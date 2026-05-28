กลุ่ม CP เตรียมขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น CPALL ในวันที่ 29 พฤษภาคม เพื่อเดินหน้าจัดตั้ง Virtual Bank ในชื่อ "Ascend Bank"
SCBX เลื่อนการเปิดตัว Virtual Bank "BankX" ไปเป็นปลายปี 2569 โดยให้เหตุผลว่าต้องการพัฒนาระบบให้แข็งแกร่งและสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง กลุ่ม CP เตรียมขออนุมัติจากผู้ถือหุ้น CPALL ในวันที่ 29 พฤษภาคม เพื่อเดินหน้าจัดตั้ง Virtual Bank ในชื่อ " Ascend Bank " แนวทางของ BankX จะมุ่งเน้นการเข้าถึงบริการทางการเงิน ( Financial Inclusion ) สำหรับกลุ่มที่ธนาคารเดิมเข้าไม่ถึง โดยร่วมมือกับ KakaoBank จากเกาหลีใต้ SCBX เผย "BankX" เลื่อนเปิดปลายปี เหตุระบบซับซ้อนกว่าคาด ย้ำขอสร้างประสบการณ์ที่แตกต่าง ขณะที่ฝั่ง CP เตรียมดัน Ascend Bank เข้า Virtual Bank ลุ้นผู้ถือหุ้น CPALL โหวตไฟเขียว 29 พ.
ค. นี้นายอารักษ์ สุธีวงศ์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Chief Financial Officer บริษัท เอสซีบี เอกซ์ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า การจัดตั้ง Virtual Bank ภายใต้ชื่อ "BankX" มีเป้าหมายเปิดให้บริการภายในปลายปี 2569 แม้แผนงานจะขยับออกไปจากเดิมเล็กน้อย โดย ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท.
รับทราบความคืบหน้ามาโดยตลอด "SCBX ยอมเปิดตัวช้ากว่าเล็กน้อย เพื่อแลกกับการสร้างประสบการณ์ที่ดีที่สุด และสร้างความต่างให้มากที่สุด" นายอารักษ์กล่าว แนวทางของ BankX จะมุ่งเน้นเรื่อง Financial Inclusion หรือการเข้าถึงบริการทางการเงินของกลุ่มที่ธนาคารแบบเดิมยังเข้าไม่ถึง โดยเฉพาะกลุ่มรายได้ล่าง กลุ่มที่ไม่มีข้อมูลเครดิตชัดเจน และผู้ที่ยังพึ่งพาเงินกู้นอกระบบฝั่ง CP ลุ้นผู้ถือหุ้นไฟเขียว "Ascend Bank" ด้านนายศุภชัย เจียรวนนท์ รองประธานอาวุโส เครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานกรรมการ บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)กล่าวว่า การประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) วันที่ 29 พฤษภาคมนี้ จะมีวาระสำคัญในการพิจารณาให้ 3 บริษัทในเครือ ได้แก่ บริษัท เคาน์เตอร์เซอร์วิส จำกัด, บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด และ บริษัท ซีพี แอ็กซ์ตร้า จำกัด (มหาชน) เข้าร่วมใน Virtual Bank ภายใต้ชื่อ "Ascend Bank
