมุ่งมั่นที่จะดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและสร้างผลตอบแทนที่ดีให้กับผู้ถือหุ้น แม้ว่าจะต้องเผชิญกับความท้าทายจากสถานการณ์ภายนอกที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว การหยุดโรงงาน LSP เป็นเพียงมาตรการชั่วคราว และบริษัทจะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อประเมินความเป็นไปได้ในการกลับมาดำเนินงานอีกครั้งเมื่อสถานการณ์ในตะวันออกกลางคลี่คลายลงและต้นทุนการจัดหาวัตถุดิบกลับสู่ระดับที่เหมาะส
SCG ปิโตรเคมี เวียดนาม สงครามตะวันออกกลาง ต้นทุน LSP Long Son Petrochemicals โรงงานปิด
'SCG HOME Experience' เปิด 3 โซนใหม่ ตอกย้ำทุกเทรนด์การอยู่อาศัยเอาใจคนรักบ้านSCG HOME Experience เปิด 3 โซนใหม่ ตอกย้ำทุกเทรนด์การอยู่อาศัยเอาใจคนรักบ้าน เพราะเทรนด์ของการอยู่อาศัยไม่ได้เป็นเพียงกระแส แต่มาจากความต้องการใช้ชีวิตของผู้คนอย่างมีคุณภาพ SCG HOME Experience จึงก้าวนำทุกความต้องการของคนรักบ้านและรักการใช้ชีวิต ด้วยการเปิด 3 โซนโฉมใหม่ที่ตอบรับเทรนด์ของการอยู่อาศัย...
DECAAR by SCG ย้ำความเป็นผู้นำฟาซาดโซลูชัน เปิดตัว SCG ALU-X ระแนงอลูมิเนียมเกรดคุณภาพ ตอบรับดีไซน์แห่งอนาคตDECAAR by SCG แบรนด์ผู้นำด้านวัสดุตกแต่งโดยเฉพาะงานฟาซาด ตอบโจทย์เทรนด์วัสดุและงานดีไซน์ ที่สอดรับกับบ้าน Tropical House เข้ากับภูมิอากาศของเมืองไทย พร้อมคำนึงถึงความเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ขยายผลิตภัณฑ์สู่ฟาซาดอลูมิเนียม SCG ALU-X (อลู-เอ็กซ์) วัสดุอลูมิเนียมแห่งอนาคตที่ดีไซน์มาพร้อมกับฟังก์ชั่น...
ธุรกิจขนส่งสินค้าแข่งขันเดือด SCG ตัดใจปิดกิจการ SCG Expressธุรกิจขนส่งสินค้าแข่งขันเดือด SCG ตัดใจปิดกิจการ SCG Express ไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เศรษฐกิจโลกผันผวน ลุย "ลดต้นทุนองค์กร-ลดเงินทุนหมุนเวียน-เลิกกิจการ-ขายสินทรัพย์" กว่า 1.5 หมื่นล้านบาท
SCG ร่วมกับ Serendix ขยายศักยภาพ SCG 3D Printing MortarSCG และ Serendix สร้างพันธมิตรเพื่อพัฒนาและส่งเสริมเทคโนโลยี SCG 3D Printing Mortar ตอบสนองความต้องการอุตสาหกรรมก่อสร้างยุคใหม่
เปิดสมรภูมิ SCG เวียดนาม! ชู LSP พลิกต้นทุน - BMP เสริมแกร่งธุรกิจก่อนศึกอาเซียนเดือดวิกฤตปิโตรเคมีต่ำสุดรอบ 30 ปีไม่อาจหยุด SCG เดินเกมล่วงหน้า ปรับต้นทุน-หยุดซ่อมบำรุง-เร่งประสิทธิภาพ พร้อมขยายการผลิตพลาสติก BMP เดินหน้าคอมเพล็กซ์ LSP หมุดหมายใหม่ของปิโตรเคมีอาเซียน เมื่อเวียดนามโต SCGโต พร้อมก้าวสู่เวทีโลกพร้อมกัน
นักวิชาการ ชี้ "เรือ SCG ผ่านฮอร์มุซ" สำเร็จ ภาพสะท้อน ประสิทธิภาพรัฐทำงานได้จริง ยกบทบาท "สีหศักดิ์" เดินเกมทูตเชิงรุกคลี่คลายวิกฤตรศ.ดร.
