SCB EIC เตือนหนี้ครัวเรือนไทยสูง 86.7% ของ GDP ชี้ตลาดแรงงานเปราะบาง ค่าครองชีพพุ่ง

SCB EIC เผยหนี้ครัวเรือนไทยยังน่ากังวล พุ่งแตะ 86.7% ของ GDP ชี้ตลาดแรงงานอ่อนแอ-ค่าครองชีพแพง กดดันความสามารถในการชำระหนี้ ครัวเรือนหันพึ่งแหล่งเงินกู้นอกระบบมากขึ้น
SCB EIC ชี้ หนี้ครัวเรือน ไทยต่อ GDP พุ่งแตะ 86.7% ตลาดแรงงาน อ่อนแอ ค่าครองชีพ สูง กระทบความสามารถในการชำระหนี้ ครัวเรือนหันพึ่งแหล่งเงินกู้นอกระบบมากขึ้น จากการวิเคราะห์ล่าสุดของ SCB EIC พบว่า หนี้สินครัวเรือนของไทยยังคงอยู่ในระดับสูง โดย ณ ไตรมาส 4 ปี 2568 หนี้สินครัวเรือนคิดเป็น 86.
7% ของ GDP ซึ่งเป็นตัวเลขที่น่ากังวล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงแนวโน้มการขยายตัวของหนี้สินครัวเรือนที่กลับมาอีกครั้งหลังจากที่หดตัวลงในช่วงก่อนหน้า ปัจจัยหลักที่ส่งผลกระทบต่อสถานการณ์นี้คือ ตลาดแรงงานที่เปราะบาง และค่าครองชีพที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้ความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือนลดลงอย่างเห็นได้ชัด นอกจากนี้ การเข้มงวดในการปล่อยสินเชื่อของสถาบันการเงินหลัก ยังส่งผลให้ครัวเรือนหันไปพึ่งพาแหล่งเงินกู้นอกระบบมากขึ้น เช่น สินเชื่อจากสหกรณ์ออมทรัพย์และโรงรับจำนำ ซึ่งมีเงื่อนไขที่ยืดหยุ่นกว่า แต่ก็อาจนำมาซึ่งความเสี่ยงที่สูงขึ้นในระยะยาว สถานการณ์ตลาดแรงงานที่อ่อนแอเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้หนี้สินครัวเรือนเพิ่มสูงขึ้น อัตราการว่างงานที่เริ่มปรับตัวสูงขึ้น และจำนวนผู้มีงานทำที่ลดลงอย่างต่อเนื่อง สะท้อนให้เห็นถึงความท้าทายที่แรงงานต้องเผชิญ โดยเฉพาะอย่างยิ่งแรงงานจบใหม่ที่ประสบปัญหาในการหางานทำ ส่งผลให้ต้องพึ่งพาการทำงานนอกระบบซึ่งมีความมั่นคงทางรายได้น้อยกว่า นอกจากนี้ การจ้างงานในภาคอุตสาหกรรมยังหดตัวเป็นครั้งแรกในรอบหลายปี สอดคล้องกับภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว และการผลิตที่ยังคงหดตัวต่อเนื่องกัน ภาวะเศรษฐกิจที่ไม่แน่นอน และการเปลี่ยนแปลงในโครงสร้างตลาดแรงงาน ทำให้รายได้ของแรงงานโดยรวมลดลง และส่งผลกระทบต่อความสามารถในการชำระหนี้ของครัวเรือน สถานการณ์ความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ยืดเยื้อ ส่งผลกระทบต่อค่าครองชีพของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ราคาพลังงานที่พุ่งสูงขึ้นเป็นปัจจัยสำคัญที่ผลักดันให้ราคาสินค้าและบริการอื่น ๆ ปรับตัวสูงขึ้นตามไปด้วย SCB EIC ประเมินว่าอัตราเงินเฟ้อของไทยในปี 2569 จะเร่งตัวขึ้นแตะ 3.2% ซึ่งจะส่งผลกระทบต่อรายได้ที่แท้จริงของแรงงานอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ นอกจากนี้ ต้นทุนที่สูงขึ้นของผู้ประกอบการธุรกิจ ทำให้ความสามารถในการทำกำไรลดลง และอาจส่งผลกระทบต่อการจ้างงานและการปรับขึ้นค่าจ้างในอนาคต ธุรกิจหลายประเภทมีความเสี่ยงที่จะได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงจากสถานการณ์นี้ เช่น ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการเกษตร ธุรกิจผลิตไม้ และกลุ่มเคมีภัณฑ์ การแก้ไขปัญหาในระยะสั้น รัฐบาลควรดำเนินมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพแบบเฉพาะกลุ่ม (Targeted) โดยเน้นไปที่กลุ่มเปราะบางและกลุ่มผู้มีรายได้น้อย รวมถึงมาตรการปรับโครงสร้างหนี้และลดภาระหนี้ เพื่อบรรเทาผลกระทบและเสริมสร้างสภาพคล่องให้กับครัวเรือ
