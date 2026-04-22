SCC ประกาศชัตดาวน์โรงงาน LSP ในเวียดนามชั่วคราว เหตุสถานการณ์ตะวันออกกลางกระทบต้นทุน

SCC แจ้งหยุดเดินโรงงาน LSP ในเวียดนามช่วงกลางเดือนพ.ค. เหตุสถานการณ์ฮอร์มุซยืดเยื้อ ต้นทุนวัตถุดิบพุ่ง กระทบต้นทุน 250 ล้านบาทต่อเดือน พร้อมเร่งเตรียมความพร้อมโครงการ LSPE
บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC ได้แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.
) ถึงการตัดสินใจหยุดเดินโรงงาน Long Son Petrochemicals Co.,Ltd. (LSP) ในประเทศเวียดนามเป็นการชั่วคราวในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2569 นี้ การตัดสินใจดังกล่าวมีสาเหตุหลักมาจากสถานการณ์ความตึงเครียดที่ยืดเยื้อในภูมิภาคตะวันออกกลาง ซึ่งส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อต้นทุนวัตถุดิบและห่วงโซ่อุปทานของบริษัท โดยเฉพาะอย่างยิ่งการขนส่งผ่านช่องแคบฮอร์มุซที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่อง แม้ว่า SCC จะได้พยายามอย่างเต็มที่ในการบรรเทาผลกระทบดังกล่าวด้วยการจัดหาวัตถุดิบจากแหล่งอื่น ๆ นอกเหนือจากช่องแคบฮอร์มุซ แต่ต้นทุนที่สูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญและความไม่แน่นอนในการจัดหา ทำให้การดำเนินงานของโรงงาน LSP ไม่สามารถทำได้อย่างมีประสิทธิภาพและคุ้มค่า การหยุดเดินโรงงาน LSP ในครั้งนี้คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อต้นทุนของ SCC โดยประมาณ 250 ล้านบาทต่อเดือนในช่วงระยะเวลาที่หยุดดำเนินการชั่วคราว อย่างไรก็ตาม SCC มองว่าการตัดสินใจนี้เป็นสิ่งที่จำเป็นเพื่อรักษาเสถียรภาพทางการเงินของบริษัทและลดผลกระทบต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในระยะยาว ในระหว่างการหยุดเดินโรงงาน LSP จะดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ อย่างเต็มรูปแบบ รวมถึงเร่งเตรียมความพร้อมสำหรับโครงการเพิ่มวัตถุดิบก๊าซอีเทนที่โรงงาน LSP (โครงการ LSPE) ซึ่งเป็นโครงการสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของโรงงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตในอนาคต โครงการ LSPE นี้จะช่วยให้ LSP สามารถลดการพึ่งพาวัตถุดิบจากแหล่งเดิมและเพิ่มความยืดหยุ่นในการดำเนินงาน SCC ได้เน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนและรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม การหยุดเดินโรงงาน LSP เป็นการตัดสินใจที่ยากลำบาก แต่ SCC เชื่อว่าเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องและจำเป็นภายใต้สถานการณ์ปัจจุบัน บริษัทจะติดตามสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางอย่างใกล้ชิดและประเมินผลกระทบอย่างต่อเนื่อง เพื่อวางแผนการกลับมาดำเนินงานของโรงงาน LSP ในช่วงเวลาที่เหมาะสมที่สุด โดยคำนึงถึงความปลอดภัยและความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานเป็นสำคัญ นอกจากนี้ SCC ยังคงมุ่งมั่นที่จะลงทุนในเทคโนโลยีและนวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตและลดต้นทุน ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างความแข็งแกร่งและความสามารถในการแข่งขันของบริษัทในระยะยาว การหยุดชะงักของโรงงาน LSP เป็นสัญญาณเตือนถึงความเปราะบางของห่วงโซ่อุปทานโลก และความสำคัญของการกระจายความเสี่ยงในการจัดหาวัตถุดิบ SCC จะเรียนรู้จากเหตุการณ์นี้และปรับปรุงกลยุทธ์ในการบริหารจัดการความเสี่ยงเพื่อให้พร้อมรับมือกับความท้าทายในอนาค
